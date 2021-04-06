مجلة أسبوعية ألمانية تصدر في مدينة هامبورغ، وهي من أكبر الإصدارات الأسبوعية في أوروبا. وفي عام 1994 صدرت نسخة دير شبيغل الإلكترونية بطاقم تحرير مستقل. وهي من أكثر المواقع الإلكترونية قراءة في ألمانيا.

صدرت مجلة دير شبيغل في عام 1947 بإدارة ضابط بريطاني اسمه جون سيمور شالوني، ومذيع سابق في راديو الجيش الألماني اسمه رودولف أوغسطين . عرفت بتحقيقاتها الاستقصائية في كواليس السياسة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية. غير أن تاريخها يشهد على فضائح كثيرة آخرها فضيحة محررها "غيلوتيوس" الذي اختلق تقارير كثيرة.