دول مجموعة العشرين تتعهد بفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معا لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون أن تتوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان صدر في ختام اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.

حاول وزراء مالية دول مجموعة العشرين التوصل إلى موقف مشترك حول الضرائب التي ينبغي أن تفرض على أصحاب المليارات والتي يمكن أن تنطوي على تعاون للحفاظ على السيادة المالية لكل بلد.

وقد هيمن هذا الموضوع على اجتماع وزراء مالية دول المجموعة يومي الخميس والجمعة في البرازيل بمدينة ريو دي جانيرو. وقال الإعلان الصادر عن الاجتماع في البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة إنه "مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد".

وأضاف الوزراء في إعلانهم أن "عدم المساواة في الثروة والدخل يقوض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية". ودعا الإعلان إلى "سياسات ضريبية فعالة وعادلة وتصاعدية".

وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنه "من المهم، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أن لدينا مشكلة تتمثل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء".

ورحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الجمعة بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد "للعدالة المالية"، معتبرةً أنه "جاء في الوقت المناسب ومرحب به".

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الطريق لا يزال طويلا

وقالت غورغييفا في بيان إن "الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأن الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية معتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان". وأضافت أن "تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات".

واعلن عالم الاقتصاد الأمريكي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل للاقتصاد أمس الجمعة (26 يوليو/ تموز 2024) "حان الوقت للذهاب أبعد من ذلك الآن" داعيا رؤساء الدول والحكومات لإعطاء تفويض لوضع معايير دنيا منسقة بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر في قمة زعماء المجموعة.

وقالت كاميلا جارديم المتخصصة في السياسات الدولية في منظمة "غرينبيس" إن "أزمة المناخ تكلف تريليونات الدولارات كل عام، ومن المخزي أن نتوقع من دافعي الضرائب العاديين أن يدفعوا ثمنها، في حين يفر الأثرياء من الضرائب"، مجددة دعوةغرينبيس المنظمة غير الحكومية إلى وضع ضريبة عالمية.

ورحب خبير الاقتصاد الفرنسي غابريال زوكمان الذي أعد دراسة حول هذه المسألة بالمقترح بقوله "للمرة الأولى في التاريخ، تتفق دول مجموعة العشرين على القول إنه ينبغي تغيير الطريقة التي تفرض فيها الضرائب على أثرى الأثرياء".

إلا ان الطريق لا يزال طويلا، إذ إن أي تعاون بين الدول على صعيد الضرائب صعب في الأساس بسبب حرص البلدان على سيادتها الضريبة والمالية.

ع.ج/ ع.خ (أ ف ب)