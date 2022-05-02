فضائح كثيرة تلاحق دويتشه بنك وهو أكبر بنك خاص في ألمانيا والبنك الذي تتم عن طريقه معظم التحويلات المالية من ألمانيا وإليها. ومن فضائح البنك تورطه بغسيل أموال وجرائم مالية أخرى تخص مسؤولين ورجال أعمال في دول كثيرة.
يعد دويتشه بنك أو البنك الألماني أكبر مؤسسة مصرفية في ألمانيا من حيث عدد العاملين ورأس المال المتداول. على الصعيد العالمي يحتل مركز الصدارة في مجال تجارة العملات الصعبة. ويتخذ البنك من فرانكفورت الألمانية مقرا له. وللبنك عدة مكاتب في مصر والسعودية والإمارات والبحرين ودول عربية أخرى. كما أن غالبية الصفقات التجارية بين ألمانيا والدول العربية تتم عن طريقه.
214 الف يورو هو متوسط الإدخارعند الألمان وفقا للبنك المركزي الألماني. ولكن أيضا وفي نفس البلد هناك عدم مساوات في توزيع الثروة لا توجد في أي بلد أوروبي آخر. فبعض الدراسات تشير إلى أن الهوّة بين الفقير والغني في المجتمع الألماني تتفاقم، إذ يملك عشرة في المئة من الأغنياء ضعف ما يملكه 40 في المئة من السكان. لمحة عن هذه الحالة الإجتماعية بالأرقام.
زلزال إداري متوسط القوة يضرب دويتشه بنك الألماني. قامت أكبر مؤسسة مالية ألمانية بتغيير قيادتها. بعد محاولات فاشلة استمرت لثلاث أعوام في إعادة التوجيه، لابد الآن من مدير جديد يتولى المهمة الشاقة بعودة البنك إلى مساره الطبيعي: البريطاني جون كريان. يجب عليه أولا التخلص من التركة القديمة التي تركها المدير الآخير.
المال والأخلاق - هل يتماشيان معا؟ بعد خمس سنوات من الأزمة المالية منتصف أيلول (سبتمبر) 2008 لم تتوقف محاولات اقتصاديين ومحللين لفهم ما حدث ومحاولة تقديم النصائح لتفادي انهيارات اقتصادية مماثلة في المستقبل، وإن كان أغلبهم يعتبرون أن سبب الانهيار كان الجشع والتلاعب وإساءة استخدام السلطة.