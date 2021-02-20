 ″ديربي وادي الرور″ .. دورتموند يكتسح شالكه برباعية نظيفة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.02.2021

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رياضة

"ديربي وادي الرور" .. دورتموند يكتسح شالكه برباعية نظيفة

دكَّ فريق بروسيا دورتموند شباك غريمه شالكه بأربعة أهداف دون رد في دربي الرور بالجولة 22 بالبوندسليغا ليرفع فريق الأسود والأصفر رصيده إلى 36 نقطة، بينما تجمد رصيد شالكه عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر الأخير بالبطولة.

هالاند يسجل الهدف الثاني لفريقه دورتموند في مرمى شالكه

الهدف الثاني لدورتموند والأول لهالاند سجله النجم النرويجي بطريقة مذهلة

ضمن مباريات الجولة الـ22 بالدوري الألماني، اكتسح بروسيا دورتموند مضيفه شالكه 4-صفر في قمة "وادي الرور" بفضل ثنائية إيرلينغ هالاند مساء السبت (20 فبراير/ شباط 2021) ليحقق انتصاره الأول في ثلاث مباريات في البوندلسيغا ويعزز ثقته في صراع المنافسة على المربع الذهبي.

وتقدم دورتموند، الذي انتصر مرتين في آخر سبع مباريات في الدوري ويواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بهدفين في الشوط الأول.

ماكينة الأهداف النرويجي إيرلينغ هالاند

ماكينة الأهداف النرويجي إيرلينغ هالاند سجل هدفين في مرمى شالكه

مختارات

في الوقت الذي يخفت فيه توهج الثنائي "الذهبي" ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ترتفع أسهم الثنائي الشاب إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي في بورصة اللاعبين. فهل يزيح هالاند ومبابي كلا من ميسي ورونالدو قريباً عن عرشهما؟

واصل بايرن ميونيخ إهداره للنقاط في الدوري الألماني، فبعدما تعادل في الجولة الماضية أمام بيلفيلد، خسر اليوم أمام أينتراخت فرانكفورت بالجولة 21، بينما تغلبت فرق شتوتغارت ويونيون برلين وماينز على منافسيها.

واستغل جيدون سانشو خطأ من بنيامين ستامبولي وانطلق نحو المرمى ليفتتح التسجيل في الدقيقة 42 ويرفع اللاعب البالغ عمره 20 عاما رصيده إلى 35 هدفا في مسيرته في الدوري ليصبح أصغر من يصل إلى هذا الإنجاز على الإطلاق.

وأضاف هالاند الهدف الثاني بشكل مذهل عندما قفز ليسدد تمريرة سانشو العرضية متوسطة الارتفاع في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس البديل ميشائيل لانغر.

ولم يسدد شالكه أي كرة على المرمى في الشوط الأول لكن تحسن بعد الاستراحة ورد القائم محاولة من سوات سيردار في الدقيقة 51 كما أهدر ماثيو هوبي فرصة أخرى.

لكن الفريق الضيف هو من عزز تفوقه وحسم المباراة عند مرور ساعة عندما تبادل ماركو رويس تمرير الكرة مع رفائيل غيريرو ليضعها اللاعب البرتغالي في الشباك. وأضاف هالاند هدفه 17 في الدوري هذا الموسم من مدى قريب في الدقيقة 79.

لاعبو شالكه خسروا ديربي الرور أمام دوتموند برباعية نظيفة 20/2/2021

لم يسدد شالكه أي كرة على مرمى دورتموند في الشوط الأول. وبهذه الهزيمة بقي شالكه في المركز الأخير بتسع نقاط.

ويحتل دورتموند المركز السادس برصيد 36 نقطة متأخرا بست نقاط عن أينتراخت فرانكفورت رابع الترتيب، والذي حقق مفاجئة بفوزه السبت أيضا على بايرن ميونيخ 2-1. ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز مباشرة إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

وبقي شالكه في المركز الأخير بتسع نقاط.

ص.ش/إ.ع (رويترز)

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