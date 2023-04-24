 دول البلطيق خط أحمر - كيف يستعد حلف الناتو لحرب حقيقية | تقارير جديدة | DW | 17.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

دول البلطيق خط أحمر - كيف يستعد حلف الناتو لحرب حقيقية

الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تراقب حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا بقلق كبير، وبخاصة دول الحلف الواقعة شرقًا. لذا تتعاون جيوش هذه الدول سوية مع جنود وجنديات ألمان بمحاذاة الحدود مع روسيا.

Thumbnail Doku Rote Linie: Baltikum - Wie die NATO für den Ernstfall übt

Thumbnail Doku Rote Linie: Baltikum - Wie die NATO für den Ernstfall übt

تقود ألمانيا ما يُعرفُ بمجموعة القتال التابعة لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا. إلى جانب شركائها في حلف الناتو. تنفّذ قوات من الجيش الألماني خدمتها على خط المواجهة مباشرة أي بمحاذاة الحدود مع روسيا. فهي تحمي الجناح الشمالي الشرقي للحلف من أي اعتداء، وتدعم دول البلطيق في مواجهة أي أزمة أو نزاع أو حرب محتملة.
 

Thumbnail Doku Rote Linie: Baltikum - Wie die NATO für den Ernstfall übt


شهد ربيع 2023 مناورات ألمانية في عدة مناطق منها مدينتا روكلا وبابراد الليتوانيتان بمشاركة قوات تابعة لحلف الناتو من كرواتيا والتشيك وهولندا، تحسبا لأي طارئ: فما العمل في حال هجوم روسيا على دول البلطيق؟ هذه المناورات تٌعدّ محاكاة لحرب حقيقية استعداداً لمواجهة أي تهديد أو خطر تحت شعار الناتو: "تدرب وكأنك تقاتل".  

Thumbnail Doku Rote Linie: Baltikum - Wie die NATO für den Ernstfall übt

ويشير قائد الوحدة العسكرية الألمانية العقيد فولفغانغ شميدت إلى الأهمية التاريخية والشعور بالتهديد لدى دول البلطيق بقوله: " انطلاقًا من تجارب تاريخية فإن استشعار أعمال عدوانية محتملة من جهة روسيا أو بيلاروسيا هو بطبيعة الحال أقوى بكثير في دول البلطيق منه في جمهورية ألمانيا"، ويضيف بأن الجميع  لم يفهم بعد أن الدفاع عن كل "ما نمثله من حداثة وحرية تفكير وحرية تعبير وكل ما نصفه بالقيم الغربية يبدأ هنا"، وأن أوكرانيا لا تقاتل منذ أكثر من سنة العدوان الروسي فقط، بل "من أجل حريتنا" أيضًا.

Thumbnail Doku Rote Linie: Baltikum - Wie die NATO für den Ernstfall übt

يواكب هذا الفيلم الوثائقي المناورات الواسعة النطاق التي تحمل اسم "غريفين لايتنينغ". وعن أهمية التنسيق بين القوات متعددة الجنسيات قال بينت إس. الملازم أول وقائد فيلق القوات المسلحة الهولندية: "نُجري تدريبات متنوعة، وفي الأسبوع الماضي تدربنا مع قوات نرويجية، وبعد بضعة أسابيع ستجتمع مجموعة القتال كاملة لنتدرب سوية مع قوات نرويجية وألمانية وتشيكية وكرواتية".

لا أحد يسعى للحرب، "لكن إن نشبت سنكون مستعدين". 
يستعرض هذا الفيلم انطباعات حصرية عن إحدى مناورات حلف شمال الأطلسي في لتوانيا. مناورة لم يسبق لها مثيل من حيث محاكاتها لوقوع خطر حقيقي.

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 27 مايو/أيار 2023 – 14:00 UTC
السبت 27 مايو/أيار 2023 – 18:03 UTC
السبت 27 مايو/أيار 2023 – 20:30 UTC
الأحد 28 مايو/أيار 2023 – 08:00 UTC
الأحد 28 مايو/أيار 2023 – 12:00 UTC
الإثنين 29 مايو/أيار 2023 – 02:00 UTC
الإثنين 29 مايو/أيار 2023 – 10:00 UTC
الثلاثاء 30 مايو/أيار 2023 – 04:00 UTC
الثلاثاء 30 مايو/أيار 2023 – 14:30 UTC
الأربعاء 31 مايو/أيار 2023 – 00:00 UTC
لأربعاء 31 مايو/أيار 2023 – 08:30 UTC
الخميس 01 يونيو/حزيران 2023 – 02:30 UTC
الجمعة  02 يونيو/حزيران 2023 – 06:30 UTC

 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

مواضيع ذات صلة

China's Ambassador to France Lu Shaye, poses during a photo session in Paris, on September 10, 2019. (Photo by Martin BUREAU / AFP) (Photo by MARTIN BUREAU/AFP via Getty Images)

بكين تؤكد اعترافها بـ"سيادة" الدول السوفيتية السابقة عقب انتقادات 24.04.2023

شددت الصين على التزامها بسيادة كل الدول، بما في ذلك، الجمهوريات السوفيتية السابقة، عقب جلبة أثارتها تصريحات لسفيرها لدى فرنسا مطلع الأسبوع. واستدعت دول البلطيق مبعوثي الصين لديها للاحتجاج.

17.01.2017 Auf dem Truppenübungsplatz Jägerbrück bei Torgelow (Mecklenburg-Vorpommern) fährt am 17.01.2017 ein Panzer Leopard der Bundeswehr durch den Schnee, um eine deutsch-niederländische Militärübung vorzubereiten. Etwa 600 Soldaten werden als gemeinsame Einheit unter anderem das Zusammenspiel von Schützenpanzern, Kampfpanzern und Einheiten mit kleineren Fahrzeugen üben. Die Soldaten bleiben bis Ende Januar in Vorpommern und nehmen anschließend an einer größeren Nato-Übung in Polen teil. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

دول البلطيق تدعو برلين إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" 21.01.2023

في وقت يشهد القتال جمودا نسبيا، وهو ما يرغب حلفاء كييف في تغييره من خلال تزويد أوكرانيا بدبابات تسمح بشن هجوم مضاد جديد، تشتد الضغوط على برلين لتسليم دبابات "ليوبارد 2" القتالية إلى كييف.

Ein Leopard-2-Panzer der Bundeswehr, der von der NATO Enhanced Forward Presence Battle Group (eFP-Bataillon) eingesetzt wird, fährt beim Besuch von Bundeskanzler Scholz durch das Camp Adrian Rohn. Scholz hat Litauen zusätzliche militärische Unterstützung für die Verteidigung gegen einen möglichen russischen Angriff zugesagt. +++ dpa-Bildfunk +++

وزير الدفاع الألماني يستعد لزيارة كييف وسط "جدل الدبابات" 22.01.2023

سيقوم يقوم وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس بزيارة لأكرانيا وسط احتدام الجدل بشأن توريد دبابات ألمانية لكييف، فيما دعت دول البلطيق الثلاثة لاتفيا واستونيا وليتوانيا، برلين للإسراع بالإقدام على هذه الخطوة.

إعلان