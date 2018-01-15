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ديترويت

عاصمة ولاية ميشيغان الأميركية ومقر شركات صناعة السيارات العملاقة مثل فورد وكرايسلر. أعلنت المدينة إفلاسها في عام 2013 بعد الأزمة اتلي مرت بها شركات صناعة السيارات.

تقع ديترويت في شمال الولايات المتحدة الأميركية وهي أكبر مدن ولاية ميشيغان وتشتهر بصناعة السيارات. أخذت اسمها من نهر ديترويت. أسسها عام 1701 تجار فرنسيين. منها بدأت صناعة السيارات في الولايات المتحدة ومازالت مقرا لشركات فورد وجنرال موترز وكرايسلر.

Beschreibung: Chevrolet Silverado Frontansicht Copyright: GM Corp Frei zur Verwendung für Pressezwecke

الفخامة المصاحبة لمعرض ديترويت للسيارات 15.01.2018

معرض ديترويت للسيارات هو المعرض العالمي الأول للسيارات حسب التقويم السنوي. إلا أن بعض المنتجين يفضلون بالمقابل المشاركة في معرض لاس فيغاس. العام الماضي بلغ عدد زوار المعرض في ديترويت 800 ألف زائر.

Reportage über syrische Flüchtlinge in Detroit/Dearborn, MI. Montag und Dienstag findet in NY der UN-Flüchtlingsgipfel statt. Taghreed Alrwadsh, verschleiert, auf der Terrasse ihres Hauses sitzend. Floh mit ihrer Familie aus Syrien. Hat Heimweh. Copyright: DW/M. Soric

اللاجئون السوريون ورحلة التكيف مع المجتمع الأمريكي 20.09.2016

حددت الولايات المتحدة خلال العام الجاري سقف عشرة آلاف شخص للاجئين السوريين الذين تستقبلهم على أراضيها. فما الذي ينتظرهم هناك؟ وهل أن حالهم أفضل من أوروبا؟ ميودراغ زوريتش زار أسرة سورية لجأت إلى ديترويت قبل بضعة أشهر.
بالصور: ديترويت - أكبر مدينة أمريكية تعلن إفلاسها

بالصور: ديترويت - أكبر مدينة أمريكية تعلن إفلاسها 22.07.2013

لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة تقوم مدينة أمريكية كبرى بإعلان إفلاسها رسمياً. في الماضي كانت ديترويت مدينة صناعية مزدهرة وحاضرة ثقافية. لكن بعد عقود من التدهور المستمر، هاهي هذه المدينة تصل اليوم إلى الحضيض.
Dr. Ulrich Hackenberg, Member of the Board, Volkswagen Brand, speaks next to the 2014 Touran Cross Blue at the North American International Auto Show in Detroit, Michigan January 14, 2013. REUTERS/Rebecca Cook (UNITED STATES - Tags: TRANSPORT BUSINESS)

معرض ديترويت الأمريكية: صناعة السيارات الألمانية تبقى رائدة 17.01.2013

قطاع صناعة السيارات الذي يشهد هذه الأيام تنظيم معرض السيارات الدولي بديترويت الأمريكية يهتم بقضية الحد من الخسائر المالية بأوروبا وحركة النمو في البلدان الصاعدة. ويبدو أن الشركات الألمانية تملك فرصا قوية لفرض منتجاتها.
File - This October 2008 file photo by Muhammad ud-Deen shows Imam Anwar al-Awlaki in Yemen. Yemen's Defense Ministry said in a statement Friday Sept. 30, 2011 the U.S.-born al-Qaida cleric Anwar al-Awlaki has been killed. (Foto:Muhammad ud-Deen, File/AP/dapd) ** MANDATORY CREDIT NO SALES **

الولايات المتحدة تدرج أنور العولقي على لائحة الإرهاب 17.07.2010

أدرجت واشنطن المواطن الأمريكي من أصل يمني أنور العولقي على قائمة الإرهاب، مشيرة إلى أنه يعد من زعماء تنظيم القاعدة في اليمن وهو من أعطى التعليمات لتنفيذ محاولة تفجير طائرة ركاب فوق ديترويت في عيد الميلاد الماضي.
--- DW-Grafik: Peter Steinmetz 2009_11_12-Kommentarbild-Arabisch

"المؤتمر الدولي حول اليمن محبط ومخجل ونتائجه الملموسة قليلة جدا" 28.01.2010

طبقا لنتائج مؤتمر اليمن، من المنتظر أن تستقر الأوضاع في اليمن من خلال إستراتيجية تنمية فعالة، وفي المقابل يجب على اليمن أن يحقق إصلاحات فعلية. مع هذا يرى الخبير الألماني بيتر فيليب أن نتائج المؤتمر قليلة جداً ومحبطة.
An image made from video with an audio-message, provided by IntelCenter on Friday, Sept 25. 2009, al-Qaeda's as-Sahab released a 4'47 video featuring an audio statement from Osama bin Laden entitled, A Message from Sheikh Osama bin Laden to the People of Europe. Osama bin Laden demanded that European countries pull their troops out of Afganistan in a new audiotape Friday, warning of retaliation against them for their alliance with the United States in the war. The message is in Arabic and was released in both an English and German subtitled version. On-screen text reads, “Say to those who disbelieve: if they desist, that which has passed will be forgiven them; but if they return [to their misdeeds], then the example of previous peoples has already passed before them. Bottom: 'To European Nations:'. (AP Photo/IntelCenter) **

القاعدة تتبنى مسؤولية محاولة تفجير طائرة ديترويت وسط تحذيرات من اعتداءات جديدة ضد الغرب 24.01.2010

اعتبر وزير الخارجية البريطاني ميليباند تبنى أسامة بن لادن مسؤولية المحاولة الفاشلة لتفجير طائرة ديترويت، التي قام بها النيجيري عبد المطلب يوم عيد الميلاد الماضي، "بداية مرحلة جديدة في حملة تنظيم القاعدة ضد الغرب".
Police on the scene close to Edgware Road tube station in London, after an explosion Thursday July 7, 2005. Near simultaneous explosions rocked the London subway and three double-decker buses at the morning rush hour Thursday, police and news reports said, injuring some people and prompting officials to shut down the entire underground transport network. (AP Photo / Edmond Terakopian/PA) ** UNITED KINGDOM OUT NO SALES **

لندن ترفع مستوى التحذير من خطر الإرهاب الدولي 23.01.2010

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية رفع حالة التأهب الأمني درجة إضافية في ضوء احتمال تعرضها لهجوم إرهابي، لتنتقل هذه الدرجة من "كبيرة" إلى "خطرة". هذا الإجراء يأتي قبيل انعقاد مؤتمرين مهمين في لندن حول اليمن وأفغانستان.
BMW Z4 sDrive35is (11/2009) System»Brands»BMW»Automobiles»Z4 This image is copyright free for editorial use. (c) BMW AG

في معرض ديترويت ـ تفاؤل حذر بتجاوز قطاع صناعة السيارات لتداعيات الأزمة 13.01.2010

ترى شركات السيارات العملاقة أن السيارات الكهربائية يجب أن تكون جذابة لتحقق مبيعات جديرة بالملاحظة، في وقت ينتاب قطاع السيارات في معرض ديترويت تفاؤل معقول وهو يعرض مركبات حديثة تتلاءم مع متطلبات السوق.
President Barack Obama speaks in the Grand Foyer of the White House in Washington, Tuesday, Jan. 5, 2010, about plans to thwart future terrorist attacks after an alleged terrorist attempt to destroy a Detroit-bound U.S. airliner on Christmas Day. (AP Photo/Gerald Herbert)

أوباما يطالب بإصلاحات فورية لتصحيح الأخطاء في مجال الاستخبارات 06.01.2010

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن أن أجهزة الاستخبارات الأميركية لم تكشف إشارات أخرى عن الإعداد لمحاولة التفجير الفاشلة التي استهدفت طائرة ركاب أميركية يوم عيد الميلاد، ويعد مجددا بإغلاق معتقل جوانتانمو.
ARCHIV - Ein Arbeiter fegt im Foyer des CIA-Hauptquartiers in Langley, Washington, USA, am 03.03.2005. Selten war US-Präsident Barack Obama derart wütend. Die Sätze, die ihm aus dem Mund fahren, sind kurz und schneidend. «Potenziell katastrophale» Fehler, «Mängel im System», «nicht hinzunehmen», - selten zuvor haben die US-Geheimdienste, allen voran die CIA, eine derartige öffentliche Ohrfeige erhalten. Die Beinahe-Katastrophe von Detroit, sagt Obama, hätte verhindert werden können - wenn die CIA die Warnsignale gehört und weitergeleitet hätte. EPA/DENNIS BRACK/BLACKSTAR/POOL

أوباما سيعلن عن إجراءات أمنية جديدة لمكافحة الإرهاب 05.01.2010

سيكشف الرئيس الأمريكي باراك اوباما اليوم عن إصلاحات أمنية جديدة لمواجهة الإرهاب، في هذه الأثناء انتقد الجمهوريون إدارته بالضعف والعجز عن إصلاح الثغرات القائمة في أجهزة المخابرات الأمريكية.
An armed Swiss police officer, right, stands guard next to a Passenger Security employee of the Geneva airport, center, who frisks a passenger at a security checkpoint at the Swiss International Airlines boarding gate of a flight to New York, at Geneva International Airport, in Geneva, Switzerland, Tuesday, August 15, 2006. The prohibition to transport liquids in the hand luggage and the body search of the passengers was required by the US government for all the planes going to the US. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)

واشنطن تطبق تدابير أمنية أكثر صرامة على المسافرين القادمين من الخارج 04.01.2010

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بتطبيق تدابير أمنية أكثر صرامة على المسافرين إليها من دول تصنفها على أنها راعية للإرهاب وذلك بعد المحاولة الفاشلة لتفجير طائرة قادمة من أمستردام إلى ديترويت.
Man wearing hood carrying weapon, on texture, partial graphic

القاعدة في اليمن: من خطر محلي إلى تهديد دولي 02.01.2010

يكثر الحديث في هذه الأيام عن اليمن وتنامي نفوذ القاعدة فيه، خصوصا بعد المحاولة الفاشلة لتفجير طائرة أمريكية كانت متجهة من أمستردام إلى ديترويت. فهل أضحى اليمن ملاذا جديدا للقاعدة بديلا عن أفغانستان وباكستان؟
ARCHIV - Ein Bundespolizist mit Maschinenpistole bewacht am 24. September 2009 die Abflughalle des Flughafens in Frankfurt am Main. Nach dem vereitelten Terroranschlag an Bord eines Flugzeugs in den USA erwaegt auch das Bundesinnenministerium eine Verschaerfung der Sicherheitsmassnahmen fuer den Luftverkehr. Wir pruefen, ob wir unsere Luftsicherheitsstandards punktuell erhoehen, sagte eine Ministeriumssprecherin der Nachrichtenagentur DAPD am Samstag, 26. Dezember 2009, auf Anfrage. Wir gehen nach wie vor von einer hohen Gefaehrdung fuer Deutschland aus, aber wir sehen keine Veraenderung der aktuellen Sicherheitslage, fuegte sie hinzu. (AP Photo/Michael Probst, Archiv) ** zu APD0063 ** --- FILE - An armed German federal police officer is seen in the terminal of the International Airport of Frankfurt, central Germany, in this Sept. 24, 2009 file photo. (AP Photo/Michael Probst, File)

تشديد التدابير الأمنية في المطارات الأوروبية على كل الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة 26.12.2009

بدأت غالبية المطارات الأوروبية ومطارات تايوان اليوم في تشديد التدابير الأمنية على كل الرحلات الجوية المتوجهة إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب محاولة تنفيذ عملية إرهابية على طائرة أمريكية في رحلة جوية بين أمستردام وديترويت.