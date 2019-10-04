 دولة عربية تحتل المركز الثاني كأكبر مستورد للسلاح من ألمانيا | أخبار | DW | 07.10.2019

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أخبار

دولة عربية تحتل المركز الثاني كأكبر مستورد للسلاح من ألمانيا

رغم أن التحالف الحاكم في المانيا أخذ على عاتقه مسؤولية عدم تصدير أسلحة إلى دول متورطة بحرب اليمن، استمر تدفق السلاح هذا العام لدول متورطة في تلك الحرب، في وقت تقترب فيه صادرات السلاح في ألمانيا من مستويات قياسية.

DW Exclusive Deutsche Waffen in Jemen SPERRFRIST 26.02.2019 20 Uhr IDEX 2017 Übung (Getty Images/AFP/K. Sahib)

تقترب صادرات الأسلحة الألمانية هذا العام من مستويات قياسية بلغتها خلال سنوات سابقة. فقد ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب الخضر، أوميد نوريبور، أنه حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي ارتفعت قيمة صفقات تصدير الأسلحة الألمانية، التي حصلت على تصريح من السلطات المختصة، بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2018 لتصل إلى 6.35 مليار يورو.

ويقترب حجم صادرات الأسلحة بذلك إلى مستويات قياسية وصلت إليها خلال عام 2015 (7.86مليار يورو) وعام 2016 (6.85 مليار يورو). وحتى النصف الأول من هذا العام بلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية التي حصلت على موافقة من السلطات المختصة 5.3 مليار يورو، لتفوق بذلك صادرات الأسلحة على مدار العام الماضي بأكمله (4.8 مليار يورو).

مختارات

بالرغم من قرارات حكومية ألمانية سابقة بضرورة تجنب تصديرالسلاح إلى مناطق تشهد أزمات سياسية، كشفت تقرير إعلامية أن برلين أجازت تصدير أسلحة إلى مناطق نزاع ضمنها عربية، وسجلت صادرات السلاح الألماني هذا العام ارتفاعا ملحوظا. (04.09.2019)

انتقد حزبا الخضر واليسار الحكومة الألمانية لموافقتها على توريد أسلحة تتجاوز قيمتها مليار يورو للدول المشاركة في التحالف التي تقوده السعودية في اليمن. برلين دافعت عن موقفها قائلة إنها تتبع "سياسة تصدير تقييدية جداً". (17.06.2019)

وبرر وزير الاقتصاد، بيتر ألتماير، في ذلك الحين هذا الارتفاع بالفترة الطويلة التي استغرقها تشكيل الحكومة عقب الانتخابات التشريعية عام 2017، موضحا أن هذه الفترة تسببت في تكدس القرارات المتعلقة بتصدير الأسلحة، ما تسبب في ارتفاع كبير "بدا مفاجئا".

وبحسب الرد، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الإثنين (السابع من تشرين أول/أكتوبر 2019)، حلت المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في المرتبة الأولى بفارق كبير في قائمة الدول التي تم توريد أسلحة ألمانية إليها خلال هذا العام، بقيمة صادرات بلغت 1.77 مليار يورو. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المجرية اليمينية بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان تتسلح على نحو كبير حاليا.

وجاء في المرتبة الثانية مصر، المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، بقيمة صادرات أسلحة بلغت 802 مليون يورو. وحلت الإمارات، التي تشارك أيضا في هذا التحالف ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، في المرتبة التاسعة في القائمة بقيمة صادرات بلغت 206 ملايين يورو.

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يذكر أنه أدى غياب التقدم في مكافحة الحوثيين إلى انهيار التحالف السعودي-الإماراتي، حيث أُعلن في تموز/يوليو الماضي أن الإمارات تعتزم سحب جنودها البالغ عددهم آنذاك 5 آلاف جندي من اليمن تدريجيا.

وكان التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا في معاهدة الائتلاف الحاكم عام 2017 على وقف تصدير أسلحة للدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن، إلا أنه تم السماح باستثناءات، خصت السعودية والإمارات بشكل خاص.

ح.ع.ح/ ص.ش (د.ب.أ)

  • Deutschland Berlin Botschaft Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/T. Vogler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    السعودية تسحب سفيرها في برلين

    تصاعدت الخلافات بين ألمانيا والسعودية قبل نحو ثمانية أشهر، بعدما انتقد وزير الخارجية الألمانية آنذاك زيغمار غابرييل السعودية وتحدث حينها عن "مغامرة" تتعلق بالسياسة الخارجية. واستدعت المملكة حينها سفيرها من برلين إلى الرياض احتجاجا على ذلك. وحتى الآن لم يتم إعادته. وذكرت أنباء في أيار/ مايو الماضي بأن السعودية تريد أن تعاقب الشركات الألمانية بسبب التوترات السياسية بين البلدين.

  • Wirtschaftsminister Rösler besucht Saudi Arabien (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    تراجع الصادرات الألمانية إلى السعودية

    أعربت أوساط اقتصادية ألمانية عن استيائها من استمرار تراجع الصادرات الألمانية إلى السعودية. وقال رئيس قسم التجارة الخارجية بغرفة التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير إن الصادرات الألمانية تراجعت بنسبة 5 بالمئة وانخفضت بذلك إلى نحو ثلاثة مليارات يورو خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشار تراير إلى أن حجم الصادرات إلى السعودية بلغ 6.6 مليار يورو في 2017، وكان يبلغ 9.9 مليار يورو في عام 2015.

  • Deutschland - Apotheke mit Kommissionierautomaten (picture-alliance/dpa/B. Nolte)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صناعات الدواء والعقاقير الطبية

    حذرت اتحادات صناعة دواء دولية وألمانية السعودية بشأن شروط التوريد الصارمة التي طبقتها الرياض ردا على انتقادات لسياساتها. ويقول مسؤولون ألمان إن شركات مثل سيمنس هيلثينيرز وباير وبوهرنغر إنغلهايم أصبحت مستبعدة من مناقصات الرعاية الصحية العامة بالسعودية. وقال أوليفر أومز من غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالرياض "على مدى الأشهر الستة الأخيرة تجد شركات ألمانية صعوبة في العمل في السعودية".

  • Saudi Arabien Hadsch nach Mekka (Getty Images/AFP/K. Sahib)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    السعودية أكبر سوق أدوية في الشرق الأوسط

    حسب إحصائيات نشرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية في ولاية بافاريا، وصلت قيم صادرات الدواء والعقاقير الطبية إلى السعودية إلى 600 مليون يورو في عام 2017. وكانت في ارتفاع مستمر في السنوات الأخيرة. والسعودية أكبر سوق أدوية في الشرق الأوسط وإفريقيا بمبيعات بلغت 7.6 مليار دولار العام الماضي وفقا لشركة معلومات الرعاية الصحية إكفيا. وتخلو قائمة أكبر عشرة موردي أدوية إلى المملكة من باير وبوهرنغر.

  • Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 (Imago/teutopress)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صادرات السلاح

    شهد قطاع بيع السلاح والمعدات العسكرية تراجعا كبيرا أيضا في 2018. ووافقت الحكومة الألمانية على 4 صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 161.8 مليون يورو هذا العام. ويعود انتقاد تصدير أسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن. وكان التحالف المسيحي بقيادة المستشارة ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم على إيقاف صادرات الأسلحة لكافة الدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن.

  • Forschung (Fotolia/Franz Pfluegl)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صادرات كيماوية

    انخفضت قيمة المنتجات الكيماوية في عام 2017 بصورة طفيفة عن عام 2016 ووصلت إلى 604 مليون يورو، بعد أن كانت 624 مليون يورو. فيما شهدت الصادرات الكيماوية أكثر ارتفاع لها في عام 2012 ووصلت حينذاك إلى نحو 800 مليون يورو.

  • Janadriyah- Festival (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    معدات معالجة البيانات وأخرى إلكترونية وبصرية

    ارتفعت قيم هذه الصادرات إلى السعودية عام 2017 ووصلت إلى 593 ميلون يورو بينما كانت 455 مليون يورو في 2016، حسب إحصائيات نشرتها غرفة التجارة والصناعة في ولاية بافاريا.

  • Siemens Medizintechnik (picture-alliance/U. Baumgarten)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    معدات كهربائية

    انخفضت قيم صادرات الأجهزة والمنتجات الكهربائية إلى 401 مليون يورو في 2017، في حين كانت 686 مليون يورو في العام الذي سبقه. وهو أقل مبلغ لهذه الصادرات منذ عام 2011.

  • Deutschland Hitzewelle 2018 - Ernteausfälle | Weizenernte in Bayern (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صادرات زراعية

    حافظت الصادرات الزراعية الألمانية على قيمها في العام الماضي مقارنة بالأعوام الماضية وبلغت 445 مليون يورو.

  • Staatskarosse (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    السيارات وقطع غيار السيارات

    استمرت هذه الصادرات في انخفاضها الحاد ووصلت عام 2017 إلى 705 مليون يورو بينما كانت قد وصلت إلى رقم قياسي في عام 2015 وبلغت آنذاك مليار و 600 مليون يورو.

  • Deutschland Letzte neue Abbaumaschine für den Bergbau der Firma Eickhoff (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صناعة المكائن

    قطاع صادرات المكائن الألمانية إلى السعودية هو الأكبر في مجال التجارة بين البلدين على الإطلاق. وبلغ مليار و 64 مليون يورو في عام 2017، لكنه أيضا في انخفاض في الأعوام الأخيرة، إذ كان قد وصل إلى أكثر من مليار و800 ميلون يورو في عام 2015.

  • Saudi-Arabien - Riad (picture-alliance/dpa/A. Burgi)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    الواردات السعودية إلى ألمانيا

    بلغت قيمة الواردات السعودية إلى ألمانيا 802 مليون يورو عام 2017 وبارتفاع قدره 28 بالمائة عن عام 2016، إذ بلغت فيه قيم الواردات 623 مليون يورو.

  • Saudi-Arabien Ölfeld (picture-alliance/dpa/A. Haider)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    النفط

    أهم الواردات السعودية كانت النفط والغاز التي وصلت إلى 313 مليون يورو عام 2017. وهي في ارتفاع مقارنة بعام 2016 حيث بلغت آنذاك 200 مليون يورو، لكنها بعيدة جدا عن أرقام عامي 2012 و 2013 حيث تجاوزت مليار و 200 مليون يورو سنويا.

  • Saudi Arabien Ölraffinerie bei Dhahran (picture-alliance/epa)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    المنتجات الكيماوية

    المنتجات الكيماوية كانت في المركز الثاني في قائمة الواردات السعودية في ألمانيا وبلغت قيمها 266 مليون يورو وبارتفاع وصل إلى 30 بالمائة عن عام 2016.

  • Grüne Woche 2014 Berlin (DW/A.Bendrif)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    منتجات سعودية أخرى

    تستورد ألمانيا أيضا منتجات بلاستيكية ومطاطية بقيمة 22 مليون يورو، ومنتجات فحمية ومنتجات نفطية بقيمة 23 مليون يورو، ومنسوجات بـ 17 مليون يورو، ومعادن بقيمة نحو 10 ملايين يورو وقطع غيار سيارات بقيمة 8 ملايين يورو.

    الكاتب: زمن البدري


 

مختارات

أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

تراجعت صادرات ألمانيا إلى السعودية بنسبة 5 بالمئة خلال النصف الأول من 2018، وذلك بعد أنباء تحدثت عن رغبة سعودية بمعاقبة ألمانيا بسبب انتقادها لسياسات السعودية. وهذه قائمة بأهم الصادرات والواردات الألمانية السعودية. (23.08.2018)  

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