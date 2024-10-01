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صورة من: DW
ديرك كاوفمان
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من ديرك كاوفمان
موضوعات من ديرك كاوفمان
هل يقود الركود الاقتصادي إلى بيع شامل للشركات الألمانية؟
هل يقود الركود الاقتصادي إلى بيع شامل للشركات الألمانية؟
الاقتصاد الألماني لا يستعيد عافيته ومزيد من الشركات مرشحة للاستحواذ عليها من قبل شركات أجنبية، فما الذي يعنيه ذلك؟
اقتصاد
2024/10/10
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
مكاسب "اليمين المتطرف" بشرق ألمانيا - تهديد للاستثمار والعمل
مكاسب "اليمين المتطرف" بشرق ألمانيا - تهديد للاستثمار والعمل
أثار نجاح حزب "البديل" اليميني الشعبوي في انتخابات تورينغن وسكسونيا قلق المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد في شرق ألمانيا.
سياسة
2024/9/3
٣ سبتمبر ٢٠٢٤
ارتفاع الحرارة المفرط يهدد برفع أسعار الذرة وعلف الماشية
ارتفاع الحرارة المفرط يهدد برفع أسعار الذرة وعلف الماشية
مناخ الأرض يتغير ودرجات الحرارة ترتفع. وخصوصا في شرق أوروبا تسببت الحرارة ونقص المياه في خسائر في المحاصيل.
طبيعة وبيئة
2024/8/5
٥ أغسطس ٢٠٢٤
دول الاتحاد الأوروبي تجتذب العمال المهرة بإعفاءات ضريبية
دول الاتحاد الأوروبي تجتذب العمال المهرة بإعفاءات ضريبية
تخطط الحكومة الألمانية لتقديم حوافز ضريبية لجذب العمال المهرة من الخارج. كيف يتم ذلك في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى؟
اقتصاد
2024/7/23
٢٣ يوليو ٢٠٢٤
الوضع في البحر الأحمر رفع أسعار السلع.. هل من حل في الأفق؟
الوضع في البحر الأحمر رفع أسعار السلع.. هل من حل في الأفق؟
ارتفعت تكاليف الشحن بسبب استهداف الحوثيين لسفن في البحر الأحمر، لكن هناك أسبابا أخرى اقتصادية ومناخية.
سياسة
2024/7/17
١٧ يوليو ٢٠٢٤
كيف تحرك بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا الأموال؟
كيف تحرك بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا الأموال؟
رعاة البطولة هم في معظم الأحيان من الخارج، خاصة من الصين. فما السبب وراء ذلك؟
سياسة
2024/6/14
١٤ يونيو ٢٠٢٤
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