 دون يدين وبقدم منكوبة.. كورونا تحبس لاجئا سوريا في اليونان | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 01.05.2020

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ثقافة ومجتمع

دون يدين وبقدم منكوبة.. كورونا تحبس لاجئا سوريا في اليونان

ذهب اللاجىء السوري خالد الجزار إلى اليونان لملاقاة زوجته ومحاولة إحضارها معه إلى ألمانيا. لكن لم يتصور أن تحل كارثة كورونا وتغلق الحدود ويعلق في اليونان. هذه قصة خالد كما رواها لمهاجر نيوز.

خالد الجزائر

ذهب لإحضار زوجته.. لكنه لم يكن يدري أن كورونا ستعرقل آماله

سوري في غياهيب الاتحاد الأوروبي، جملة ليست بعيدة عن تجارب اللاجئين السوريين مثل خالد الجزار (27 عاماً) الذي ليس استثناء من هؤلاء سوى أن تجربة لجوئه كانت بدون يدين وبقدم منكوبة، ويقول لمهاجر نيوز "اندلعت الثورة السورية حينما كنت في ريعان الشباب، فقدت ذراعي وأصيبت قدمي بانفجار أثناء محاولتنا إنقاذ المدنيين ممن قصفهم النظام".

مختارات

مع قرار السلطات التركية الأخير بفتح حدودها مع الاتحاد الأوروبي، حاول شاب سوري الهروب منها. ولم تقتصر مصاعبه، لدى الاقتراب من اليونان، على المواجهة مع قوات الأمن اليونانية، بل وجد نفسه بعد ذلك مع فيروس كورونا! (27.04.2020)

كشف "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" أن 3.3 بالمئة من قرارات منح حق اللجوء التي تمت إعادة دراستها في عام 2019 قد تم إلغاؤها. لكن لماذا تتخذ السلطات الألمانية مثل هذا الإجراء؟ (14.01.2020)

إلى جانب حرب الصور ومقاطع الفيديو وتبادل الاتهامات، تخوض اليونان وتركيا حربا إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا حول الأحداث التي تشهدها الحدود بين البلدين، فكلاهما يتهم الآخر بارتكاب انتهاكات ونشر أخبار كاذبة. (14.03.2020)

بعد موجة اللاجئين إلى ألمانيا والتي بلغت ذروتها في عام 2015. أعداد طلبات اللجوء الأولية في تراجع وذلك وفق تصريحات لرئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الذي توقع عددا من طلبات لجوء أقل من العام الماضي. (03.11.2019)

 ولد الجزار وعاش في قرية ابديتا بريف إدلب السورية، ولم يكن يتوقع أن تتغير حياته في دقائق، فبعد قصف مدفعي على منزل للمدنيين راح ضحيته شخصان وأصيب آخرون، "قتل صديقي واحترق جثمانه، وسقط المنزل فوقي". بقيت الجراح تذكره بما مضى، مستعرضا صور إصابته عبر هاتفه النقال، "أعاني جدا من آلام في قدمي، أحيانا يصعب المشي عليها، وأحيانا كثيرة تظهر تقرحات فيها".

رحلة العلاج التي مرّ بها لم تكن سهلة، كما يصفها، "قدمي أصيبت بشكل بالغ، تقرحات وآلام والتهابات شديدة، توقف قلبي مرتين أثناء العملية الجراحية في سوريا". أمضى الجزار شهورا في المشفى والتقى هناك شاباً سورياً يقيم في إيطاليا، يدعى بأبو النور، "لا أعرف اسمه الحقيقي حتى اللحظة، لم يذكره لي بتاتا، إنه رجل غامض".

أبو النور اقترح أن يساعد الجزار للحصول على فيزا إيطالية، وبعد بضعة أشهر استطاع أن يحصل على شنغن مع مرافق، مكنته من الانتقال إلى أوروبا، "رافقني جاري بالرحلة، لأن أهلي لا يملكون جوازات سفر، وبسبب معارضتنا للنظام فمن المستحيل التوجه لمناطق تحت سيطرته".

حاول الجزار الحصول على علاج في إيطاليا، "تأملت تركيب أطراف صناعية، ولكن أخبرني المختص أنها لا تناسبني". ومن وحي اليأس وصعوبة الظروف هناك قرر خالد الانتقال إلى ألمانيا، "قدمت طلب لجوء في ألمانيا، وتنقلت بين المستشفيات للعلاج، وكان للصليب الأحمر فضلا كبيرا علي في ذلك"

وحيد في ألمانيا

حصل الجزار على إقامة في ألمانيا بعد أشهر من تقديم اللجوء، ويعيش حاليا في مدينة دويسبرغ بولاية شمال الراين ويستفاليا، أمضى فيها وقته بين العلاج وتعلم اللغة، "بسبب وضعي الصحي الصعب، لم أتمكن من الاستمرار بتعلم اللغة، رغم أني أتحدثها بشكل جيد".

خالد الجزار في ألمانيا

حصل خالد على اللجوء في ألمانيا بعد رحلة شاقة

وقام مع خمسة من رفاقه بإنشاء مشروع إنساني لجمع التبرعات للاجئين في سوريا والعائلات في المخيمات "نحاول حاليا أن نحصل على أوراق قانونية، تكون كفيلة بأن يصبح عملنا أكثر فاعلية".

 كانت الأيام في المدينة تمر رتيبة ومملة له "بعد أن أنهيت دروس اللغة، كنت أبقى وحيدا أغلب الوقت". ورغم أن أخاه مقيم في ألمانيا أيضا إلا أن انشغالاته كفيلة بأخذ الكثير من وقته، "يساعدني أخي كثيرا، ولكن لديه عائلة، ولا يستطيع التواجد طوال الوقت معي، ولهذا قررت الزواج".

قرر خالد الجزار الزواج من فتاة مقيمة في سوريا، على أن يطلب لها تأشيرة لم شمل لتلتحق به في ألمانيا. لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF- بامف)رفض الطلب بحجة عدم اكتمال الأوراق، إذ أن زوجته "ليس لديها جواز سفر ولا أوراق ثبوتية ولا تستطيع أن تحصل عليها من مناطق النظام" إلا دائرة اللاجئين أصرت على ضرورة اكتمال الأوراق والوثائق المطلوبة من أجل الموافقة على لم الشمل.

زوجته مريم ليست غريبة عنه فهي ابنة قريته ومن معارف عائلته "تعرفنا بشكل أكثر على بعضنا البعض من خلال الإنترنت. فقدت زوجتي عددا كبيرا من أفراد عائلتها ومنزلها خلال قصف جوي" ويضيف بأنه حين طلب "بامف" أوراقاً من زوجته كانت هي برفقة أهله تعيش تحت أشجار الزيتون بعد تدمير منزلهم. ويقول خالد رغم أنه لا يحب الطرق غير القانونية، إلا أنه اضطر إلى استدانة المال لتهريب زوجته إلى اليونان عبر تركيا، تستطيع بعد ذلك اللحاق به في ألمانيا.

عالق في اليونان

توجه خالد مع أخيه إلى اليونان قبيل أزمة كورونا وتفشي الوباء في أوروبا، على أمل أن يجلب زوجته إلى ألمانيا. إلا أن إعلان إغلاق الحدود بسبب الجائحة أدى إلى صعوية التنقل، وعلق مع زوجته وأخيه في أثينا، "استأجرنا غرفة منذ شهر، السكن ضيق، وليس فيه أدنى المقومات".

خالد الجزار - لاجئ سوري

خالد الجزائر مع أحد أصدقائه في حلب بسوريا

يعاني خالد حاليا من ألم شديد في قدمه كما يقول، ويشاركنا خلال حديثه عبر الواتساب صور الجروح فيها، "لا أستطيع الخروج من المنزل الآن بسبب حظر التجول، وأخشى أن يتسبب هذا لي بمشاكل قانونية". ولهذا لم يتمكن حتى اللحظة من الحصول على علاج، "اقتنيت بعض المراهم الطبية، و أستخدمها حاليا".

 تواصل خلال هذه الفترة مع موظفة من الصليب الأحمر، "اعتادت أن تساعدني لمدة 3 أعوام حتى تمكنت من تدبير أموري، وآملت أن تتمكن من مساعدتي وأنا عالق هنا أيضا"، قامت الموظفة بالتواصل مع السفارة الألمانية في اليونان عدة مرات، "ولكنها لم توفق حتى اللحظة".

الجزار عالق الآن في اليونان، يعاني من آلام شديدة في قدمه ووضع صحي صعب، "لا أستطيع الذهاب للمستشفى، وسبيلي الوحيد هو تعقيم جروحي، على أمل أن تفتح الحدود بين الدول الأوروبية من جديد" ويتمكن من العودة إلى ألمانيا.

مرام سالم- مهاجر نيوز

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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