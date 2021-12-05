دويتشه فيله (DW) تعلق الشراكة مع قناة رؤيا الأردنية

تنأى دويتشه فيله (DW)، المؤسسة الإعلامية الدولية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بنفسها، وبشكل قاطع، عن هذه المنشورات من قبل القناة الشريكة وتأسف على تقييمها الأولي لقناة رؤيا على أنها "غير معادية لإسرائيل".

غويدو باومهاور، المدير العام لقسم التسويق والتكنولوجيا في DW

وقال غويدو باومهاور، المدير العام لقسم التسويق والتكنولوجيا في "دويتشه فيله" (DW): "نعتذر عن عدم انتباهنا لهذه الصور المثيرة للاشمئزاز. وبعد المنشورات المثيرة للريبة من قبل تلفزيون رؤيا يجب علينا إعادة تقييم التعاون مع القناة. فبعض المحتويات المنشورة على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة برؤيا لا تتفق بتاتا مع قيم دويتشه فيله. سنقوم الآن، داخليا، بمراجعة عملية انتقائنا للشركاء على نحو أكثر دقة، ولا سيما فيما يتعلق بمعاداة السامية والعنصرية".

وكانت دويتشه فيله قد اختارت الشراكة في الأساس مع قناة رؤيا التلفزيونية الفضائية، لأن القناة تتناول، وتعزز، في برامجها قضايا، منها، دعم القدرات الإعلامية لدى الشباب ومساواة النساء بالرجال وحقوق الأقليات في الأردن.

استراتيجية الشراكة الخاصة بـDW

دويتشه فيله (DW) لديها التكليف القانوني لنقل وجهات النظر الألمانية والأوروبية في الخطاب الدولي. وهذا لا يمكن أن ينجح إلا عبر الحوار. ومن خلال إستراتيجية شراكة أثبتت جدارتها على مدى عقود، لا سيما في البلدان ذات حرية التعبير المقيدة والصراعات الإقليمية، رسَّخت DW حوارا فعالا مع شركاء إعلاميين في العديد من البلدان.

وحتى وإن لم يكن جميع مقدمي المحتوى الإعلامي في كل أنحاء العالم يتشاركون القيم الألمانية الأوروبية وبالتالي قيم دويتشه فيله، فإن من المهم أن تساهم مؤسستنا من خلال محتواها في التعريف بوجهات النظر الأخرى.

ومن خلال بث الشركاء لمحتويات إعلامية لـDW، يحصل الناس في المناطق المستهدفة على معلومات إضافية حول موضوعات، منها أيضا ما يتميز بأهمية كبرى وغير متوفرة في منطقتهم. ويتم دائما ضمان عدم المساس بالمحتوى التحريري المأخوذ منDW .

وتؤخذ موضوعات دويتشه فيله شريطة عدم تغيير محتواها، وهذا متفق عليه في العقود مع جميع الشركاء. ومن خلال الاستخدام الكثير لمنصات واسعة المدى لدى الشركاء الإعلاميين يصل محتوى DW إلى حصص مهمة في السوق الإعلامي. ومن ثم، يتم على المدى البعيد تعزيز نقل وتوصيل القيم الديمقراطية.

وتعتبر استراتيجية الشراكة قاعدة مهمة، خصوصا عندما يعمل الشركاء الإعلاميون في مناخ رأي شديد الاستقطاب. وهم ينشطون جميعا في بيئة الإعلام والرأي العام الموجودة في منطقتهم. وهنا، يمكن لدويتشه فيله من خلال توريد محتوى تحريري ومن خلال الإنتاج المشترك أن تساهم على المدى البعيد في تغطية إعلامية متنوعة وموضوعية.

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