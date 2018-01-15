عاصمة ولاية ميشيغان الأميركية ومقر شركات صناعة السيارات العملاقة مثل فورد وكرايسلر. أعلنت المدينة إفلاسها في عام 2013 بعد الأزمة اتلي مرت بها شركات صناعة السيارات.
تقع ديترويت في شمال الولايات المتحدة الأميركية وهي أكبر مدن ولاية ميشيغان وتشتهر بصناعة السيارات. أخذت اسمها من نهر ديترويت. أسسها عام 1701 تجار فرنسيين. منها بدأت صناعة السيارات في الولايات المتحدة ومازالت مقرا لشركات فورد وجنرال موترز وكرايسلر.
اعتبر وزير الخارجية البريطاني ميليباند تبنى أسامة بن لادن مسؤولية المحاولة الفاشلة لتفجير طائرة ديترويت، التي قام بها النيجيري عبد المطلب يوم عيد الميلاد الماضي، "بداية مرحلة جديدة في حملة تنظيم القاعدة ضد الغرب".
بدأت غالبية المطارات الأوروبية ومطارات تايوان اليوم في تشديد التدابير الأمنية على كل الرحلات الجوية المتوجهة إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب محاولة تنفيذ عملية إرهابية على طائرة أمريكية في رحلة جوية بين أمستردام وديترويت.