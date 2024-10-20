دوناتا كنزلباخ.. ناشرة ألمانية وقعت في غرام الأدب المغاربي

عند الاطلاع على سيرتها الذاتية يبدو جلياً أن لقب "سيدة الأدب المغاربي" لم يأت من فراغ. لأكثر من ثلاثة عقود، كرست الناشرة الألمانية دوناتا كنزلباخ جهودها في نشر وترجمة الأدب المغاربي. نبذة عن مشوارها الأدبي وأبرز محطاته.

ولدت دوناتا كنزلباخ عام 1955 في بلدة غيرولشتاين بولاية راينلاند - بفالتس الألمانية. وهي ناشرة ألمانية مشهورة و صاحبة دار النشر دوناتا كنزلباخ في مدينة ماينز الألمانية المتخصصة في ترجمة ونشر الأدب المغاربي لأكثر من ثلاثة عقود.

وقعت دوناتا كنزلباخ في غرام الأدب المغاربي عندما كانت لا تزال تدرس الأدب المقارن خلال المرحلة الثانوية، بعد أن طلعت على بعض الأعمال من هذه المنطقة.

كما صرحت في لقاء سابق لها مع المجلة الأدبية Börsenblatt: "عندما كنت أدرس الأدب، قلت مازحة أنني سأقوم بتأسيس دار نشر، لكنني لم أتخيل قط أن الأمر سيتحول إلى واقع يوما ماً". وفي عام 1987 قامت كنزلباخ بتأسيس دار النشر الخاصة بها في مدينة ماينز الألمانية وحققت الكتب الثلاثة الأولى التي نشرتها نجاحاً كبيراً، بحسب تصريحها لذات المجلة.

تعد "دوناتا كنزيلباخ" دار النشر الوحيدة في ألمانيا المتخصصة في الأدب المغاربي. وعلى مدى أكثر من 37 عاما، قدمت مساهمة هامة في فتح قنوات الحوار الدولي والتعرف على المنطقة المغاربية.

نشرت دار دوناتا كنزلبارخ حتى الآن أكثر من 100 عمل أدبي لأسماء مؤلفين معروفين من المغرب، الجزائر وتونس. أمثال الطاهر بن جلون، رشيد بوجدرة، وحمد ديب. بالإضافة إلى طموح النشر، تهدف الناشرة إلى ربط الشعوب وكسر التحيزات وبناء الجسور بين الثقافات والأديان المختلفة.

تحرص كنزلباخ على إيصال أصوات النساء في الدول المغاربية. صورة من: privat

لهذا تحرص دوناتا كنزلباخ كل عام على التواجد في المعارض الدولية الكبرى للكتب بما في ذلك ثالث أكبر معرض دولي للكتاب في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتؤكد كنزلباخ على أنها تحرص بشدة على إيصال أصوات النساء من هذه البلدان على وجه الخصوص. "من المهم بالنسبة لي أن أنشر مؤلفات نسائية لأن وضع المرأة في المغرب العربي يختلف للأسف عما هو عليه هنا في ألمانيا".

في عام 2000 حصلت دوناتا كينزيلباخ على جائزة "محمد نافع شلبي" الإعلامية من المعهد المركزي الإسلامي للأبحاث والآثار في ألمانيا على عملها في مجال الحوار بين الثقافات، وفي عام 2008 حصلت على "وسام الاستحقاق الفيدرالي" على مساهمتها لأكثر من 20 عاماً من الوساطة بين الثقافات ومواضيع الهجرة والاندماج.

في أغسطس/ آب 2024، كرم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، دوناتا كينزيلباخ، أو كما يطلق عليها "سيدة الأدب المغاربي"، بجائزة الاندماج للعام 2024 وذلك تقديراً للسنوات العديدة التي أمضتها الناشرة الألمانية في نشر الأعمال الأدبية من الدول المغاربية والتزامها بتعزيز الحوار بين الثقافات.

إ.م