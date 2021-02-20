"ديربي وادي الرور" .. دورتموند يكتسح شالكه برباعية نظيفة

ضمن مباريات الجولة الـ22 بالدوري الألماني، اكتسح بروسيا دورتموند مضيفه شالكه 4-صفر في قمة "وادي الرور" بفضل ثنائية إيرلينغ هالاند مساء السبت (20 فبراير/ شباط 2021) ليحقق انتصاره الأول في ثلاث مباريات في البوندلسيغا ويعزز ثقته في صراع المنافسة على المربع الذهبي.

وتقدم دورتموند، الذي انتصر مرتين في آخر سبع مباريات في الدوري ويواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بهدفين في الشوط الأول.

ماكينة الأهداف النرويجي إيرلينغ هالاند سجل هدفين في مرمى شالكه

واستغل جيدون سانشو خطأ من بنيامين ستامبولي وانطلق نحو المرمى ليفتتح التسجيل في الدقيقة 42 ويرفع اللاعب البالغ عمره 20 عاما رصيده إلى 35 هدفا في مسيرته في الدوري ليصبح أصغر من يصل إلى هذا الإنجاز على الإطلاق.

وأضاف هالاند الهدف الثاني بشكل مذهل عندما قفز ليسدد تمريرة سانشو العرضية متوسطة الارتفاع في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس البديل ميشائيل لانغر.

ولم يسدد شالكه أي كرة على المرمى في الشوط الأول لكن تحسن بعد الاستراحة ورد القائم محاولة من سوات سيردار في الدقيقة 51 كما أهدر ماثيو هوبي فرصة أخرى.

لكن الفريق الضيف هو من عزز تفوقه وحسم المباراة عند مرور ساعة عندما تبادل ماركو رويس تمرير الكرة مع رفائيل غيريرو ليضعها اللاعب البرتغالي في الشباك. وأضاف هالاند هدفه 17 في الدوري هذا الموسم من مدى قريب في الدقيقة 79.

لم يسدد شالكه أي كرة على مرمى دورتموند في الشوط الأول. وبهذه الهزيمة بقي شالكه في المركز الأخير بتسع نقاط.

ويحتل دورتموند المركز السادس برصيد 36 نقطة متأخرا بست نقاط عن أينتراخت فرانكفورت رابع الترتيب، والذي حقق مفاجئة بفوزه السبت أيضا على بايرن ميونيخ 2-1. ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز مباشرة إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

وبقي شالكه في المركز الأخير بتسع نقاط.

ص.ش/إ.ع (رويترز)