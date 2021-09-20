دول بالاتحاد الأوروبي تطلب تمويل بناء جدران لمنع الهجرة

حثت 12 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي التكتل على دفع أموال للدول لبناء جدران لمنع الهجرة غير النظامية، في خطاب، أرسلته إلى المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل.

وطبقا لنص الخطاب، الذي اطلعت عليه وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الجمعة (الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، يصف وزراء من دول، من بينها النمسا واليونان والمجر وبولندا، "حاجزا ماديا" بأنه "إجراء حدودي فعال"، يخدم مصلحة الإتحاد الأوروبي، ككل".

وجاء في الخطاب، الذي تم إرساله إلى كل من مارغاريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ويلفا جوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية "يجب تمويل هذا الإجراء الشرعي، بشكل إضافي وكاف من ميزانية الإتحاد الأوروبي، كمسألة ذات أولوية".

وكانت ليتوانيا، وهي واحدة من الدول الموقعة على الخطاب، قد قررت بالفعل بناء سياج طوله، 508 كيلومترات (316 ميلا)، على حدودها مع بيلاروسيا، لوقف موجة غير مسبوقة للمهاجرين، الذين يتدفقون إلى شرق الإتحاد الأوروبي.

كما كشفت لاتفيا المجاورة، التي وقعت أيضا على الخطاب، النقاب عن خطة مماثلة لبناء سياج من الأسلاك الشائكة، طوله 134 كيلومترا على حدودها مع بيلاروس.

ع.ش/خ.س (د ب أ)