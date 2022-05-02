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دويتشه بنك

فضائح كثيرة تلاحق دويتشه بنك وهو أكبر بنك خاص في ألمانيا والبنك الذي تتم عن طريقه معظم التحويلات المالية من ألمانيا وإليها. ومن فضائح البنك تورطه بغسيل أموال وجرائم مالية أخرى تخص مسؤولين ورجال أعمال في دول كثيرة.

يعد دويتشه بنك أو البنك الألماني أكبر مؤسسة مصرفية في ألمانيا من حيث عدد العاملين ورأس المال المتداول. على الصعيد العالمي يحتل مركز الصدارة في مجال تجارة العملات الصعبة. ويتخذ البنك من فرانكفورت الألمانية مقرا له. وللبنك عدة مكاتب في مصر والسعودية والإمارات والبحرين ودول عربية أخرى. كما أن غالبية الصفقات التجارية بين ألمانيا والدول العربية تتم عن طريقه.

هل تورط دويتشه بنك في غسل أموال لصالح عائلة الأسد!

هل تورط "دويتشه بنك" في غسل أموال لصالح عائلة الأسد! 02.05.2022

مرة أخرى يدخل مصرف "دويتشه بنك" الألماني في مشاكل مع القضاء، حيث قامت الشرطة بحملة مداهمة وتفتيش لمكاتب البنك في فرانكفورت، لوجود شكوك حول تورطها في عملية غسيل أموال لصالح عائلة الرئيس السوري بشار الأسد.
عائلة ترامب تقاضي مصرفين لمنع تسليم ملفات المالية للكونغرس

عائلة ترامب تقاضي مصرفين لمنع تسليم ملفات المالية للكونغرس 30.04.2019

قالت وسائل إعلام امريكية إن الرئيس دونالد ترامب وإدارة شركته وثلاثة من أولاده يقاضون مصرفي "دويتشه بنك" الألمانية و"كابيتال وان" الأمريكية لمنعهما من تسليم ملفات مالية تطلبها لجنتان تحقيق في الكونغرس الأمريكي.

اندماج دويتشه بنك وكوميرتسبنك الألمانيين 18.03.2019

الحجم والقوة أمران مهمان في الأعمال المصرفية الدولية. هذا ما دفع البنكين الألمانيين دويتشه بنك وكوميرتسبنك إلى الاندماج الآن. وبعد دراسة هذه الخطوة لفترة طويلة، أصبحت الآن ولادة بنك عملاق جديد أمراً رسمياً.
أكبر مصرفين بألمانيا يشرعان في محادثات اندماج محتمل

أكبر مصرفين بألمانيا يشرعان في محادثات اندماج محتمل 17.03.2019

قرر مصرفا دويتشه بنك وكومرتس بنك الألمانيان بحث خطة اندماج لتشكيل أكبر مصرف ألماني يمكن أن تكون له قوة فاعلة على المستوى الدولي. الخطة كما يبدو تلقى دعما من الحكومة الألمانية.

مداهمات لمصرف دويتشه بنك لشبهات حول غسيل الأموال

مداهمات لمصرف "دويتشه بنك" لشبهات حول غسيل الأموال 30.11.2018

تواصل السلطات الألمانية حملة مداهمات في مقر دويتشه بنك الرئيس في فرانكفورت، ومقرات أخرى نتيجة الاشتباه بعلاقة موظفين في البنك في عمليات غسيل أموال أفضت إلى التهرب الضريبي وتكوين شركات وهمية.
ألمانيا - ما سبب إلغاء حسابات بنكية مع اليمن واليمنيين؟

ألمانيا - ما سبب إلغاء حسابات بنكية مع اليمن واليمنيين؟ 12.03.2017

في الشهر الماضي قامت بنوك ألمانية بإلغاء حسابات طلاب ودبلوماسيين يمنيين. في بحثها عن الأسباب كشفت DW أن اليمن يوجد الآن ضمن قائمة سوداء لمصرف كوميرتس بنك الألماني. فهل يتعلق الأمر بمضوع غسيل أموال أم بانتهاك للقوانين؟

قرض ألماني للعراق بقيمة نصف مليار يورو

قرض ألماني للعراق بقيمة نصف مليار يورو 13.02.2017

أعلن البنك الألماني العام للاستثمارات أن برلين ستقدم قرضا يصل إلى 500 مليون يورو للعراق لتمكينه من تجديد البنى التحتية والخدمات العامة. ويهدف القرض الى عودة النازحين بما يساهم في "استقرار العراق والتصدي لأسباب النزوح."
دونالد ترامب.. إمبرطورية عقارية عملاقة بأموال ألمانية

دونالد ترامب.. إمبرطورية عقارية عملاقة بأموال ألمانية 31.10.2016

من أين يقترض دونالد ترامب المال؟ في ألمانيا بلد أجداده. دويتش بنك الألماني أعاره 2.5 مليار دولار أمريكي. لكن علاقة ترامب مع الجهة المانحة للقروض مضطربة.
وجهة نظر: هل ينهار البنك الألماني أم يتعافي؟

وجهة نظر: هل ينهار البنك الألماني أم يتعافي؟ 04.07.2016

أسهمه في أدنى مستوى وقد يشكل خطرا على النظام المالي العالمي: الحديث هنا عن البنك الألماني الذي تدهور إلى مؤسسة مترنحة. لكن هناك بصيص أمل لتفادي المخاطر، كما يرى المحرر هينريك بومه في تعليقه التالي:
الكثير لدى الأقلية - والقليل لدى الأكثرية

الكثير لدى الأقلية - والقليل لدى الأكثرية 11.05.2016

214 الف يورو هو متوسط الإدخارعند الألمان وفقا للبنك المركزي الألماني. ولكن أيضا وفي نفس البلد هناك عدم مساوات في توزيع الثروة لا توجد في أي بلد أوروبي آخر. فبعض الدراسات تشير إلى أن الهوّة بين الفقير والغني في المجتمع الألماني تتفاقم، إذ يملك عشرة في المئة من الأغنياء ضعف ما يملكه 40 في المئة من السكان. لمحة عن هذه الحالة الإجتماعية بالأرقام.
دويتشه بنك في الأزمة - شرخ في القمة

دويتشه بنك في الأزمة - شرخ في القمة 09.06.2015

زلزال إداري متوسط القوة يضرب دويتشه بنك الألماني. قامت أكبر مؤسسة مالية ألمانية بتغيير قيادتها. بعد محاولات فاشلة استمرت لثلاث أعوام في إعادة التوجيه، لابد الآن من مدير جديد يتولى المهمة الشاقة بعودة البنك إلى مساره الطبيعي: البريطاني جون كريان. يجب عليه أولا التخلص من التركة القديمة التي تركها المدير الآخير.

صنع في ألمانيا - المجلة الاقتصادية 09.06.2015

تصل أزمة الديون اليونانية إلى زروتها ويقترب الوقت من النفاذ. يتخذ كل من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي موقفا متشددا لكن الحكومة اليونانية لا تستطيع تقديم أي ضمانات.
واشنطن تلاحق دوتشيه بنك بتهمة التهرب الضريبي

واشنطن تلاحق "دوتشيه بنك" بتهمة التهرب الضريبي 09.12.2014

أعلنت السلطات القضائية الأميركية أنها بدأت ملاحقات ضد العديد من المؤسسات المالية العالمية، من بينها مصرفا "دويتشه بنك" الألماني و"ويلس فارغو" الكاليفورني، وذلك بتهمة التهرب الضريبي.
قطر تستحوذ على حصة في دويتشه بنك الألماني

قطر تستحوذ على حصة في "دويتشه بنك" الألماني 19.05.2014

كشفت مصادر أن الأسرة الحاكمة في قطر ستستحوذ على حصة في مصرف دويتشه بنك الألماني في إطار خطة لزيادة رأس المال بعدة مليارات من اليورو. وستشتري قطر أسهما جديدة في البنك الألماني قبل طرح يستهدف المستثمرين على مستوى العالم.
المال والأخلاق - هل يتماشيان معا؟

المال والأخلاق - هل يتماشيان معا؟ 18.12.2013

المال والأخلاق - هل يتماشيان معا؟ بعد خمس سنوات من الأزمة المالية منتصف أيلول (سبتمبر) 2008 لم تتوقف محاولات اقتصاديين ومحللين لفهم ما حدث ومحاولة تقديم النصائح لتفادي انهيارات اقتصادية مماثلة في المستقبل، وإن كان أغلبهم يعتبرون أن سبب الانهيار كان الجشع والتلاعب وإساءة استخدام السلطة.

بنك دويتشه بنك يجري تحقيقات 01.11.2013

بنك دويشه بنك الألماني يجري تحقيقات داخلية مكثفة لكشف النقاب عن عمليات التلاعب وغسيل الأموال الداخلية. بنوك عالمية أخرى تقوم بإجراءات مماثلة لكشف كيفية استفادة تجار العملة من تقييم أسعار العملات بعد تحديد قيمتها اليومية.
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