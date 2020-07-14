 دول أوروبية تعمم فحص المسافرين وأخرى تفرض ارتداء الكمامات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.07.2020

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دول أوروبية تعمم فحص المسافرين وأخرى تفرض ارتداء الكمامات

مع عودة حركة السياحة تدريجياً إلى أوروبا، بدأت دول أوروبية بتعميم فحص القادمين من الخارج فيما قامت أخرى بفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وسط تحذيرات من زيادة عدد الإصابات في بعض الدول عقب تخفيف إجراءات التباعد.

إجراء فحوص كورونا للقادمين في مطار فرانكفورت في ألمانيا

إجراء فحوص كورونا للقادمين في المطارات الألمانية. الصورة في مطار فرانكفورت

بدأ تعميم وضع الكمامات وفحص القادمين من الخارج في سياق مكافحة كوفيد-19 في أوروبا حيث أعربت منظمة الصحة العالمية الجمعة عن "القلق" إزاء تفشي الوباء من جديد في عدة دول من القارة، في وقت لا تزال القارة الأميركية الأكثر تضرراً إلى حد بعيد.

مختارات

وعززت عدة دول أوروبية الفحوص التي يخضع لها القادمون. وقررت ألمانيا اقتراح إجراء فحوص مجانية على المسافرين العائدين إلى البلاد، إذ قرر وزراء الصحة في الولايات الألمانية أن جميع المسافرين العائدين من مناطق الخطر يمكنهم إجراء الفحوص المطلوبة لكشف عدوى كورونا بصورة مجانية في ألمانيا. 

ودعا وزير الصحة الألماني ينس شبان -بعد عودة حركة السياحة والسفر ورفع معظم القيود عليها- إلى مراعاة عوامل الحماية من نقل عدوى فيروس كورونا حتى لو ثبت بالفحص عدم الإصابة بها. وقال شبان اليوم الجمعة (24 تموز/يوليو) في برلين: "الفحص ليس شهادة بالانطلاق الحر، وإنما هو دائماً مجرد بيان لحظي لحالة صاحبه". وأضاف شبان: "السلوك العاقل واليقظة يظلان أمرين لا غنى عنهما".

وأقرّت فرنسا إلزامية الفحوص على المسافرين الآتين من 16 دولة، بينها الولايات المتحدة والجزائر. كما دعا رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس مواطنيه إلى "تجنب" السفر إلى كاتالونيا في إسبانيا، فيما أعادت النروج فرض قيود على المسافرين الآتين من إسبانيا حيث يتسع نطاق تفشي الوباء مجدداً.

وفي بلجيكا، أعلن مسؤولون وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ما يجعل منها أصغر ضحية لهذا المرض في هذه الدولة التي تشهد مجددا ارتفاعاً في الإصابات (64847 إصابة).

فرض ارتداء الكمامات في بريطانيا والنمسا
وفي بريطانيا، دخل قرار وضع الكمامات في المتاجر والأسواق حيز التنفيذ. ويطبق الأمر نفسه على متاجر فيينا، وأيضاً في مراكز البريد والبنوك والمراكز الطبية.

ودعا المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية اليوم الجمعة أن تبقى متجاوبة وترفع القيود "بحذر"، وأن تعيدها إذا استوجب الأمر. وقالت متحدثة باسم المكتب لفرانس برس إنّ "الارتفاع الجديد في إصابات كوفيد-19 في بعض الدول عقب تخفيف إجراءات التباعد هو بلا أدنى شك باعث للقلق". وسجّلت أوروبا إلى يوم الجمعة 207,118 وفاة من أصل أكثر من 3 ملايين إصابة في الإجمال، حسب تعداد وضعته فرانس برس.

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أول عودة سياحية لجزيرة مايوركا الإسبانية في زمن كورونا


وفي المحصلة، توفي 633,711 شخصاً في العالم، ولا يزال الوضع في القارة الأمريكية مصدر قلق بالغ. وتخطى عدد الإصابات في الولايات المتحدة أربعة ملايين الخميس، وسجّلت البلاد 1225 وفاة الجمعة.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتهم بإنكار خطورة الوضع لفترة طويلة، مؤخراً "بزيادة مقلقة في الإصابات" في جنوب البلاد وغربها. وألغى مؤتمر الجمهوريين الذي كان مقرراً في فلوريدا في نهاية آب/أغسطس لإعلانه رسمياً مرشحه للحزب للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأيضاً في أمريكا اللاتينية والكاريبي، تجاوز عدد الإصابات عتبة أربعة ملايين. وفي البرازيل وحدها بلغ عدد الإصابات أكثر من 2,2 مليون.

وفي الهند، سجّلت 740 وفاة جديدة في 24 ساعة حسب حصيلة جديدة الجمعة. ومع تجاوز الوفيات فيها 30 ألفاً، صارت الدولة السادسة بين الدول الأكثر تضرراً على هذا الصعيد، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا، حسب تعداد لفرانس برس.

واختارت عدّة دول إعادة فرض عزل جزئي. ففي اليابان، دعي سكان طوكيو البالغ عددهم نحو عشرة ملايين إلى البقاء في منازلهم اعتباراً من الخميس، اليوم الأول من عطلة نهاية أسبوع طويلة في اليابان.

وفي جنوب أفريقيا التي ستغلق مدارسها الحكومية من جديد لشهر واحد، يوحي ارتفاع بنسبة ستين بالمئة في عدد الوفيات لأسباب طبيعية في الأسابيع الأخيرة بأن عدد الوفيات بكوفيد-19 أكبر بكثير مما تورده الإحصاءات الرسمية.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ – أ ف ب)

  • Frankreich Paris Eiffelturm (picture-alliance/dpa/F. Gierth)

    أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة

    عودة الأنوار والسائحين إلى برج إيفل بباريس

    العلامة الفارقة لباريس بل لكل فرنسا هي برج ايفل الذي ظل مغلقاً منذ 3 أشهر. كي ترى منظر باريس عليك أن تصعد 765 سلمة إلى الطابق الثاني، وارتداء كمامات الوقاية الزامي. أما قمة البرج التي يرتقي إليها الزائرون بالمصاعد فسوف تبقى مغلقة حتى إشعار آخر، ويصدق هذا على مصاعدها أيضاً. عدد البطاقات للدخول إلى البرج محدود، وعليك حجز بطاقتك مسبقا أونلاين.

  • Semperoper Dresden, Germany | Dresden (picture-alliance/Arco Images)

    أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة

    إعادة افتتاح قاعة اوبرا سيبميروبر في دريسدن

    في التاسع عشر من حزيران/ يونيو رفع الستار مرة أخرى عن قاعة أوبرا سيمبروبر. بيعت خلال ربع ساعة 300 بطاقة (من أصل 1300) لافتتاح كونسرتو آنا نيتريبكو ويوسف أيفازوف. وحتى تحل عطلة الصيف في الثامن عشر من تموز/ يوليو، ستشهد قاعة سيمبروبر مزيداً من العروض.

  • Roller coasters at Europapark Rust, Germany (picture-alliance/Arco Images)

    أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة

    عربات رولر كوستر تتحرك في أوروبا بارك

    اجتذب أوروبا بارك الواقع على مثلث الحدود الألمانية الفرنسية السويسرية أكثر من 5.7 مليون زائر خلال عام 2019، ومع عودة افتتاحه، إثر تخفيف قيود كورونا حجزت مقدماً أكثر من 2.5 مليون بطاقة للأسابيع المقبلة.

  • Alhambra Castle, Granada (picture-alliance/blickwinkel/K. Thomas)

    أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة

    قصر الحمراء في غرناطة يفتح أبوابه

    يفتح قصر الحمراء في غرناطة جنوب إسبانيا أبوابه للزائرين ابتداء من 17 تموز/ يوليو. سيتاح ل 4250 زائر الدخول معاً إلى المكان وهو نصف العدد المعتاد كل عام. قصر الحمراء من أبرز ملامح الدولة العربية في الأندلس، وهو مدرج على قائمة آثار اليونسكو.

  • Colosseum, Rome, Italy (picture-alliance/ROPI/L. Bianco)

    أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة

    إعادة افتتاح مبنى كولسيوم في روما

    مبنى كولسيوم بقلب روما الذي تجاوز عمره 2000 عام عاود فتح أبوابه للزائرين ابتداء من الأول من حزيران/ يونيو 2020، كما افتتح متحف الفاتيكان في هذا اليوم أيضاً. بومبي القديمة على سفوح جبل فيزوف في نابولي بدأت تستقبل الزائرين المقيمين في إيطاليا فحسب.

  • a white church with a blue dome on the island Santorini, Greece (Dimitris Koutoulas)

    أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة

    عودة السياحة إلى الجزر اليونانية

    منذ 15 حزيران/ يونيو بات بوسع الزائرين القادمين من خارج الجزر اليونانية زيارة البلاد، لكن هذا السماح متاح لمواطني بعض البلدان فحسب، ولن يكونوا مطالبين بالخضوع إلى اختبار كورونا، ولا البقاء في الحجر لمدة أسبوعين.

  • Beach in Palma de Mallorca, Spain (AFP/J. Reina)

    أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة

    انطلاق مشروع سياحي رائد في مايوركا

    كالعادة، تمنح مباهج مايوركا الإسبانية نفسها للسائحين الألمان أولاً، فهي وجهة مفضلة لدى غالبيتهم. ودخل الجزيرة 6 آلاف سائح ألماني، ليعلنوا عودة الحياة إلى الجزيرة السياحية ابتداء من 21 حزيران/ يونيو 2020.

  • View of Neuschwanstein Castle in Germany at dusk (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/T. Roetting)

    أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة

    قلعة نويشفانشتاين في بافاريا تفتح أبوابها

    افتتحت قلعة نويشفانشتاين أبوابها منذ الثاني من حزيران/ يونيو للزائرين. وقبل حلول هذا التاريخ، قامت ولاية بافاريا بتسهيل استقبال الزائرين (من الألمان حصراً في ذلك التاريخ) وتوفير رحلات بالزوارق إلى بحيرة شتارنبيرغ. أما القصر الملكي في شاخن فسيبقى مغلقاً بسبب قيود كورونا.م.م / DW


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