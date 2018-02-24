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دير الزور

بعد حصار لسنوات تمكن الجيش السوري وحلفاءه من فك الحصار الذي فرضه تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة دير الزور. تعد المدينة ومحيطها الغني بالنفط والغاز من المناطق الاستراتيجية التي تحاول قوى إقليمية ودولية مد نفوذها إليها.

دير الزور مدينة سورية تقع جنوب شرق سوريا. والمدينة هي مركز محافظة دير الزور التي تعد من أهم المحافظات السورية كونها غنية بالزراعة والنفط. يمر نهر الفرات عبر المحافظة قبل أن يتجه إلى الأراضي العراقية. توسعت المدينة وازدادت أهميتها في ثمانينات القرن الماضي بعد اكتشاف النفط فيها ودخول العديد من الشركات الأجنبية للعمل والاستثمار فيها. ولمع أسمها مؤخرا بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إليها واحتلال عدة أحياء منها. في سبتمبر/ أيلول من عام 2017 تمكن الجيش السوري من فك الحصار عن الأجزاء المحاصرة وفتح طريق دمشق دير الزور الدولي مجددا.

A rescue worker holds an injured girl in the rebel held besieged town of Hamouriyeh, eastern Ghouta, near Damascus, Syria February 21, 2018. REUTERS/Bassam Khabieh

وجهة نظر: الغوطة الشرقية جحيم على الأرض ونحن نتفرج عليه 24.02.2018

غوتيرش يطالب بوقف فوري للقتال في الغوطة الشرقية. ميركل وماكرون يتحدثان عن مجازر يرتكبها النظام في حق مواطنيه. لكن العالم ليس مجبرا على الاكتفاء بالتفرج والتنديد كما يقول بشير عمرون.
ALEPPO, SYRIA - DECEMBER 23, 2016: Sappers of the Russian Armed Forces search and clear mines in a street of eastern Aleppo. Timur Abdullayev/News Team/TASS |

سوريا ـ عائلات المرتزقة الروس تبحث عن جثثهم 22.02.2018

منذ أسبوعين تنتظر عائلات المرتزقة الروس التابعين للجيش الخاص، "مجموعة فاغنر"، الذين قُتلوا في سوريا تسلم جثامين أقاربهم. فأين توجد الجثث ولماذا يلتزم الكثير من الأقارب الصمت؟ وهل ستتلقى تلك العائلات تعويضات مالية؟
Russian honour guards stand next to a coffin with the body of Russian Roman Filipov, the pilot of the Su-25 jet who ejected after Syrian insurgents shot down his plane traded fire with militants on the ground and then blew himself up to avoid being captured, during a farewell service at Chkalovsky military airport, just outside Moscow, Russia, Thursday, Feb. 8, 2018. (Vadim Savitsky/Pool Photo via AP) |

ألغاز وتكهنات حول خسائر روسية كبيرة في سوريا! 14.02.2018

قد تكون تلك أكبر مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا منذ عقود. الحديث هنا يدور عن حادثة وقعت شرق دير الزور السورية وتقول الرواية أن الكثير من الروس قُتلوا فيها. قصة مثيرة هكذا تبدو حيثياتها وردود الأفعال عليها.

ماذا تعرف عن "بلاك ووتر" الروسية؟ 14.02.2018

تداولت وسائل الإعلام موخراً خبراً مفاده مقتل العشرات من الجنود الروس في دير الزور السورية، وذلك بقصف من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت بعض المواقع معلومات عن أن معظم القتلى ينتمون إلى شركة أمنية روسية تُدعى "فاغنر". فما هي قصة هذه الشركة، وما علاقتها بوزارة الدفاع الروسية؟
Shi'ite Popular Mobilization Forces (PMF) advance towards the city of Al-Qaim, Iraq November 3, 2017. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

مسائية DW: معركة القضاء على داعش.. التنسيق بين العراق وسوريا 04.11.2017

بعد إعلانها السيطرة على مدينة دير الزور، تركز القوات السورية جهودها على تحرير مدينة البوكمال وذلك في جهد يتقاطع مع تحرك عراقي من الجانب الآخر من الحدود، فما أهداف العملية؟ وما مدى التنسيق السوري العراقي العابر للحدود؟

آخر أهم معاقل تنظيم "داعش" بسوريا تحت سيطرة الجيش السوري 03.11.2017

أعلنت الحكومة السورية النصر على تنظيم "داعش" في مدينة دير الزور بشرق البلاد في ضربة كبيرة للمتشددين مع تداعي آخر معاقلهم في سوريا.

04/22/2017 General Issam Zahreddine in Deir ez-Zor, Syria. Mikhail Voskresenskiy/Sputnik Foto: Mikhail Voskresenskiy/Sputnik/dpa |

أنباء عن مقتل ضابط سوري كبير اشتهر بتهديده للاجئين 18.10.2017

أفادت تقارير إعلامية سورية بمقتل العميد في الحرس الجمهوري السوري وقائد عمليات دير الزور عصام زهر الدين في انفجار لغم. واشتهر الضابط بقوة بعد أن هدد اللاجئين السوريين بعدم العودة إلى بلادهم.

03.09.2017 A picture taken on September 3, 2017 shows Syrian army artillery guns stationed near the village of Huraybishah, within the administrative borders of Syria's eastern Deir Ezzor province. / AFP PHOTO / George OURFALIAN (Photo credit should read GEORGE OURFALIAN/AFP/Getty Images)

مسائية DW: معركة دير الزور وانعكاساتها على الصراع في سوريا 06.09.2017

أعلنت قوات الأسد والمليشيات الموالية لها كسر الحصار عن دير الزور، المفروض منذ ثلاث سنوات من قبل تنظيم "داعش"، متحدثة عن "تحول استراتيجي" في الحرب على الإرهاب.. فما أهمية معركة دير الزور استراتيجيا وسياسيا؟ 
ARCHIV: epa05620115 (FILE) A file photograph dated 23 June 2015 showing members of Kurdish People Defence Units (YPG) flashing victory sign after coming from Syrian town of al-Raqqa, in Tel Abyad, Syria. Reports state the Syrian Democratic Forces (SDF) announced on 06 November 2016 that it had started a military campaign to liberate the northern Syrian city of Raqqa, the main stronghold of the Islamic State militant group in Syria. SDF is an umbrella group gathering Kurdish and Arab rebels fighting in Syria. EPA/SEDAT SUNA +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

مسائية DW: معركة الرقة: هل اقتربت نهاية داعش أم أنه انسحاب تكتيكي؟ 02.06.2017

تخوض القوى المختلفة في شرق سورية سباقا مع الزمن تمهيدا لمرحلة ما بعد داعش، الذي قيل إنه يُفاوض على خروج آمن لمقاتليه من الرقة والبلدات المحيطة بها في اتجاه دير الزور. فهل باتت نهاية التنظيم قريبة أم أنه انسحاب تكتيكي؟
Thema Titel: Syrer fungieren als Sozialarbeiter Foto Titel: syr. Kinder besuchen einen Berliner Fussballverein Aufnahme Datum: 15.03.2017 Kopierechte: Chokri Chebbi

سوريون باتوا همزة وصل مع الثقافة الألمانية 19.03.2017

شبان سوريون أبوا إلا أن يكونوا فاعلين رغم حداثة عهدهم في الموطن الألماني الجديد ومحدودية لغتهم. ترسي هذه الطاقات علاقات بين الجانبين السوري والألماني من خلال الرياضة ومن خلال دعم الأطفال وصقل مواهبهم.
March 17, 2016 - Deir Ez-Zor, Syria - An ISIS propaganda video showing Islamic State militants during battles along the border of Iraq and Syria in an area described as Wilayah al-Khayr January 13, 2016 near Deir ez-Zor, Syria |

مسائية DW: "داعش"ـ بين تقدم في سوريا وتراجع في العراق 18.01.2017

بالتزامن مع تمكن القوات العراقية من استعادة الجانب الشرقي لمدينة الموصل بالكامل من قبضة "داعش"، التنظيم الإرهابي يتقدم في دير الزور السورية وينجح في عزل المطار العسكري عن المدينة.
Espelkamp Reportage über die Stadt und ihre Flüchtlingspolitik. Innenstadt Espelkamp Copyright: DW/V. Witting

مدينة إسبيلكامب الصغيرة تتحدى إشكاليات اللاجئين فيها 13.07.2016

إسبيلكامب مدينة صغيرة أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية على أيدي لاجئين. لكن كيف تستقبل هذه المدينة الألمانية اليوم اللاجئين الجدد وغالبيتهم من المسلمين؟ فولكر فتينغ زار المدينة الصغيرة وأعد تقريرا حول مشاهداته.
08.11.2015 Islamic State member in Raqqa; Copyright: Abdalaziz Alha

بعد أن فرَّتْ من قبضة داعش - عائلة سورية تروي معاناتها 09.06.2016

يزداد يوما بعد يوم عدد الهاربين من منطقة داعش الإرهابي في سوريا والعراق، وأعداد الراغبين بالهروب من التنظيم هي أكبر بكثير. والناجون يروون قصصا مروعة، كما هو حال عائلة سورية وصلت توا إلى تركيا وتروي قصتها لـDW عربية.
Syrien Aleppo Frau in Trümmern

هل يحول حصار حلب المدينة إلى "سربرينتسا" الشرق الأوسط؟ 04.03.2016

حذر عدد من المنظمات غير الحكومية والإنسانية في واشنطن من أن نية قوات النظام السوري ومليشيات تابعة لها فرض حصار مطبق على مدينة حلب قد يعني أن تتعرض لما تعرضت له مدينة سربرنيتسا البوسنية عام 1995.
In this photo released by the Syrian official news agency SANA, Syrian President Bashar Assad waves to his supporters after he attended the prayer of Eid Al Adha, at the al-Nour Mosque in the northern town of Raqqa, Syria, on Sunday, Nov. 6, 2011. Syrians in the restive region of Homs performed special prayers for a major Muslim holiday to the sound of explosions and gunfire as government troops pushed forward their assault on the area, killing at least several people Sunday, residents and activists said. (AP Photo/SANA) EDITORIAL USE ONLY

الأسد ينفي مسؤوليته عن أعمال القمع وواشنطن ترد بأنه "يستخف بالآخرين" 07.12.2011

قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه ليس مسؤولا عن أعمال العنف التي ترتكبها قواته وواشنطن تدعوه مجدداً إلى التخلي عن السلطة، والجامعة العربية ترفض طلبا بإحالة ملف سوريا إلى مجلس الأمن.
In this image posted on the Internet by Shaam News Network, showing what they purport to be a military tank on the streets of the city of Hama, Syria, on the third day of Ramadan, Wednesday Aug. 3, 2011. During the video smoke rises from the tank as gun fire is heard, as the military take up positions in the city square where anti-regime protests were held during recent weeks. For the past four days, Syrian troops have tightened their siege on Hama, sending residents fleeing for their lives, according to various reports from activists, with electricity and telephone lines cut off Wednesday as President Bashar Assad's regime shows no signs of halting the intense military assault against an uprising. (AP Photo / SHAMSNN)

سوريا ـ مجلس الأمن يكتفي ببيان رئاسي يدين قمع النظام 03.08.2011

مع استمرار الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري في حماة ودير الزور وبعض المدن الأخرى، اكتفى مجلس الأمن الدولي ببيان رئاسي يدين استخدام النظام للعنف المفرط ضد المدنيين، وذلك بعد فشل المجلس في التوصل إلى قرار أممي.