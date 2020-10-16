ديربي الرور.. مواجهة لرد الاعتبار بين دورتموند وشالكه

يخوض نادي بوروسيا دورتموند ديربي إقليم الرور مع غريمه شالكه، السبت (24 تشرين الأول/أكتوبر 2020) في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، بعد خسارة غير متوقعة في دوري أبطال أوروبا.

وعبّر المدير الرياضي في النادي ميشائيل تسورك عن غضبه من السقوط أمام لاتسيو الإيطالي (1-3) الثلاثاء الماضي في روما، في مستهل مشوار "أسود ويستفاليا" ضمن المسابقة القارية الأولى. وأثرت أزمة كورونا على تحضيرات الأندية لهذه المرحلة، بعد إلغاء فيردر بريمن تمارينه الخميس بسبب إصابة لاعب في صفوفه خلال استعداداته لمواجهة هوفنهايم الأحد المقبل.

رد فعل

وفي ظل تسجيل ألمانيا أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا، ستقام معظم مباريات الدوري من دون جماهير. إذ سيُسمح لـ 300 مشجع فقط بمتابعة دورتموند على أرضه، فيما طلب تسورك من لاعبيه عدم تطبيق أي "تباعد" مع مهاجمي شالكه وصيف القاع حتى الآن، والذي حصد نقطة يتيمة في أربع مباريات.

وقال تسورك الذي يحتل فريقه المركز الثالث بتسع نقاط من أصل 12 ممكنة: "تابعنا قواعد التباعد عندما كنا ندافع ضد لاتسيو.. نريد أن نرى رد فعل بطريقة مثالية".

عبّر المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند ميشائيل تسورك عن غضبه من السقوط أمام لاتسيو الإيطالي (1-3)

ويتساوى دورتموند بعدد النقاط مع بايرن ميونخ المتوج في آخر ثمانية مواسم في البوندسليغا، وبفارق نقطة عن لايبزيغ المتصدر. ويعوّل دورتموند على مهاجمه الشاب النرويجي إرلينغ هالاند، صاحب هدف المواساة ضد لاتسيو والذي أدرك الشباك أيضاً في الزيارة الأخيرة لشالكه إلى دورتموند، حيث مني بخسارة كبيرة (صفر-4). وقال تسورك إنه يريد رؤية "قتال وإحساس" من الفريق المضيف.

حادثة "عنصرية" تعكر الأجواء

في المقابل، لم يفز شالكه في آخر 20 مباراة في الدوري، ويأمل في كسر هذه السلسلة السلبية أمام جاره اللدود. ويدرك مساعد مدربه البرازيلي نالدو أن تحقيق نتيجة جيدة في ملعب "سيغنال إيدونا بارك" أصبح حاجة ماسة لـ"الأزرق الملكي". وكانت رأسية قلب الدفاع السابق قد حققت التعادل (4-4) في مباراة تاريخية عام 2017، عندما قلب فريقه تأخره برباعية نظيفة إلى تعادل خارج دياره.

ويضيف تسورك بالقول: "سيلعب شالكه بعاطفة كبيرة، ويتسم بالانضباط والالتزام، يريدون إفساد مباراتنا". وارتفع مستوى التوتر بين الفريقين بعد حادثة "عنصرية" الأسبوع الماضي. فقد تلقى لاعب دورتموند الواعد يوسوفا موكوكو (15 عاماً) تهديدات بالقتل وإهانات عنصرية من جماهير شالكه بعد تسجيله ثلاثية خلال الفوز بالديربي بين فريقي تحت 19 عاماً الأحد الماضي. واعتذر شالكه عن الواقعة وشرع في إجراء تحقيقاته بشأنها.

تسورك: "سيلعب شالكه بعاطفة كبيرة، ويتسم بالانضباط والالتزام، يريدون إفساد مباراتنا"

ويغيب عن دورتموند قلب دفاعه السويسري مانويل أكانجي الذي يتعافى من كورونا وجناحه البلجيكي تورغان هازار المصاب بساقه. ويعود لاعب الوسط إيمري جان بعد غيابه عن خسارة لاتسيو بسبب الإيقاف.

وفي إطار الجولة ذاتها، يستضيف بايرن ميونيخ حامل اللقب وبطل أوروبا أينتراخت فرانكفورتالسبت دون جناحه الدولي سيرغي غنابري الغائب عن الفوز الساحق للفريق البافاري الأربعاء على أتلتيكو مدريد الإسباني (4-صفر) في دوري الأبطال، بسبب إصابته بكورونا أيضاً. وكان بايرن قد حقق فوزاً سهلاً في الجولة الماضية على أرمينيا بيليفيلد برباعية تقاسمها هداف الدوري البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمتألق توماس مولر.

بدوره يسعى فرانكفورت ألا يكون لقمة سائغة أمام العملاق البافاري، خصوصاً وأن رابع الترتيب هو أحد أربعة أندية لم تتعرض بعد لأي خسارة.

ع.غ/خ.س (أ ف ب)