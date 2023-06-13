دول الاتحاد الأوروبي تتفق على تغيير نظام منح تأشيرات "شينغن"

تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد التأشيرات الرقمية، بموجب تعديل قانوني تم الاتفاق عليه بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان الأوروبي.
وسيتيح القانون الجديد بمجرد اعتماده رسميا ودخوله حيز التنفيذ للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول دول الاتحاد الاوروبي التقدم عبر الإنترنت بدلا من الحضور إلى القنصليات أو مكاتب خدمات التأشيرات.
وأكد النائب الأوروبي ماتياز نيميتش، الذي يعد من أبرز الداعين لاعتماد النظام الرقمي للتأشيرات، أن المتقدمين سيجدون هذه العملية "أسهل وأرخص وأسرع".
وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر شتينرغارد التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن هذا التغيير "يعزز أمن منطقة شنغن من خلال تقليل مخاطر التزوير وسرقة ملصقات التأشيرات على سبيل المثال".
وتشمل منطقة شينغن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة باستثناء قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا. ويسمح الاتحاد الأوروبي بالدخول من دون تأشيرة لمواطني أكثر من 60 دولة خارج التكتل.
وحاليا على المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة وضع ملصق شينغن على جواز سفرهم. ولكن مع إنشاء قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي لمراقبة حركة دخول وخروج المسافرين وصلاحية الإقامات والفحوص الأمنية عند الحدود، يتقدم نظام التأشيرات الأوروبي بثبات نحو الرقمنة.
وتعتمد بعض الدول مثل أستراليا نظاما مماثلا حيث يتم ربط التأشيرة عبر الإنترنت بجواز سفر المسافر دون الحاجة إلى ملصق. وباستخدام هذه الأنظمة، يمكن للمتقدمين تحميل المستندات المطلوبة ودفع الرسوم.
لكن نظام الاتحاد الأوروبي الجديد يفرض على المتقدمين للحصول على تأشيرة شينغن للمرة الأولى أو الذين لديهم جواز سفر جديد أو قاموا بتغيير بياناتهم البيومتيرية الحضور شخصيا إلى القنصليات أو مكاتب التأشيرات.
ف.ي/ع.ج.م (ا.ف.ب)
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أجمل عشر محطات للقطارات في أوروبا
محطة انتويرب المركزية في بلجيكا
ما إن تصل قلب انتويرب الماسي في بلجيكا، حتى يسرق الوقت منك سحر المعمار الذي يعم المحطة وهي تعبق برائحة التاريخ. المحطة الكبيرة يسميها السكان المحليون " كاتدرائية السكك الحديد"، وتعد واحدة من أهم المشاهد التي يزورها السائحون في المدينة. وأثارت إعجاب ملك بلجيكا ليوبولد الثاني أثناء الافتتاح عام 1905، فهتف قائلا: "إنها محطة صغيرة رائعة".
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أجمل عشر محطات للقطارات في أوروبا
محطة ليج غليمنس- تزاوج الزجاج بمعدن الستيل
في بلجيكا، وخلافا لمحطة انتويرب، فإنّ محطة ليج غليمنس، هي عبارة عن تكوين مستقبلي من الزجاج والستيل والكونكريت. كل يوم يتوقف في المحطة 500 قطار، وهي تقع في ضاحية بعيدة نسبيا عن مركز المدينة في موقع يعتبر نقطة التقاء هامة للقطارات في أوروبا. صمم هذه المحطة المعمار الإسباني الشهير سانتياغو كالاترافا.
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أجمل عشر محطات للقطارات في أوروبا
محطة أمستردام المركزية - نصب ضخم على كوم خشب
ليس البناء المعماري وحده ما يميز المحطة المركزية في أمستردام بهولندا، فهي تنتصب فوق 3 جزر صناعية، يدعمها كوم من ألواح الخشب يبلغ عددها 8687 لوحاً. البناء الذي أنشئ بالطراز النيو قوطي صممه المعماري الهولندي بيتروس سويبرس الذي يهتم عادة بتصميم الكنائس، والمحطة بأبراجها وزخارفها ونقوشها تشابه إلى حد كبير كاتدرائيات القرون الوسطى.
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أجمل عشر محطات للقطارات في أوروبا
غار دي ليون- ربما أجمل مطعم محطة في العالم
غار دي ليون في باريس منظره مهيب من الخارج، بناء شيد على طراز بيلي ايبوك، لكن مدخله يتسم ببهاء كبير. سُلّمان رخاميان كبيران يقودان إلى المطعم الفخم المعروف باسم "لي ترين بلو". جدرانه المزخرفة تجسد فسيفساء لأجمل المناظر الطبيعية في فرنسا. هذه محطة قطار يجب ألا تفوتك زيارتها.
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أجمل عشر محطات للقطارات في أوروبا
محطة هلسنكي المركزية - معلم ومحط أنظار التلفزيون
هذه المحطة هي محط اهتمام التلفزة، وعلى وجه الخصوص التماثيل الأربعة القائمة على مدخلها. وهي علامات مميزة في عاصمة فنلندا هلسنكي، يكتسب المبنى بهاء خاصا لأنه مشيد بحجر الغرانيت الفنلندي، فيما تتيح النوافذ العملاقة للنور أن يغمر داخل المبنى. هذه التحفة انجزها المعماري الفنلندي ايليل سارينين في عام 1919.
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أجمل عشر محطات للقطارات في أوروبا
سانت بانكراس- تحفة من العصر الفيكتوري
يزين القرميد الفيكتوري واجهة محطة سانت بانكراس في لندن المعروفة اليوم بسانت بانكراس الدولية، ويبدو المبنى فخما مهيبا، فيما تزين أروقته وقاعاته الفسيحة المحلات والمطاعم التي تنتظر الزائرين. المحطة نقطة انتقال المسافرين لتبديل القطارات الدولية. وتمتد الخدمات إلى المحطة الحديثة المجاورة كنغز كروس التي شهدت تصوير بعض مشاهد أفلام هاري بوتر.
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أجمل عشر محطات للقطارات في أوروبا
محطة لايبزيغ الرئيسية - أكبر محطة في أوروبا
بثلاثة وعشرين رصيفاً، وواجهة عرضها 298 مترا، وبمساحة تبلغ 80 ألف متر مربع، تعد محطة لايبزيغ الرئيسية أكبر محطة قطارات في أوروبا، وهي أكثر من مجرد محطة، إذ يوجد فيها أكثر من 130 محلاً ومطعماً ومكتب خدمات موزعة على الطوابق الثلاثة. هذا مكان تجري فيه الاحتفالات والمراسيم التي تقام في القاعات الجانبية. أيام الأحد تبقى أغلب المحلات مفتوحة، خلافا للحال في عموم ألمانيا.
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أجمل عشر محطات للقطارات في أوروبا
محطة كيليتي (الشرقية) في بودابست
بودابست مدينة عريقة تزخر بالمباني الفخمة، ومنها بالطبع المحطة الشرقية المعروفة باسم "كيليتي". افتتحت عام 1884، وفي حينها كانت تعتبر أحدث محطات القطارات في أوروبا، لاسيما أن المصابيح الكهربائية كانت تزينها، كما أنها كانت تملك نظام إشارات ضوئية مركزي. اليوم يجتذب معمارها المستوحى من عصر النهضة اهتمام أغلب الزائرين.
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أجمل عشر محطات للقطارات في أوروبا
مدريد أتوشا- محطة في غابة!
محطة قطارات أتوشا، تم تشييدها من عام 1888 حتى عام 1892 على طراز الفن المعروف باسم نوفو/ Nouveau، هي اليوم واحدة من محطتي قطارات للمسافات البعيدة في مدريد عاصمة اسبانيا. تقدم المحطة مفاجأة للمسافرين، ففيها حديقة مدارية تضم حوض سلاحف و7000 نوع من النباتات! وأجمل مكان لرؤيتها من الأعلى، تحت سقفها الشهير العملاق المصنوع من الفولاذ والزجاج.
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أجمل عشر محطات للقطارات في أوروبا
محطة قطارات روسيو في لشبونة
ليست كل المحطات الجميلة كبيرة بالضرورة، فمحطة قطارات روسيو في لشبونة بالبرتغال، تتربع في قلب العاصمة وهي جميلة رغم أنها صغيرة. المحطة بمدخليها اللذين يتخذان شكل حدوتي فرس افتتحت عام 1890. صممت واجهتها بأسلوب نيو مانويلي، وهو استعادة لفن البناء المانويلي الذي شاع في القرن السادس عشر بالبرتغال. اليزابيث يورك فون فارتينبورغ