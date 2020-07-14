دول أوروبية تعمم فحص المسافرين وأخرى تفرض ارتداء الكمامات

بدأ تعميم وضع الكمامات وفحص القادمين من الخارج في سياق مكافحة كوفيد-19 في أوروبا حيث أعربت منظمة الصحة العالمية الجمعة عن "القلق" إزاء تفشي الوباء من جديد في عدة دول من القارة، في وقت لا تزال القارة الأميركية الأكثر تضرراً إلى حد بعيد.





وعززت عدة دول أوروبية الفحوص التي يخضع لها القادمون. وقررت ألمانيا اقتراح إجراء فحوص مجانية على المسافرين العائدين إلى البلاد، إذ قرر وزراء الصحة في الولايات الألمانية أن جميع المسافرين العائدين من مناطق الخطر يمكنهم إجراء الفحوص المطلوبة لكشف عدوى كورونا بصورة مجانية في ألمانيا.

ودعا وزير الصحة الألماني ينس شبان -بعد عودة حركة السياحة والسفر ورفع معظم القيود عليها- إلى مراعاة عوامل الحماية من نقل عدوى فيروس كورونا حتى لو ثبت بالفحص عدم الإصابة بها. وقال شبان اليوم الجمعة (24 تموز/يوليو) في برلين: "الفحص ليس شهادة بالانطلاق الحر، وإنما هو دائماً مجرد بيان لحظي لحالة صاحبه". وأضاف شبان: "السلوك العاقل واليقظة يظلان أمرين لا غنى عنهما".

وأقرّت فرنسا إلزامية الفحوص على المسافرين الآتين من 16 دولة، بينها الولايات المتحدة والجزائر. كما دعا رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس مواطنيه إلى "تجنب" السفر إلى كاتالونيا في إسبانيا، فيما أعادت النروج فرض قيود على المسافرين الآتين من إسبانيا حيث يتسع نطاق تفشي الوباء مجدداً.

وفي بلجيكا، أعلن مسؤولون وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ما يجعل منها أصغر ضحية لهذا المرض في هذه الدولة التي تشهد مجددا ارتفاعاً في الإصابات (64847 إصابة).



فرض ارتداء الكمامات في بريطانيا والنمسا

وفي بريطانيا، دخل قرار وضع الكمامات في المتاجر والأسواق حيز التنفيذ. ويطبق الأمر نفسه على متاجر فيينا، وأيضاً في مراكز البريد والبنوك والمراكز الطبية.

ودعا المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية اليوم الجمعة أن تبقى متجاوبة وترفع القيود "بحذر"، وأن تعيدها إذا استوجب الأمر. وقالت متحدثة باسم المكتب لفرانس برس إنّ "الارتفاع الجديد في إصابات كوفيد-19 في بعض الدول عقب تخفيف إجراءات التباعد هو بلا أدنى شك باعث للقلق". وسجّلت أوروبا إلى يوم الجمعة 207,118 وفاة من أصل أكثر من 3 ملايين إصابة في الإجمال، حسب تعداد وضعته فرانس برس.

مشاهدة الفيديو 07:03 شارك أول عودة سياحية لجزيرة مايوركا الإسبانية في زمن كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3eKOw أول عودة سياحية لجزيرة مايوركا الإسبانية في زمن كورونا



وفي المحصلة، توفي 633,711 شخصاً في العالم، ولا يزال الوضع في القارة الأمريكية مصدر قلق بالغ. وتخطى عدد الإصابات في الولايات المتحدة أربعة ملايين الخميس، وسجّلت البلاد 1225 وفاة الجمعة.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتهم بإنكار خطورة الوضع لفترة طويلة، مؤخراً "بزيادة مقلقة في الإصابات" في جنوب البلاد وغربها. وألغى مؤتمر الجمهوريين الذي كان مقرراً في فلوريدا في نهاية آب/أغسطس لإعلانه رسمياً مرشحه للحزب للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأيضاً في أمريكا اللاتينية والكاريبي، تجاوز عدد الإصابات عتبة أربعة ملايين. وفي البرازيل وحدها بلغ عدد الإصابات أكثر من 2,2 مليون.

وفي الهند، سجّلت 740 وفاة جديدة في 24 ساعة حسب حصيلة جديدة الجمعة. ومع تجاوز الوفيات فيها 30 ألفاً، صارت الدولة السادسة بين الدول الأكثر تضرراً على هذا الصعيد، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا، حسب تعداد لفرانس برس.

واختارت عدّة دول إعادة فرض عزل جزئي. ففي اليابان، دعي سكان طوكيو البالغ عددهم نحو عشرة ملايين إلى البقاء في منازلهم اعتباراً من الخميس، اليوم الأول من عطلة نهاية أسبوع طويلة في اليابان.

وفي جنوب أفريقيا التي ستغلق مدارسها الحكومية من جديد لشهر واحد، يوحي ارتفاع بنسبة ستين بالمئة في عدد الوفيات لأسباب طبيعية في الأسابيع الأخيرة بأن عدد الوفيات بكوفيد-19 أكبر بكثير مما تورده الإحصاءات الرسمية.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ – أ ف ب)