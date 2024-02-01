بعد الدراسة الجامعية والتدريب، بدأ ديفيد فورهولت دراسته في جامعة TH كولونيا في عام 2009، وفي عام 2011، بدأ تدريبًا داخليًا في فريق التحرير عبر الإنترنت لمجلة Sportschau الرياضية في القناة الأولى الألمانية، حيث عمل بعد ذلك كمنتج مستقل للوسائط المتعددة.

في عام 2012 انضم إلى مجلة الشباب الرياضية برافو سبورت كمراسل وأكمل تدريبه هناك من عام 2013 إلى عام 2015. وفي الوقت نفسه، بدأ العمل في قسم تحرير وسائل التواصل الاجتماعي في مجلة Sportschau الرياضية. وفي عام 2017 تولى تنسيق وسائل التواصل الاجتماعي لإنتاج القناة الأولى من التلفزيون الألماني ARD السنوي لسباق فرنسا للدراجات في Saarländischer Rundfunk لصالح Sportschau، وبعد ذلك بوقت قصير انضم إلى فريق التحرير الرياضي في DW.

منذ ذلك الحين، عمل ديفيد فورهولت في DW وARD بالتوازي كمؤلف ومراسل في مجالات النصوص والفيديو والبيانات وكمشرف على التنسيقات المباشرة لوسائل التواصل الاجتماعي. وبالإضافة إلى سباق فرنسا للدراجات، عمل لدى ARD في إنتاج وسائل التواصل الاجتماعي لمشاريع كبرى أخرى مثل الألعاب الأولمبية (2018/2021)، والبطولات الأوروبية (2018)، وكأس العالم للسيدات (2019)، وبطولة أوروبا تحت 21 سنة (2019). ). من أبرز أعماله الصحفية إعداد تقرير عن بطولة أستراليا المفتوحة 2020 في ملبورن لقناتي DW وARD.