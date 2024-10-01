  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
Dirk Ulrich Kaufmann Kommentarbild PROVISORISCH
صورة من: DW

ديرك كاوفمان

تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من ديرك كاوفمان

موضوعات من ديرك كاوفمان

وزير الاقتصاد الألماني روبيرت هابيك أمام مصنع فولكسفاغن في مدينة ايمدن، حيث المصنع مهدد بالإغلاق، 20 سبتمبر/ أيلول 2024

هل يقود الركود الاقتصادي إلى بيع شامل للشركات الألمانية؟

هل يقود الركود الاقتصادي إلى بيع شامل للشركات الألمانية؟

الاقتصاد الألماني لا يستعيد عافيته ومزيد من الشركات مرشحة للاستحواذ عليها من قبل شركات أجنبية، فما الذي يعنيه ذلك؟
اقتصاد١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
مدخل متجر بمدينة كيمنتس بشرق ألمانيا

مكاسب "اليمين المتطرف" بشرق ألمانيا - تهديد للاستثمار والعمل

مكاسب "اليمين المتطرف" بشرق ألمانيا - تهديد للاستثمار والعمل

أثار نجاح حزب "البديل" اليميني الشعبوي في انتخابات تورينغن وسكسونيا قلق المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد في شرق ألمانيا.
سياسة٣ سبتمبر ٢٠٢٤
حقول الذرة على الأرض الأوكرانية

ارتفاع الحرارة المفرط يهدد برفع أسعار الذرة وعلف الماشية

ارتفاع الحرارة المفرط يهدد برفع أسعار الذرة وعلف الماشية

مناخ الأرض يتغير ودرجات الحرارة ترتفع. وخصوصا في شرق أوروبا تسببت الحرارة ونقص المياه في خسائر في المحاصيل.
طبيعة وبيئة٥ أغسطس ٢٠٢٤
تدرس الحكومة تقديم إعفاءات ضريبية للعمالة المتخصصة - صورة بتاريخ 26 أبريل 2016

دول الاتحاد الأوروبي تجتذب العمال المهرة بإعفاءات ضريبية

دول الاتحاد الأوروبي تجتذب العمال المهرة بإعفاءات ضريبية

تخطط الحكومة الألمانية لتقديم حوافز ضريبية لجذب العمال المهرة من الخارج. كيف يتم ذلك في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى؟
اقتصاد٢٣ يوليو ٢٠٢٤
حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" من البحر الأحمر

الوضع في البحر الأحمر رفع أسعار السلع.. هل من حل في الأفق؟

الوضع في البحر الأحمر رفع أسعار السلع.. هل من حل في الأفق؟

ارتفعت تكاليف الشحن بسبب استهداف الحوثيين لسفن في البحر الأحمر، لكن هناك أسبابا أخرى اقتصادية ومناخية.
سياسة١٧ يوليو ٢٠٢٤
ليست شركة فولكس فاغن وليست شركة مرسيدس وإنما شركة "بي واي دي" الصينية هي الراعي الرئيسي لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا

كيف تحرك بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا الأموال؟

كيف تحرك بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا الأموال؟

رعاة البطولة هم في معظم الأحيان من الخارج، خاصة من الصين. فما السبب وراء ذلك؟
سياسة١٤ يونيو ٢٠٢٤
المزيد من الموضوعات
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية