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دير شبيغل

مجلة أسبوعية ألمانية تصدر في مدينة هامبورغ، وهي من أكبر الإصدارات الأسبوعية في أوروبا. وفي عام 1994 صدرت نسخة دير شبيغل الإلكترونية بطاقم تحرير مستقل. وهي من أكثر المواقع الإلكترونية قراءة في ألمانيا.

صدرت مجلة دير شبيغل في عام 1947 بإدارة ضابط بريطاني اسمه جون سيمور شالوني، ومذيع سابق في راديو الجيش الألماني اسمه رودولف أوغسطين . عرفت بتحقيقاتها الاستقصائية في كواليس السياسة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية. غير أن تاريخها يشهد على فضائح كثيرة آخرها فضيحة محررها "غيلوتيوس" الذي اختلق تقارير كثيرة.

A woman holds a child as refugees and migrants from the destroyed Moria camp enter a new temporary camp, on the island of Lesbos, Greece, September 12, 2020. REUTERS/Elias Marcou

تجارب مؤلمة يواجهها القاصرون في طريقهم إلى ألمانيا 06.04.2021

عندما يضطر الأطفال الصغار لتحمل هموم وأعباء أكبر من قدراتهم وأرواحهم البريئة. تجارب وقصص موجعة رويت وأخرى طي الكتمان أو التجاهل لأطفال يشقون طريقهم إلى أوروبا بحثاً عن حياة طبيعية. تقرير من مجلة "دير شبيغل" يروي القصة.
Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht während einer Pressekonferenz. Die nordrhein-westfälische Landesregierung will auf einen bundesweiten Lockdown noch vor Weihnachten dringen.

صحف ألمانية ـ خَليفة ميركل المُحتمل متهم بدعم بوتين والأسد! 21.01.2021

اهتمت صحيفة "دير شبيغل" بمواقف الزعيم الجديد للحزب الديموقراطي المسيحي أرمين لاشيت بشأن عدد من القضايا الدولية، بشكل أوحى بأنه قريب من الرئيس الروسي بوتين أو السوري الأسد. غير أن الأمر قد يكون أعقد من ذلك بكثير.
16.12.2011, Damskus, Syrien, Shadows of Syrians are reflected on a giant poster showing President Bashar Assad, during a supporting rally in Damascus, Syria, Friday, Dec. 16, 2011. Syrian security forces opened fire on anti-government protesters after Friday prayers at several locations around the country, while the army sent reinforcements into a southern area where military defectors recently launched deadly attacks on regime troops. (AP Photo/Muzaffar Salman) |

سوريا.. كيف يمكن لألمانيا اتهام الأسد بارتكاب جرائم حرب 27.11.2020

تحقق وحدة جرائم الحرب الألمانية في أدلة على وقوع هجمات بغاز السارين في سوريا. دويتشه فيله و دير شبيغل حصلتا حصريا على حق الوصول إلى الشهود والتقارير السرية لإعداد هذا التحقيق الذي يشكل علامة بارزة في مجرى القضية.
Spiegel-Redakteur Volkhard Windfuhr am 12.10.2002 auf der Frankfurter Buchmesse. Volkhard Windfuhr führte zusammen mit seinem Kollegen Olaf Ihlau und Bernhard Zand das Spiegel-Interview (42/2002) mit dem irakischen Vizepräsidenten Ramadan. | Verwendung weltweit

60 عاما من الصحافة وعشق مصر.. رحيل الصحفي الألماني فيندفور 21.10.2020

من عصر ناصر إلى عهد السيسي عاش فولكهارد فيندفور في مصر، حتى أصبح بمثابة واحد من أبنائها، والآن فارق الحياة فيها وسيوارى جثمانه في ثراها. إنه ليس صحفيا عاديا وإنما حالة فريدة في عشق مصر من غير أبنائها. قصة صحفي مخضرم.

ARCHIV - 05.09.2018, Berlin: Vermummte Einsatzkräfte stehen vor einem Kiosk im Stadtteil Neukölln. Die Berliner Polizei ist erneut gegen kriminelle arabische Großfamilien vorgegangen. Mit einem Großaufgebot durchsuchten Einsatzkräfte zwei Objekte eines mutmaßlichen Clan-Mitglieds. Mehrere Berliner Senatoren und Experten ihrer Verwaltungen wollen am Montag über eine gemeinsame Strategie gegen kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Großfamilien beraten. (zu «Senatoren beraten über Vorgehen gegen kriminelle Clans» vom 25.11.2018) Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا تحقق مع طبيب سوري متهم بجرائم تعذيب في سوريا 22.05.2020

تحقيق في ألمانيا بشأن طبيب سوري متهم بجرائم تعذيب في سوريا ضد معارضين للنظام، بعد تعرف شاهدين على هويته، وشهادة طبيبين ضده، ما قد يفتح الباب لمزيد من المحاكمات الخاصة بسوريين اقترفوا جرائم خطيرة في بلدهم.
19.12.2018, Berlin: ILLUSTRATION - Verschiedene Ausgaben des Nachrichtenmagazins Der Spiegel liegen übereinander auf einem Tisch. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

الجدل حول مجلة دير شبيغل: من أين تبدأ معاداة السامية؟ 16.07.2019

هل تؤثر إسرائيل في السياسة الألمانية؟ قصة نشرتها مجلة دير شبيغل تحت عنوان "حملة موجهة" توحي بهذا، ما سبب حراكاً في ألمانيا. DW تابعت الحوار والجدل الناتج عنه .

19.12.2018, Berlin: ILLUSTRATION - Verschiedene Ausgaben des Nachrichtenmagazins Der Spiegel liegen übereinander auf einem Tisch. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

بسبب مقال.. اتهامات لمجلة دير شبيغل بتغذية معاداة السامية 15.07.2019

بعد نشر مجلة "دير شبيغل" مقالا يتحدث عن وجود "شبهة" تأثير، مارستها جمعيتان على أعضاء "البوندستاغ"، من أجل اعتبار "حركة مقاطعة إسرائيل" معادية للسامية. اتهم رئيس المجلس المركزي لليهود المقال بأنه "غير مسؤول وخطير".

FILE - In this undated file photo released by a militant website, which has been verified and is consistent with other AP reporting, militants of the Islamic State group hold up their weapons and wave its flags on their vehicles in a convoy on a road leading to Iraq, while riding in Raqqa city in Syria. The notion that young women are traveling to Syria solely to become jihadi brides is simplistic and hinders efforts to prevent other girls from being radicalized, new research suggests. Young women are joining the so-called Islamic State group for many reasons, including anger over the perceived persecution of Muslims and the wish to belong to a sisterhood with similar beliefs, according to a report released Thursday, May 28, 2015, by the Institute for Strategic Dialogue and the International Center for the Study of Radicalization at King's College London. (Militant website via AP, file) |

شبيغل: تركيا كانت البلد المثالي لعبور الإرهابيين إلى "داعش" 04.04.2019

طالما اتهمت تركيا بتأمين ممر آمن للجهاديين للاتحاق بتنظيم "داعش" في سوريا. "دير شبيغل" الألمانية اضطلعت على مئات من جوازات السفر حصلت عليها من قوات سوريا الديمقراطية عليها أختام تركية.

19.12.2018, Berlin: ILLUSTRATION - Verschiedene Ausgaben des Nachrichtenmagazins Der Spiegel liegen übereinander auf einem Tisch. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"دير شبيغل" الألمانية تكشف عن فضيحة بطلها أحد كبار صحافييها 20.12.2018

أماطت مجلة "دير شبيغل" اللثام عن فضيحة من العيار الثقيل بطلها أحد "ألمع" صحافييها واسمه كلاس غيلوتيوس الذي فاز بعدد من أبرز الجوائز الصحافية في البلاد، غير أنه اتضح أن معظم مقالاته، قصص مختلقة "ابدعها" خياله الواسع.
Amerikanische Flagge steht vor dem Slogan America First und vielen Flaggen anderer Länder. | Verwendung weltweit

انتخابات الكونغرس.. آمال أوروبية في لجم الرئيس ترامب 03.11.2018

لم يحدث من قبل، خارج الولايات المتحدة، مثل هذا الاهتمام الحالي الكبير بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. إذ أن كثيراً من الأوروبيين يأملون في أن تأتي تلك الانتخابات بنتيجة تلجم مواقف الرئيس ترامب المتشددة.
ARCHIV - 04.04.2016, Niedersachsen, Göttingen: Syrische Flüchtlinge kommen in das Grenzdurchgangslager Friedland im Landkreis Göttingen. (zu dpa «Gericht gibt Helfern im Streit um Flüchtlingsbürgschaften Recht» vom 30.04.2018) Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

تراجع عدد المهاجرين إلى ألمانيا والسوريون في المقدمة 16.10.2018

أعداد المهاجرين إلى ألمانيا في تراجع مستمر. في العام المنصرم انحدر أغلب المهاجرين إلى ألمانيا من أوروبا الشرقية، في حين تراجعت، وبشكل ملحوظ، أعداد نظرائهم من آسيا وأفريقيا، وفي المقدمة منهم السوريون والعراقيون.
ARCHIV - Der Vollzugsbeamte Jürgen Penz geht während einem Kontrollgang am 18.04.2016 in der Justizvollzugsanstalt in Bruchsal (Baden-Württemberg) an den Zellentüren der Insassen vorbei. (zu dpa: «Gefängnisse im Land sind überfüllt» vom 20.10.2017) Foto: Ronald Wittek/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

تقارير تكشف تفاصيل جديدة في قضية وفاة شاب سوري بسجن ألماني 05.10.2018

أثارت واقعة موت شاب سوري إثر حريق في زنزانة ضجة في ولاية شمال الراين فيستفاليا. وتتهم المعارضة في الولاية الحكومة بالتستر على أخطاء في الواقعة، فقد تم حبس الشاب السوري بدون وجه حق، حسب تفاصيل كشفتها مجلة "دير شبيغل".

ARCHIV - Ein abgelehnter Asylbewerber aus Tunesien wird am 05.04.2017 von Bundespolizisten am Flughafen Leipzig/Halle (Sachsen) in Empfang genommen. Mehrere aus Deutschland abgeschobene Tunesier sind nach ihrer Rückkehr nach Tunesien wegen Terrorverdachts inhaftiert worden. Gegen etwa zehn Personen seien entsprechende Ermittlungen eingeleitet worden. (zu dpa «Mehrere abgeschobene Tunesier wegen Terrorverdachts im Gefängnis» vom 22.04.2017) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

تقارير: تزايد حالات الترحيل غير القانوني للاجئين من ألمانيا 17.08.2018

أكدت مجلة دير شبيغل أن السطات الألمانية أجرت عدة عمليات ترحيل غير قانونية لعدد من طالبي اللجوء في ألمانيا. واستندت الوزارة إلى معطيات حكومية قدمتها وزارة الداخلية أكدت هذا الامر بناء على سؤال وجهته نائبة من حزب الخضر.

10.06.2018+++++++++, Hessen, Wiesbaden: Ali B., der Tatverdächtige im Todesfall Susanna, wird von Beamten einer polizeilichen Spezialeinheit aus dem Justizzentrum zu einem Polizeihubschrauber gebracht und in eine Justizvollzugsanstalt geflogen. Der 20 Jahre alte Iraker hatte zuvor stundenlang im Wiesbadener Polizeipräsidium ausgesagt. Eine Ermittlungsrichterin hatte daraufhin Untersuchungshaft angeordnet. (ACHTUNG: Der Tatverdächtige wurde aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen unkenntlich gemacht) Foto: Hasan Bratic/dpa | Verwendung weltweit

تقرير: الشرطة الألمانية استندت لسابقة قانونية في إعادة المتهم بقتل سوزانا 16.06.2018

مازالت قضية تسليم المتهم العراقي المفترض في واقعة مقتل الفتاة القاصر سوزانا ف. إلى المانيا تثير الكثير من الجدل في الأوساط القانونية، فيما كشفت مجلة "دير شبيغل" مزيدا من المعلومات عن رحلة علي ب. إلى السجن الألماني.
Asylbewerber befinden sich am 03.07.2014 in Nürnberg (Bayern) auf dem Gelände des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie auf dem Portal (r). Rund 80 Asylbewerber sind am Donnerstagabend auf das Gelände des BAMF vorgedrungen. Nach einer vom Flüchtlingsrat Bayern verbreiteten Erklärung fordern sie die Anerkennung ihrer Asylanträge. Die Flüchtlinge verlangten zugleich ein Gespräch mit dem Präsidenten des Bundesamtes. Wenn sie keine Antwort bekämen, würden sie am 04.07. in der Früh in den Hungerstreik treten. Foto: Daniel Karmann/dpa | Verwendung weltweit

تقرير: دائرة الهجرة ببريمن منحت اللجوء لعنصر مخابرات سوري 19.05.2018

قدم تقرير لمجلة "دير شبيغل" معلومات جديدة فيما يتعلق بفضيحة مكتب اللجوء في ولاية بريمن. وحسب التقرير فإن المكتب منح اللجوء لسوري رغم اعترافه بأنه كان يعمل للمخابرات السورية ولم يبلغ خبراء الأمن بذلك وفقا للقواعد المتبعة.
ARCHIV - 04.04.2016, Niedersachsen, Göttingen: Syrische Flüchtlinge kommen in das Grenzdurchgangslager Friedland im Landkreis Göttingen. (zu dpa «Gericht gibt Helfern im Streit um Flüchtlingsbürgschaften Recht» vom 30.04.2018) Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

شبيغل: 78 مليار يورو تكلفة سياسة اللجوء في ألمانيا حتى 2022 19.05.2018

ستكلف سياسة اللجوء الحكومة الألمانية حوالي 78 مليار يورو حتى عام 2022، حسب تقرير لمجلة "دير شبيغل الألمانية" التي استندت في معلوماتها على وثيقة من وزارة المالية.
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