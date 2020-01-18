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دول الساحل

دول منطقة الساحل تسمية تُطلق على تجمع يضم تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا. قفز الاهتمام بالمنطقة مؤخرا على ضوء النشاط المتزايد لجماعات إرهابية وفي مقدمتها داعش وبوكو حرام هناك.

قبل استقلالها كانت دول الساحل تحت الاستعمار الفرنسي، وهو ما يفسر نفوذ فرنسا القوي فيها إلى اليوم. كما أن وحدات للجيش الفرنسي قوامها 5000 جندي موجودة هناك للقيام بمهاه متعددة. وفي مقدمة هذه المهام مكافحة الإرهاب وحماية مصالح فرنسا التي تستغل شركات تابعة لها الذهب واليورانيوم وخامات أخرى ثمينة.

Es sind Bilder von G5-Sahel Gipfel vom 13.01.2020 in Pau in Frankreich. Idris Deby von Tschad, Macron Frankreich, Issoufou von Niger Autor : Kossivi Tiassou

وجهة نظر: السلاح وحده لا يكفي.. يجب استعادة الثقة بمنطقة الساحل 18.01.2020

دول الساحل تعاني من خطر الإرهاب المتنامي. المساعدة العسكرية الأوروبية أمر مهم ولكن ليس كل شيء، فبدون حل الأزمة في ليبيا لن يحصل الساحل على السلام المنشود، كمت ترى ديركه كوب في تعليقها التالي:

01.05.2019 *** German Chancellor Angela Merkel is greeted by Burkina Faso President Roch Marc Christian Kabore in Ouagadougou, Burkina Faso May 1, 2019 prior to attending a meeting of West African leaders of the G5 Sahel. REUTERS/Anne Mimault

ميركل في الساحل الإفريقي - الأولوية للأمن أم التنمية؟ 02.05.2019

وعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دولة بوركينا فاسو وباقي أعضاء مجموعة دول الساحل الإفريقي بتقديم دعم واسع من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار ومكافحة الإرهاب، في منطقة تشهد صراعات وفقر وأسباب تدعو للهجرة.

April 22, 2015 Bildunterschrift:Demonstrators holds a banner during a rally after more than 20 Ethiopians Christians were killed by Islamic State militants on April 22, 2015 in Addis Ababa. Ethiopia began three days of national mourning on the eve, with joint Christian and Muslim prayers for more than 20 Ethiopian Christians killed by Islamic State militants in Libya. AFP PHOTO / ZACHARIAS ABUBEKER (Photo credit should read ZACHARIAS ABUBEKER/AFP/Getty Images)

"داعش" في أفريقيا.. الوسائل العسكرية لا تكفي لمكافحة الإرهاب 31.12.2017

بعد تنظيم القاعدة، جاء دور تنظيم "الدولة الإسلامية" ليوسع رقعة نشاطاته في القارة السمراء. مكافحة داعش في أفريقيا مهمة معقدة ولا تكفي الوسائل العسكرية للقضاء عليه. فما هي الوسائل الأخرى لمكافحة الإرهاب في أفريقيا؟
Egyptian Muslims shout Islamic slogans during a rally in Tahrir Square in Cairo, Egypt, Friday, Nov. 9, 2012. Thousands of ultraconservative Muslims rallied in the Egyptian capital, demanding the country's new constitution be based on the rulings of Islamic law, or Shariah. (Foto:Bernat Armangue/AP/dapd)

بريـد قـراء DW: خطورة السلفية لا تكمن فقط في عدائها للغرب 20.01.2013

ركزت تعليقات القراء على مواضيع أبرزها تبعات تدخل فرنسا العسكري في مالي، وخلفيات الاحتجاجات المستمرة في العراق، وقمع الحريات بتهمة إهانة الرئيس في مصر إضافة إلى خطر السلفيين على المسلمين ممن لا ينتمون لتوجههم التكفيري.
أسلحة القذافي في خدمة تنظيم القاعدة؟

أسلحة القذافي في خدمة تنظيم القاعدة؟ 18.05.2011

مع استمرار الصراع في ليبيا وانتشار السلاح بشكل كبير في شوارعها وانسحاب قوات مراقبة الحدود من مواقعها يدق مراقبون ناقوس الخطر من أن تستغل التنظيمات الإرهابية هذا الوضع للحصول على أسلحة متطورة وتنفيذ عمليات في المنطقة
This image taken from video and provided by U.S.-based SITE Intelligence Group Thursday Sept. 30, 2010 shows the first images of a group of foreign hostages working for a French energy company who were seized in Niger two weeks ago by an al-Qaida offshoot, according to the group that monitors terrorism. The hostages were grabbed in the middle of the night on Sept. 16 from their guarded villas in the uranium mining town of Arlit in Niger where they worked for French nuclear giant Areva. Five are French citizens, the other two are from Togo and Madagascar. (AP Photo/SITE) ** EDITORIAL USE ONLY **

خبير فرنسي لدويتشه فيله: حياة الرهائن معلقة بمصالح متضاربة في منطقة الصحراء الكبرى 01.10.2010

تكثف فرنسا مساعيها من أجل الإفراج عن خمسة فرنسيين رهائن لدى تنظيم القاعدة، لكن تضارب الاستراتيجيات المتبعة في مواجهته تجعل المهمة صعبة جدا كما يقول الخبير الفرنسي في شؤون الإرهاب ماثيو غيدار في حوار مع دويتشه فيله.
** FILE ** In this Friday, Sept. 14, 2007 file photo, Sudanese President Omar al-Bashir is seen in Rome, Italy. Prosecutor Luis Moreno-Ocampo asked a three-judge panel at the International Criminal Court to issue an arrest warrant for President Omar al-Bashir on genocide charges Monday July, 14, 2008, accusing him of masterminding attempts to wipe out African tribes in Darfur with a campaign of murder, rape and deportation. (AP Photo/Gregorio Borgia, File)

تشاد تتجاهل مطالب دولية بتوقيف البشير 22.07.2010

أكدت تشاد التي تحتضن اليوم قمة دول الساحل والصحراء أنها لن توقف الرئيس السوداني خلال حضوره القمة. تشاد تجاهلت بذلك مطالب أمريكية ودولية بقيام انجامينا "بواجباتها" باعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية.
Mauretanische Armee Terrorbekämfung in der Sahara Eingestellt November 2009 Exklusive DW-Rechte/ Autor ist unser Korrespondent in Mauritanien Mohamed Mahmoud Aboumaaly

اتفاق في الجزائر على مكافحة الارهاب في دول الساحل والصحراء 17.03.2010

أعربت واشنطن عن دعمها لخطوة اتخذتها سبع دول من منطقة الساحل الصحراوي لدى اجتماعها في العاصمة الجزائرية. وأفضى الاجتماع إلى تكثيف التعاون من اجل مكافحة الإرهاب، وبشكل خاص جناح القاعدة في شمال إفريقيا.
Mauretanische Armee Terrorbekämfung in der Sahara Eingestellt November 2009 Exklusive DW-Rechte/ Autor ist unser Korrespondent in Mauritanien Mohamed Mahmoud Aboumaaly

الجزائر تحتضن مؤتمرا إقليميا لمكافحة الإرهاب 16.03.2010

افتتح في الجزائر مؤتمر للتنسيق الأمني يشارك فيه وزراء خارجية سبع دول من الساحل والصحراء الإفريقية. ويبحث الاجتماع سبل مكافحة العمليات الإرهابية التي تشهد تناميا ملحوظا في المنطقة وتتداخل مع شبكات التهريب.