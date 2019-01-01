 دير شبيغل: ألمانيا توافق على تسليم سفينة حربية لمصر | أخبار | DW | 02.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

دير شبيغل: ألمانيا توافق على تسليم سفينة حربية لمصر

ذكر تقرير إعلامي أن ألمانيا سمحت بتصدير أسلحة للشرق الأوسط المضطرب. ووفقا لقائمة التصاريح الحالية التي وافق عليها مجلس الأمن داخل الحكومة الاتحادية، فإنه تمت الموافقة على تصدير فرقاطة إلى مصر، بحسب موقع "شبيغل أونلاين".

Deutschland Korvette Typ MEKO A-200 SAN (picture-alliance/dpa/U. Perrey)

قالت مجلة "دير شبيغل" إن لديها معلومات تفيد بأن الحكومة الألمانية أعطت الضوء الأخضر مجددا لصفقات سلاح كبيرة إلى منطقة الشرق الأوسط. وذكر "شبيغل أونلاين"، وهو الموقع الإلكتروني للمجلة اليوم الأربعاء (الثاني من شباط/ فبراير 2019)، أن القائمة الأخيرة التي صادق عليها مجلس الأمن الفيدرالي، قبيل نهاية العام المنصرم بقليل، تتضمن موافقة اللجنة السرية على تصدير فرقاطة ميكو 200 إلى مصر.

مختارات

قوانين متشددة في ألمانيا تؤطر تصدير الأسلحة، وبالرغم من ذلك تقوم شركات أسلحة ألمانية بتزويد أنظمة متسلطة بالسلاح. كيف يحصل هذا؟ (14.12.2018)

في جلسة برلمانية خاصة للرد على أسئلة نواب "البوندستاغ"، أوضحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن حكومتها تعتزم الانتهاء من التوجهات المتعلقة بتصدير السلاح قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل. (12.12.2018)

ونقل ذات الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن مثل هذه الفرقاطة التي تنتجها مجموعة تيسن كروب تكلف نحو 500 مليون يورو. مضيقة أن البحرية المصرية ستحصل كذلك على فرقاطة أخرى خلال السنوات القادمة.

وبالإضافة إلى صفقة الأسلحة الموجهة إلى مصر، فإن  مجلس الأمن الألماني الاتحادي وافق أيضا على توريد قطع غيار لـ 165 شاحنة عسكرية من دايملر بنز إلى الجزائر.

وفي ظل ورود هذه التقارير، فإن الحكومة الألمانية ستجد نفسها مرة أخرى أمام انتقادات من المعارضة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، والتي تطالب بإيقاف تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاعات، وإلى الأنظمة التي تصفها بـ"بالاستبدادية".

وكانت ألمانيا قد واصلت في الربع الأخير من العام المنصرم إصدار تراخيص بيع السلاح للإمارات والبحرين والكويت، فيما بلغت قيمة المعاملات 57,64 مليون يورو. وفق ما جاء في ردّ الحكومة الألمانية على مسائلة خطية تقدم بها حزب اليسار المعارض الشهر الماضي.

ي.ب/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Eröffnung der IDEX in Abu Dhabi

    آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب

    انطلقت في أبو ظبي فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس" في دورته الـ12، ويعد المعرض من أكبر معارض السلاح في العالم، ويقام كل عامين في العاصمة الإماراتية، ويستمر لغاية 26 فبراير/ شباط الحالي.

  • Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

    آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب

    افتتح المعرض رئيس مجلس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم بمشاركة وفود رسمية من عدة دول عربية وأوروبية.

  • Eröffnung der IDEX in Abu Dhabi

    آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب

    تشارك في المعرض نحو 1200 شركة من 55 دولة، عرضت منتجاتها العسكرية من معدات عسكرية وتقنيات دفاعية آملة في إبرام صفقات كبيرة.

  • Eröffnung der IDEX in Abu Dhabi

    آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب

    شركات إنتاج السلاح الألمانية كانت حاضرة أيضاً في المعرض، كشركة راينميتال المتخصصة في العربات المدرعة والمدافع.

  • Denis Walentinowitsch Manturow

    آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب

    وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف يحمل كلاشنيكوف (أي كي 47)، وهي البندقية الروسية الأكثر مبيعاً في العالم. وكان الحضور الروسي مهماً في المعرض، وعرضت شركاتها أكثر من 200 نموذج من الأسلحة والمعدات العسكرية.

  • Arabische Emirate IDEX

    آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب

    وفي افتتاح المعرض قام سلاح الجو الإماراتي بعروض بهلوانية لطائراته، ورسمت الطائرات بعض اللوحات الفنية في سماء المدينة.

  • Eröffnung der IDEX in Abu Dhabi

    آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب

    ركز المشاركون في المعرض على التكنولوجيا الخاصة بالرصد والمراقبة والأسلحة التي تستخدم في تنفيذ هجمات في أماكن مأهولة، بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة، وخاصة في ضوء التصعيدات الإرهابية في المنطقة.

  • Rüstungsmesse IDEX in Abu Dhabi - Freies Format

    آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب

    أسلحة صينية وأخرى مصنوعة في دول آسيوية، كانت حاضرة أيضاً في معرض "آيدكس" للسلاح. إعداد: زمن البدري.


 

مختارات

آيدكس 2015 ... أسلحة لمواجهة الإرهاب

انطلقت في أبو ظبي فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس" في دورته الثانية عشر بمشاركة نحو 1200 شركة من 55 دولة، من ضمنها ألمانيا. ويعد "آيدكس" من أكبر أسواق السلاح في العالم وتبرم فيه صفقات بالمليارات. (24.02.2015)  

مواضيع ذات صلة

Annegret Kramp-Karrenbauer (Reuters/K. Pfaffenbach)

أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019 01.01.2019

في العام 2019 ستشهد ألمانيا العديد من المتغيرات، أبرزها غياب ميركل عن رئاسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. وسيكون عام 2019عاماً مصيرياً في المشهد السياسي الألماني. فأي من هؤلاء السياسيين الألمان سيسطع نجمه؟

Sudan Demonstrationen Proteste

احتجاجات السودان.. لماذا كلّ هذا الصمت العربي والدولي؟ 02.01.2019

"السودان تنتفض" مثال لهاشتاغ على المواقع الاجتماعية عن مظاهرات تتسع رقعتها، لكن لا أحد في الغرب ولا أغلبية بين دول الشرق تحمست لصراخ الشارع السوداني، فكيف نجح عمر البشير في نسج خيوط المصالح مع القوى الإقليمية والدولية؟

Schild Verfassungsschutz

ستوديو الحدث: "خطر الإخوان في ألمانيا" .. ما حقيقة تقارير الاستخبارات الداخلية؟ 18.12.2018

"الإخوان المسلمون أخطر على ألمانيا من داعش والقاعدة"، خلدون زين الدين وعباس الخشالي يناقشان تقريرا إخباريا ألمانيا نقل هذه المعلومات عن جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني. فما حقيقة هذه المعلومات الاستخباراتية؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  