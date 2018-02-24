بعد حصار لسنوات تمكن الجيش السوري وحلفاءه من فك الحصار الذي فرضه تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة دير الزور. تعد المدينة ومحيطها الغني بالنفط والغاز من المناطق الاستراتيجية التي تحاول قوى إقليمية ودولية مد نفوذها إليها.

دير الزور مدينة سورية تقع جنوب شرق سوريا. والمدينة هي مركز محافظة دير الزور التي تعد من أهم المحافظات السورية كونها غنية بالزراعة والنفط. يمر نهر الفرات عبر المحافظة قبل أن يتجه إلى الأراضي العراقية. توسعت المدينة وازدادت أهميتها في ثمانينات القرن الماضي بعد اكتشاف النفط فيها ودخول العديد من الشركات الأجنبية للعمل والاستثمار فيها. ولمع أسمها مؤخرا بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إليها واحتلال عدة أحياء منها. في سبتمبر/ أيلول من عام 2017 تمكن الجيش السوري من فك الحصار عن الأجزاء المحاصرة وفتح طريق دمشق دير الزور الدولي مجددا.