 ديك ″مقاتل″ ينهي حياة صاحبه! | عالم المنوعات | DW | 25.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

ديك "مقاتل" ينهي حياة صاحبه!

في حاثة غريبة من نوعها، لقي شخص في الهند مصرعه على يد ديك شن عليه هجوماً كاسحاً بمخالبه. الضحية تعرض لجروح خطيرة في رقبته. كما أن هجوم الديك عليه صدمه وتسبب له أيضاً في سكتة قلبية.

لم تنجح كل محاولات إنقاذ الضحية الخمسيني.

وجه الديك ضربات قاتلة لصاحبه، الذي تفاجأ من تصرف الديك الغاضب.

غالباً ما تنتهي حياة الديكة على يد البشر، حيث تستعمل لحوم هذه الحيوانات على نطاق واسع في إعداد العديد من الوجبات. كما أن لحوم الديكة تدخل أيضاً في عدة منتوجات ومواد غذائية يومية في أرجاء متفرقة حول العالم.

لكن يبدو أن "الصورة" انعكست تماماً هذه المرة، ففي إحدى ولايات الهند، ولغرض الترفيه والمقامرة في نفس الوقت، تحولت رحلة شخص برفقة ديكه إلى مأساة تناقلتها أكثر من وسيلة إعلام هندية وعالمية.

أما عن سبب هذه المأساة، فقد أورد موقع "ذا بوست ميلينيل" أن رجلاً من الهند لقي مصرعه بعد هجوم عنيف شنه عليه ديكه. وكان الديك يحاول الفرار من صاحبه أثناء رغبة هذا الأخير نقل الديك للمشاركة في صراع للديكة في الهند.

مختارات

يبدو أن "نعمة" التواصل ليست فقط حكراً على الإنسان. دراسة حديثة تخلص إلى أن الأبقار تمتلك أيضا القدرة على التواصل فيما بينها والتعبير عن عدة مشاعر بالاعتماد على شيء مميز لديها. (17.01.2020)

تحول مزراع بولندي إلى "وجبة" لخنازير كان يربيها من أجل لحومها. الخنازير كانت تتحرك بحرية في أنحاء المزرعة ولم تكن داخل مكان مغلق، فيما لا يعرف بعد كيفية التهام الخنازير للمزارع الطاعن في السن. (18.01.2020)

ونقل نفس المصدر عن متحدث باسم الشرطة المحلية في ولاية أندرا براديش الهندية قوله إن الضحية، ساريبالي تشانفينكاتشوارام، توفي عقب إصابته بجروح خطيرة في رقبته، وذلك بعدما شن الديك "الغاضب" هجوماً بمخالبه على رقبة صاحبه، والذي نزف الكثير من الدم.

ونقل الرجل الخمسيني على وجه السرعة إلى المستشفى من أجل إنقاذ حياته، بيد أن الأطباء فشلوا في ذلك لأن الرجل تعرض لجروح خطيرة، بالإضافة إلى أن هجوم الديك صدمه وتسبب أيضاً في سكتة قلبية.

وقال ضابط الشرطة راجيتش: "إنها حادثة مأساوية، لكن المفارقة هي أن الديك تم إعداده ليقتل خصمه من الديكة ويجلب بالتالي جائزة لصاحبه، إلاّ أنه بدلاً من ذلك قتل صاحبه"، مضيفاً في تصريحات نقلتها صحيفة "ساوث شينا مورنينغ بوست" أن "الديك تمكن من الفرار ولن نتمكن من متابعته".

يشار إلى أن صراع الديكة غير قانوني في الهند منذ سنة 1960، غير أن بعض ملاك هذه الحيوانات ما زالوا يقومون بذلك، حيث تعد من بين الوسائل الشائعة للترفيه والمقامرة في مناطق متفرقة في الهند.

ر.م/ ي.أ

  • Sword-billed hummingbird

    أفواه غريبة وعجيبة لحيوانات مختلفة

    طويل ومدبب

    يتميز الطائر الطنان ذو السيف، بمنقار طويل يشبه سيف المبارزة. وهو أطول منقار بين طيور الطنان المعروفة. ويحتاج طائر الطنان هذا المنقار بالفعل، إذ أن أحد مصادر غذائه الرئيسية هو الرحيق، الذي يمتصه من تيجان الزهور الطويلة والنحيلة جداً. ويساعده على ذلك منقاره الطويل الذي يمكنه من التقاط الحشرات أيضا.

  • Platypus

    أفواه غريبة وعجيبة لحيوانات مختلفة

    خلد الماء

    حيوان ثديي ولكنه يضع البيض. له منقار بطة وذنب كالقندس. قد يبدو خلد الماء وكأنه الحيوان خيالي، غيرأنه موجود بالفعل ويعيش في أستراليا. جلده المرن يساعده على السباحة، في حين تسمح الخياشيم في أعلى منقاره بالغوص تحت الماء والتنفس في نفس الوقت.

  • Tufted deer

    أفواه غريبة وعجيبة لحيوانات مختلفة

    أنياب مصاصي الدماء

    لا داعي للقلق، قد يبدو هذا الحيوان كمصاصي الدماء، غير أنه في الحقيقة كائن نباتي. الغزلان المعنقدة تفضل الرعي عند الغسق. وإذا شعر أحدها بالخطر، فإنه يتصرف بغرابة إذ أنه ينبح! وتقوم الغزلان المعنقدة بذلك لتحذير بعضها البعض. وعند الفرار ترفع ذيلها الأبيض كإشارة للهروب .

  • Shoebill

    أفواه غريبة وعجيبة لحيوانات مختلفة

    أبو مركوب

    قد يبدو هذا الطائر كأنه شخصية كرتونية، غير أنه موجود في الواقع ويعيش في مستنقعات أفريقيا الوسطى المدارية. غالباً ما يقف طائر "أبو مركوب" أو "حذاء النيل الأبيض" بدون حركة في الماء وينظر إلى الأسفل. عندما تقع عينه على الفريسة، فإنه يضرب بسرعة البرق ويلتقط فريسته باستخدام منقاره.

  • Basking shark

    أفواه غريبة وعجيبة لحيوانات مختلفة

    القرش المتشمس

    يبلغ طول سمك القرش المتشمس حوالي 10 أمتار، مما يجعله ثاني أكبر سمكة في العالم بعد قرش الحوت. على الرغم من ضخامته الوحشية إلا أن سمك القرش المتشمس يأكل شيئاً واحداً فقط: العوالق. يسبح هذا القرش بفم مفتوح عن آخره لالتقاط الطعام وتصفيته، ويُدخل القرش المتشمس إلى فمه حوالي 1800 طناً من الماء في الساعة.

  • Gavial

    أفواه غريبة وعجيبة لحيوانات مختلفة

    جافيال

    تعيش الجافيال في جنوب شرق آسيا. وعلى عكس التماسيح، لا تتغذى الجافيال على الحمير الوحشية أو الغزلان، بل على الأسماك. وبالتالي فإن فمها طويل وضيق ويضم الكثير من الأسنان مما يجعله مثالي لصيد السمك!

  • Hummingbird hawk moth

    أفواه غريبة وعجيبة لحيوانات مختلفة

    فراشة الصقر الطنان

    إن الرأس في مقدمة فراشة الصقر الطنان طويل ودقيق للغاية. الأمر الذي يمكن هذه الحشرة الغريبة من امتصاص الرحيق من 100 زهرة في الدقيقة. فهذه الحشرة تتغذى على رحيق الأزهار وتعيش في المناطق الإستوئية.

  • Spoonbill

    أفواه غريبة وعجيبة لحيوانات مختلفة

    أبو ملعقة

    يتوفر طائر "أبو ملعقة" على منقار فريد من نوعه. فعلاوة عن الأسماك أو الضفادع وغيرها من الحيوانات المائية، فإن لا شيء يفلت من هذا المنقار. يبحث أبو ملعقة عادة عن الطعام في المياه الضحلة، وفي بعض الأحيان يجوب الساحل. وفي المسطحات الطينية، يؤرجح رأسه لتصفية الطعام من المياه الضحلة.

  • Dugong

    أفواه غريبة وعجيبة لحيوانات مختلفة

    "الأطوم" بقر البحر

    يتغذى بقر البحر على الأعشاب البحرية، ويفضل النباتات التي تنبت تحت الأرض. ولبقر البحر تقنية خاصة في البحث عن الطعام، إذ يحفر بشفته العليا لاستخراج جذور الأعشاب من الأرض، ويزيل الأوساخ منها بعد ذلك ثم يمضغها. ليانغ زاو/ ريم ضوا


مختارات

أفواه غريبة وعجيبة لحيوانات مختلفة

طويلة، مدببة، عريضة، أو بأشكال غريبة جداً، وقد تكون أحياناً كبيرة بشكل وحشي- أفواه ظريفة وأحياناً مخيفة. أشكال غريبة لأفواه حيوانات في هذه الجولة المصورة. (30.09.2019)  

إعلان
Themenbild Facebook

 