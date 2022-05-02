فضائح كثيرة تلاحق دويتشه بنك وهو أكبر بنك خاص في ألمانيا والبنك الذي تتم عن طريقه معظم التحويلات المالية من ألمانيا وإليها. ومن فضائح البنك تورطه بغسيل أموال وجرائم مالية أخرى تخص مسؤولين ورجال أعمال في دول كثيرة.

يعد دويتشه بنك أو البنك الألماني أكبر مؤسسة مصرفية في ألمانيا من حيث عدد العاملين ورأس المال المتداول. على الصعيد العالمي يحتل مركز الصدارة في مجال تجارة العملات الصعبة. ويتخذ البنك من فرانكفورت الألمانية مقرا له. وللبنك عدة مكاتب في مصر والسعودية والإمارات والبحرين ودول عربية أخرى. كما أن غالبية الصفقات التجارية بين ألمانيا والدول العربية تتم عن طريقه.