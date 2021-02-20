"ديربي وادي الرور" .. دورتموند يكتسح شالكه برباعية نظيفة

ضمن مباريات الجولة الـ22 بالدوري الألماني، اكتسح بروسيا دورتموند مضيفه شالكه 4-صفر في قمة "وادي الرور" بفضل ثنائية إيرلينغ هالاند مساء السبت (20 فبراير/ شباط 2021) ليحقق انتصاره الأول في ثلاث مباريات في البوندلسيغا ويعزز ثقته في صراع المنافسة على المربع الذهبي.
وتقدم دورتموند، الذي انتصر مرتين في آخر سبع مباريات في الدوري ويواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بهدفين في الشوط الأول.
ماكينة الأهداف النرويجي إيرلينغ هالاند سجل هدفين في مرمى شالكه
واستغل جيدون سانشو خطأ من بنيامين ستامبولي وانطلق نحو المرمى ليفتتح التسجيل في الدقيقة 42 ويرفع اللاعب البالغ عمره 20 عاما رصيده إلى 35 هدفا في مسيرته في الدوري ليصبح أصغر من يصل إلى هذا الإنجاز على الإطلاق.
وأضاف هالاند الهدف الثاني بشكل مذهل عندما قفز ليسدد تمريرة سانشو العرضية متوسطة الارتفاع في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس البديل ميشائيل لانغر.
ولم يسدد شالكه أي كرة على المرمى في الشوط الأول لكن تحسن بعد الاستراحة ورد القائم محاولة من سوات سيردار في الدقيقة 51 كما أهدر ماثيو هوبي فرصة أخرى.
لكن الفريق الضيف هو من عزز تفوقه وحسم المباراة عند مرور ساعة عندما تبادل ماركو رويس تمرير الكرة مع رفائيل غيريرو ليضعها اللاعب البرتغالي في الشباك. وأضاف هالاند هدفه 17 في الدوري هذا الموسم من مدى قريب في الدقيقة 79.
لم يسدد شالكه أي كرة على مرمى دورتموند في الشوط الأول. وبهذه الهزيمة بقي شالكه في المركز الأخير بتسع نقاط.
ويحتل دورتموند المركز السادس برصيد 36 نقطة متأخرا بست نقاط عن أينتراخت فرانكفورت رابع الترتيب، والذي حقق مفاجئة بفوزه السبت أيضا على بايرن ميونيخ 2-1. ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز مباشرة إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.
وبقي شالكه في المركز الأخير بتسع نقاط.
ص.ش/إ.ع (رويترز)
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
مساعدة مهنية؟
تسريحات الشعر مثل نيكولاس غونزاليس من شتوتغارت (يمين الصورة)، قد أثارت شكوك نقابة مصففي الشعر. ودفعها للتساؤل حول ما إذا كان عملاً احترافياً أم أن الأرجنتيني قد أنجزها بنفسه؟
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
حلاقة حديثة؟
فينتشنزو غريفو (إلى اليسار) وإريميدين ديميروفيتش (إلى اليمين) من نادي فرايبورغ، تبدو العناية بقصة الشعر واضحة عليهما. ومن جهتها، لا تعتقد نقابة تصفيف الشعر أنه يمكنك القيام بذلك دون خبير. ومن جهة ثانية فإن زوجة غريفو قد تدربت على تصفيف الشعر.
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
مع أدوات احترافية فقط؟
كتبت النقابة المهنية في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الاتحاد الألماني "حلاقة شعر الرأس بهذه الطريقة وتحديد الرقبة والصدغ بهذه الدقة... لا يمكن أن يقوم بها إلا مصففو الشعر المحترفون بمعدات احترافية".
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
توعية ماينز
وكتبت إدارة نادي ماينز ردا على سؤال من DW قائلة: "لقد أبلغنا اللاعبين بهذه المشكلة منذ بداية جائحة كورونا.. ولسنا على علم بأي حالة من هذا القبيل داخل فريقنا".
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
غلادباخ.. خدمة ذاتية
كتب المتحدث باسم غلادباخ ردا على سؤال لـ DW: "لسنا على علم بأي زيارات لمصففي الشعر للاعبين". وأضاف: "في الواقع ، لقد تحدثت للتو إلى أحد اللاعبين، وأخبرني أنه قد قام بقص شعره بنفسه بالأمس. نلاحظ بأن جميع اللاعبين لدينا يبدون التزاماً بالقواعد المحددة حتى الآن."
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
النموذج السويدي
لا يقدم إيميل فورسبيرغ من نادي لايبزيغ أي سبب للنقد. يترك السويدي شعره ينمو ويطول، كما كان يفعل قبل قيود كورونا، وتساعده ربطة الشعر بالمحافظة على الترتيب.
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
"ذيل الحصان"
أما بالنسبة لمارسيل سابيتزر، زميل فورسبيرغ في الفريق، فهو بعيد تماماً عن هذا الانتقاد، إذ يصفف شعره بنفسه بسهولة "ذيل الحصان" كما في الصورة.
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
الطول المثالي؟
حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
ضفائر طويلة
أصبح لدى تاهيت تشونغ من فيردر بريمن ضفائر طويلة بعد أن كان يركض بشعر أجعد كثيف، فهل تساعده هذه الضفائر على الركض بشكل أسرع؟
-
مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
لا مخاوف
لا يعاني كريستيان غروس مدرب شالكه الجديد من مخاوف بسبب هذه الانتقادات ولأسباب مفهومة وواضحة، ولا يمكن إلا أن يبتسم بتعب في "قضايا تصفيف الشعر" المثيرة للجدل. أندرياس شتينزيمونس / ريم ضوا