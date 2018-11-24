 ″دير شبيغل″ الألمانية تكشف عن فضيحة بطلها أحد كبار صحافييها | سياسة واقتصاد | DW | 20.12.2018

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سياسة واقتصاد

"دير شبيغل" الألمانية تكشف عن فضيحة بطلها أحد كبار صحافييها

أماطت مجلة "دير شبيغل" اللثام عن فضيحة من العيار الثقيل بطلها أحد "ألمع" صحافييها واسمه كلاس غيلوتيوس الذي فاز بعدد من أبرز الجوائز الصحافية في البلاد، غير أنه اتضح أن معظم مقالاته، قصص مختلقة "ابدعها" خياله الواسع.

Der Spiegel Skandal Betrug Journalismus Claas Relotius (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

قبيل أسابيع قليلة فاز كلاس غيلوتيوس بجائزة "التحقيق صحافي" في ألمانيا لعام 2018 ، فئة "أفضل تحقيق". واليوم يقف تائها على حافة نهاية مشواره المهني. فقد أفاد تقرير نشره موقع "شبيغل أونلاين" أن غيلوتيوس الذي عمل لسنوات كصحافي متعاون مع المؤسسة قبل أن يصبح مؤخرا موظفا فيها، قد اختلق قصص العديد من مقالاته إما كليا أو تلاعب بأجزاء منها. ولقد اعترف غيلوتيوس، البالغ من العمر 33 عاما، بأعمال الغش والاحتيال المنسوبة إليه وغادر المؤسسة نهائيا. وحسب التقرير، فإن الاحتيال والتزييف ربما مسا مؤسسات صحفية أخرى كان غيلوتيوس يتعامل معها كصحافي متعاون.وقد أعلنت شبكة سي أن أن الأمريكية اليوم الخميس (20 كانون الأول/ ديسمبر 2018) أنها سحبت جائزتين صحفيتين كانت قد منحتهما له عام 2014 .

Spiegel-Reporter Claas Relotius (picture alliance/Eventpress)

كلاس ريلوتيوس، الصحفي المدان في فضيحة دير شبيغل

"الصحافي المحتال" نشر ما لا يقل عن ستين مقالا في النسختين المكتوبة والإلكترونية لـ "دير شبيغل" منذ عام 2011. عمل لدى المؤسسة لمدة سبع سنوات أنجز خلالها الكثير من التحقيقات الكبيرة ولكن تبين للأسف أنها مزيفة جزئيا أو كليا. فقد كتب عن أناس لم يلتقيهم أبدا كما وصف مشاهد لم تحدث إلا في خياله الخصب.

 وأقرت الصحيفة أن المقال الذي أطاح بغيلوتيوس يحمل عنوان "قناصو الحدود" ويصف عمل دورية شعبية تراقب الحدود الأمريكية المكسيكية. فقد بعثت إحدى الناشطات في الدورية رسالة إلكترونية للصحيفة تستغرب فيها كيف كتب غيلوتيوس مقاله دون أن يحضر لعين المكان ودون إجراء أي حوار مع المعنيين.

  • Bildergalerie 70 Jahre Der Spiegel (picture alliance/dpa/H.Pflaum)

    سبعون عاماً على تأسيس مجلة دير شبيغل الألمانية الشهيرة

    الصحفي رودولف أوغشتاين أدارَ لعقود من الزمن مجلة "دير شبيغل" التي تأسست عام 1947. في مجال عمله المهني لم يفرِّق أوغشتاين بين الأصدقاء والأعداء. وكَشَفَ عن كل حدث يستحق الكشف عنه. لقد كان هذا بديهياً في مهنته الصحفية. وأصبح بذلك حارساً للأخلاق السياسية في بلاده.

  • Bildergalerie 70 Jahre Der Spiegel (picture alliance/dpa/A.Warmuth)

    سبعون عاماً على تأسيس مجلة دير شبيغل الألمانية الشهيرة

    نشرت مجلة "دير شبيغل" عام 1962 قصة انتقدت فيها سياسة الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية. و نتيجةً لذلك، مارسَ وزير الدفاع الألماني الاتحادي السابق فرانتس يوزيف شتراوس ضغطاً هائلاً على طاقم المجلة. بيد أن مجلة "دير شبيغل" دافعت عن نفسها، واضطر شتراوس إلى الاستقالة في نهاية المطاف.

  • Bildergalerie 70 Jahre Der Spiegel (picture-alliance/dpa)

    سبعون عاماً على تأسيس مجلة دير شبيغل الألمانية الشهيرة

    خلال قضية انتقادهم سياسة الدفاع الألمانية الاتحادية، وجد العاملون في المجلة أنفسهم لمدة أسابيع تحت ضغط وتوتر كبيرين. فاعتُقِل العديد من موظفي المجلة وقُبِضَ على مديرها أوغشتاين نفسه، ووُجِّهَت إليه تهمة "خيانة الوطن". ولكن بعد بضعة أسابيع قررت النيابة العامة السماح بإعادة فتح مكاتب تحرير المجلة. وبذلك أثبتت "دير شبيغل" أهمية الإعلام الحر.

  • Bildergalerie 70 Jahre Der Spiegel (Der Spiegel)

    سبعون عاماً على تأسيس مجلة دير شبيغل الألمانية الشهيرة

    في عام 1977، شهدت ألمانيا الاتحادية إحدى أشد أزماتها. فقد اختطف أعضاء من "فصيل الجيش الأحمر/ RAF" اليساري المتطرف رئيس رابطة أرباب العمل هانس مارتين شلايَر، واغتالوه بعد بضعة أسابيع من اختطافه. ووصفت مجلة "دير شبيغل" الإرهابيين بوصفهم الفعلي وبأنهم: قَتَلة.

  • Rudolf Augstein DER SPIEGEL Bildergalerie 70 Jahre Der Spiegel (Imago)

    سبعون عاماً على تأسيس مجلة دير شبيغل الألمانية الشهيرة

    من الناحية السياسية كان مدير المجلة أوغشتاين مقرباً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي وقت لاحق كانت علاقته وثيقة بالمستشار الألماني الأسبق فيلي براندت (على يمين الصورة). تعرف بعضهما على بعض عام 1948. وكانا يتبادلان وجهات النظر عبر المراسلة. وهنا في الصورة يتحادثان عام 1972 في إحدى الفعاليات في ألمانيا التي دُعي إليها سياسيون واقتصاديون وصحفيون.

  • Bildergalerie 70 Jahre Der Spiegel (picture-alliance/dpa/F.Bimmer)

    سبعون عاماً على تأسيس مجلة دير شبيغل الألمانية الشهيرة

    يتمتع مطعم دار النشر "دير شبيغل" بنمط أسطوري صممه المهندس المعماري الدنماركي فيرنَر بانتون. ويجتمع في المطعم العاملون في المجلة لتناول الطعام وتبادل الأفكار الصحفية. كان تصميم هذه الدار ثورياً من الناحية الجمالية في ذلك الوقت، كونه يوثق انطلاقة ألمانيا نحو قمة الحداثة، وهذا التصميم معروض في متحف حالياً.

  • Deutschland Spiegel Verlagshaus (picture-alliance/dpa/B. Marks)

    سبعون عاماً على تأسيس مجلة دير شبيغل الألمانية الشهيرة

    أصبحت مجلة "دير شبيغل" على مر السنين المجلة الرائدة والأكثر مبيعاً في ألمانيا، وكان لها قصة نجاح طويلة من الناحية الاقتصادية، وهذا ما يمكن رؤيته أيضاً على المبنى الجديد لدار نشر المجلة في مدينة هامبورغ الساحلية. أما في الوقت الحالي فتعاني أيضاً مجلة "دير شبيغل" -مثل غيرها من الصحف والمجلات- من هجرة القُرّاء إلى الإنترنت.

  • Spiegel Cover (Der Spiegel)

    سبعون عاماً على تأسيس مجلة دير شبيغل الألمانية الشهيرة

    توفي مدير المجلة رودولف أوغشتاين في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2002. وها هو قسم التحرير في المجلة يحافظ على تركته الصحفية الصعبة. وحتى اليوم يُعتَبر الباحثون الصحفيون في مجلة "دير شبيغل" من أفضل المختصين في مجالهم. إعداد: كيرستن كنيب / علي المخلافي

    الكاتب: كيرستن كنيب


"ضغط.. الخوف من الفشل"

خلال مشواره المهني حصل كلاس غيتوليوس على عدد من ألمع الجوائز الصحافية في ألمانيا وأوروبا من بينها جوائز التحقيق الصحافي، جائزة بيتر شولاتور، جائزة الصحافة الأوروبية، إضافة إلى عدد آخر من الجوائز الأخرى. وخلال اعترافه أمام رؤسائه قال غيتوليوس إن الأمر لم يكن يتعلق بالقصة (الصحفية) الكبرى المقبلة" وإنما الخوف من الفشل (..) هذا الخوف ازداد باطراد مع كل نجاح أحققه". وأضاف أنه مريض ويحتاج للمساعدة.

نجح غيتوليوس في إخفاء احتياله كل هذه السنوات دون أن ينتبه لذلك أحد، ما يطرح عدداً من الأسئلة حول آليات العمل و"التنظيم الداخلي التي يجب تسليط الضوء عليها فورا" حسب "شبيغل أونلاين". كما تقرر إنشاء لجنة من الخبراء من داخل وخارج المؤسسة للتحقق من أدلة التزوير، على أن يتم نشر نتائج عمل هذه اللجنة بشكل مُوثق وشفاف.

"ضربة موجعة لمصداقية المهنة"غيلوتيوس،

من جهته أوضح ديرك كوربيوفايت من رئاسة تحرير "دير شبيغل" أن لقضية غيلوتيوس بعداً سياسياً أكيدا. وفي حال تم طرح القضية ضمن النقاش الحالي حول الأخبار المزيفة (فيك نيوز) "فعلينا المشاركة ومواجهة ذلك، وأشك أن الأضرار بمهنة الصحافة ومصداقيتها سيكون كبيرة" كما عبر عن ذلك فرانك أوبرآل رئيس رابطة الصحافيين الألمان.

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وآخر واقعة غش مماثلة في الفضاء الناطق بالألمانية حدثت عام 2000 مع الصحافي توم كور الذي كان يحور أجزاء من حواراته الصحافية مع نجوم هوليود كبراد بليت وجوني ديب بل وكان يختلق البعض منها كليا. بعدها بسنوات ظهرت نصوص جديدة لنفس الصحافي تبين مجددا أنها تزوير واحتيال.

ويذكر أن "دير شبيغل" مجلة ألمانية تأسست عام 1947، اشتهرت بتحقيقات كشفت العديد من الفضائح السياسية. كما تعتبر مرجعا إعلاميا أساسيا في ألمانيا. أما "شبيغل أونلاين" فيعتبر أحد أنجح المواقع الإخبارية الألمانية وهو جزء من مجموعة "شبيغل ـ فرلاغ" ولكنه مستقل من الناحية التحريرية والإدارية عن النسخة الورقية الأسبوعية لـ "دير شبيغل".

ح.ز/ (DW / د.ب.أ / شبيغل أونلاين)

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