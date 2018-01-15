"المؤتمر الدولي حول اليمن محبط ومخجل ونتائجه الملموسة قليلة جدا"

طبقا لنتائج مؤتمر اليمن، من المنتظر أن تستقر الأوضاع في اليمن من خلال إستراتيجية تنمية فعالة، وفي المقابل يجب على اليمن أن يحقق إصلاحات فعلية. مع هذا يرى الخبير الألماني بيتر فيليب أن نتائج المؤتمر قليلة جداً ومحبطة.