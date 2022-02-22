تصدر إقليما دونيتسك ولوهانسك مجددا الاهتمام الدولي بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما عن أوكرانيا وإرسال قوات "حفظ سلام" إليهما، ما دور هاتين المنطقتين في خارطة الصراع بين روسيا وأوكرانيا؟

تقع دونيتسك ولوهانسك في حوض دونباس الناطق بالروسية في جنوب شرق أوكرانيا، وقد أصبحتا منذ 2014 خارجتين عن سيطرة كييف. وأودى النزاع المستمر فيهما منذ 2014 بين الانفصاليين والقوات الحكومية الأوكرانية بحياة أكثر من 14 ألف شخص. ويخشى المراقبون من سقوط المزيد من الضحايا بعد الاعتراف باستقلالهما من قبل روسيا.