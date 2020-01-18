دول منطقة الساحل تسمية تُطلق على تجمع يضم تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا. قفز الاهتمام بالمنطقة مؤخرا على ضوء النشاط المتزايد لجماعات إرهابية وفي مقدمتها داعش وبوكو حرام هناك.

قبل استقلالها كانت دول الساحل تحت الاستعمار الفرنسي، وهو ما يفسر نفوذ فرنسا القوي فيها إلى اليوم. كما أن وحدات للجيش الفرنسي قوامها 5000 جندي موجودة هناك للقيام بمهاه متعددة. وفي مقدمة هذه المهام مكافحة الإرهاب وحماية مصالح فرنسا التي تستغل شركات تابعة لها الذهب واليورانيوم وخامات أخرى ثمينة.