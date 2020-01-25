ديك "مقاتل" ينهي حياة صاحبه!

غالباً ما تنتهي حياة الديكة على يد البشر، حيث تستعمل لحوم هذه الحيوانات على نطاق واسع في إعداد العديد من الوجبات. كما أن لحوم الديكة تدخل أيضاً في عدة منتوجات ومواد غذائية يومية في أرجاء متفرقة حول العالم.
لكن يبدو أن "الصورة" انعكست تماماً هذه المرة، ففي إحدى ولايات الهند، ولغرض الترفيه والمقامرة في نفس الوقت، تحولت رحلة شخص برفقة ديكه إلى مأساة تناقلتها أكثر من وسيلة إعلام هندية وعالمية.
أما عن سبب هذه المأساة، فقد أورد موقع "ذا بوست ميلينيل" أن رجلاً من الهند لقي مصرعه بعد هجوم عنيف شنه عليه ديكه. وكان الديك يحاول الفرار من صاحبه أثناء رغبة هذا الأخير نقل الديك للمشاركة في صراع للديكة في الهند.
ونقل نفس المصدر عن متحدث باسم الشرطة المحلية في ولاية أندرا براديش الهندية قوله إن الضحية، ساريبالي تشانفينكاتشوارام، توفي عقب إصابته بجروح خطيرة في رقبته، وذلك بعدما شن الديك "الغاضب" هجوماً بمخالبه على رقبة صاحبه، والذي نزف الكثير من الدم.
ونقل الرجل الخمسيني على وجه السرعة إلى المستشفى من أجل إنقاذ حياته، بيد أن الأطباء فشلوا في ذلك لأن الرجل تعرض لجروح خطيرة، بالإضافة إلى أن هجوم الديك صدمه وتسبب أيضاً في سكتة قلبية.
وقال ضابط الشرطة راجيتش: "إنها حادثة مأساوية، لكن المفارقة هي أن الديك تم إعداده ليقتل خصمه من الديكة ويجلب بالتالي جائزة لصاحبه، إلاّ أنه بدلاً من ذلك قتل صاحبه"، مضيفاً في تصريحات نقلتها صحيفة "ساوث شينا مورنينغ بوست" أن "الديك تمكن من الفرار ولن نتمكن من متابعته".
يشار إلى أن صراع الديكة غير قانوني في الهند منذ سنة 1960، غير أن بعض ملاك هذه الحيوانات ما زالوا يقومون بذلك، حيث تعد من بين الوسائل الشائعة للترفيه والمقامرة في مناطق متفرقة في الهند.
ر.م/ ي.أ
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أفواه غريبة وعجيبة لحيوانات مختلفة
طويل ومدبب
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خلد الماء
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جافيال
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"الأطوم" بقر البحر
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