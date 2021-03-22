 ″دولة التطعيم″ حصان نتنياهو الرابح في الانتخابات الإسرائيلية؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.03.2021

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"دولة التطعيم" حصان نتنياهو الرابح في الانتخابات الإسرائيلية؟

نجاح إسرائيل في حملة التطعيم ضد كورونا تحول إلى شعار الحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو، الذي قال إنه الوحيد الذي كان بإمكانه أن يحقق برنامج التطعيم السريع، فهل يكفي هذا الناخب الذي يشارك في رابع انتخابات خلال عامين؟

بنيامين نتنياهو أثناء الحصول على تلقيح كورونا في ديسمبر 2020

"نحن أبطال العالم في التعامل مع فيروس كورونا ... فقد اشتريت الملايين من جرعات اللقاح وسأجلب ملايين غيرها".

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتصار على مرض كوفيد-19 بجعل إسرائيل "دولة التطعيم". غير أن هذا الإنجاز قد لا يكفي عندما يضع الناخبون كماماتهم الإلزامية ويتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يوم الثلاثاء  ( 23آذار/ مارس 2021).

وحول نتنياهو نجاح إسرائيل في تصدر دول العالم في التطعيم بلقاحات فيروس كورونا إلى شعار لحملته في رابع انتخابات تشهدها البلاد خلال عامين.

وأدلى نتنياهو بتصريح طرح فيه تقييما محسوبا لفرصه في الانتخابات بعد أن أشارت أحدث استطلاعات الرأي إلى تقارب المتنافسين.

 قال لراديو الجيش الإسرائيلي أمس الأحد "مازلت أفتقد مقعدا (برلمانيا) أو اثنين لتشكيل حكومة مستقرة". وتبين استطلاعات الرأي ارتفاعا طفيفا لصالح تكتل ليكود في الجزء الأخير من حملة الدعاية بما يمنح ائتلافا يقوده نتنياهو من الأحزاب المحافظة والأحزاب اليهودية المتطرفة حوالي 60 مقعدا أي أنه لن يملك أغلبية في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.

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نتاياهو يراهن على نجاح حملة التلقيح في الانتخابات

غير أن الاستطلاعات أشارت إلى أن ائتلافا محتملا وإن كان مستبعدا من أحزاب اليسار والوسط وفئات يمينية بقيادة يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي سيحصل أيضا على نحو 60 مقعدا. ولم يسبق أن فاز حزب واحد بأغلبية برلمانية مطلقة تمكنه وحده من تشكيل الحكومة في أي انتخابات إسرائيلية. وفي سباق تتقارب فيه مراكز المتنافسين ربما تكون نتائج ليلة الانتخابات مجرد نقطة بداية على أن تحسم محادثات تشكيل الائتلاف في الغرف الخلفية مسألة ما إذا كان نتنياهو الذي اشتهر بلقب "الملك بيبي" سيظل في الحكم.

ومع وجودالرئيس الديمقراطي جو بايدن في البيت الأبيض لا يوجد احتمال يذكر أن تسهم تحركات دبلوماسية أمريكية في تعزيز فرص نتنياهو في الانتخابات. وبدلا من ذلك ركز نتنياهو (71 عاما)، أطول زعماء إسرائيل بقاء في الحكم، على تسليط الضوء على دوره في تحويل إسرائيل إلى ما وصفه بدولة التطعيم.

فقد تم تطعيم نحو نصف السكان بوتيرة جلبت لنتنياهو إشادات دولية لكنها أدت أيضا إلى إطلاق نداءات بأن تبذل إسرائيل المزيد لضمان حصول الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها على اللقاحات.

وخلال لقاءات جماهيرية عديدة أثناء الدعاية الانتخابية كل يوم أو في سلسلة من الحوارات الإعلامية مع اقتراب يوم التصويت ردد نتنياهو "نحن أبطال العالم في التعامل مع فيروس كورونا ... فقد اشتريت الملايين من جرعات اللقاح وسأجلب ملايين غيرها".

ويقول معارضون سياسيون إن نتنياهو أساء معالجة الجائحة من البداية مشيرين إلى الحاجة لإغلاق عام على مستوى البلاد ثلاث مرات. واتهمه معارضوه بأنه غض الطرف عن منتهكي القيود من اليهود المتطرفين الذين يمثلون قاعدة قوة لشركائه الرئيسيين في الائتلاف.

من هم منافسو نتنياهو؟

في المرات الثلاث السابقة كان منافسو نتنياهو ينتمون لليسار. أما هذه المرة فهو يواجه تحديا جديدا من منافسين من اليمين أيضا. يائير لابيد (57 عاما) وزير المالية السابق وصاحب برنامج حواري تلفزيوني يرأس حزب "هناك مستقبل" الذي ينتمي ليسار الوسط. وحزبه حاليا من أحزاب المعارضة ومن المتوقع أن يأتي في المرتبة الثانية

بعد ليكود.

جدعون ساعر (54 عاما) وزير سابق استقال من الليكود لتشكيل حزب "الأمل الجديد" وتعهد بإنهاء حكم نتنياهو. ومثل الليكود يعارض حزبه قيام دولة فلسطينية مستقلة لكن حملة ساعر تركزت على الحكم النظيف وتنشيط الاقتصاد.

نفتالي بينيت (48 عاما) أحد مساعدي نتنياهو السابقين ووزير سابق في الحكومة. وهو مليونير كون ثروته من مجال التكنولوجيا ويرأس حزب يامينا المتطرف وينافس ساعر على زعامة اليمين بعد نتنياهو. بيني جانتس (61 عاما) جنرال سابق في الجيش تفكك حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه بعد أن انضم إلى نتنياهو في ائتلاف حكومي. وجادل جانتس

بأنه كان من الضروري تشكيل حكومة وحدة وطنية غير أن كثيرين من أنصاره ممن ينتمون للوسط ثاروا غضبا عليه. وتهاوت شعبيته وتبين استطلاعات الرأي أن حزبه قد لا يفوز بأي مقاعد في البرلمان.

ا.ف/ ح.ز   (رويترز)

  • USA Camp David CLINTON BARAK ARAFAT (picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    قمة كامب ديفيد عام 2000 / الانتفاضة الثانية

    لم تنجح قمة كامب ديفيد، التي عُقدت في يوليو/ تموز عام 2000، وجمعت آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود براك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، بوساطة الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في التوصل إلى اتفاق بشأن وضع القدس أو ترسيم الحدود بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وبعدها انطلقت شرارة الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول عام 2000 على إثر زيارة ارييل شارون للمسجد الأقصى.

  • Israel Räumung Gazastreifen 2005 (picture-alliance/dpa/S. Zaklin)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    الانسحاب من غزة

    على إثر الانتفاضة الثانية، قررت إسرائيل الانسحاب الجزئي من الأراضي الفلسطينية. وانسحبت بعض القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ليتم بعدها إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 21 مستوطنة في القطاع، وفقًا لخطة ارييل شارون. وبنت إسرائيل جداراً عازلاً يصل طوله إلى 750 كيلومتراً حول الضفة الغربية، بهدف منع وقوع هجمات.

  • Jahresrückblick August 2006 Libanon Krieg (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    حرب لبنان و الانقسام الفلسطيني الداخلي

    بلغ الصراع في الشرق الأوسط ذروته عام 2006. في حين كانت إسرائيل تشن حرباً ضد حزب الله في لبنان، ساد الصراع الداخلي بين حركتي فتح وحماس على السلطة. وفي عام 2007، أضعف انقسام السلطتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة ـ والذي لا يزال مستمراً حتى اليوم ـ الجانب الفلسطيني.

  • BdT Israel zieht sich aus Gaza zurück (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الرصاص المصبوب"

    في ديسمبر/ كانون الأول 2008، شنت إسرائيل هجمات اسمتها عملية "الرصاص المصبوب" على مجموعة أهداف في غزة. الهدف من هذه العملية كان إضعاف حركة حماس والقضاء عليها. وسبق الضربة العسكرية الإسرائيلية، تصعيد للصراع بين حركتي فتح وحماس. لكن بعد سيطرة حماس على القطاع، عاد التوتر. وفي يناير/ كانون الثاني عام 2009، انتهى الصراع بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا للمصادر الفلسطينية.

  • ISRAEL GAZA Krieg (Getty Images)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "عمود السحاب"

    بقي الصراع مستمراً عام 2009، وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، اغتال سلاح الجو الإسرائيلي، نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، ما أجج الصراع بين الجانبين. في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت إسرائيل عملية اسمتها "عمود السحاب". بعدها وافقت الحكومة الإسرائيلية وحماس على وقف إطلاق النار مرة أخرى.

  • Bildergalerie Konflikt im Nahen Osten (picture-alliance/dpa)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الجرف الصامد"

    تعد حرب غزة عام 2014 أو ما يعرف بعملية "الجرف الصامد" الصراع العسكري الأكثر عنفاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال العشرين سنة الماضية. الحرب، التي استمرت سبعة أسابيع، تسببت في مقتل أكثر من ألفي شخص.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

    في مايو/ أيار عام 2018، تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل. القرار أثار موجة احتجاجات واسعة، استمرت لأسابيع وخلفت أكثر من ألفي جريح و حوالي خمسين قتيلاً.

  • USA Trump und Netanjahu (picture-alliance/Photoshot/Ting Shen)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    القرار بشأن الجولان

    لا تزال سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط تثير الكثير من الجدل. وقد أثار اعترافه مؤخرا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ردود أفعال دولية غاضبة عبرت عن مخاوفها من تأجيج الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط.

  • Palästina | Israelischer Luftangriff auf Gaza Stadt (picture-alliance/A.A. Alkahlout)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    تجدّد التصعيد

    تجدد التصعيد مرة أخرى بين الإسرائيليين و الفلسطينيين، بعد شن الطائرات الإسرائيلية غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخ منها على شمال تل أبيب أواسط مارس/ آذار 2019. وعلى إثرها ازدادت وتيرة التصعيد في غزة واستهدفت الغارات الإسرائيلية مكتب زعيم حركة حماس إسماعيل هنية.

  • Israel | Siedlungsbau (imago images/UPI Photo)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    موقف أمريكي جديد

    في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أعلنت إدارة ترامب أنها لم تعد ترى في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خرقا للقانون الدولي، وفيما رحبت إسرائيل بالموقف الأمريكي، أدانته السلطة الفلسطينية والأردن. فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن موقفه لم يتغير، مؤكدا أن كل النشاط الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني. فيما حذر مراقبون من تداعيات هذا الموقف على الوضع في الشرق الأوسط.

  • Bahrain Eröffnung der Peace to Prosperity Konferenz in Manama | Jared Kushner (Reuters)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    التمهيد لـ"صفقة القرن"

    يُطلق مصطلح "صفقة القرن" على خطة السلام في الشرق الأوسط، التي عكفت إدارة ترامب منذ عام 2017 على إعدادها لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكان من المتوقع أن يتم الكشف عنها مطلع 2018، لكنها تأجلت. وفي أول مؤتمر علني حول "صفقة القرن" في حزيران/ يونيو 2019 أطلق مستشار ترامب وصهره غاريد كوشنر الجانب الاقتصادي منها، في البحرين ضمن ورشة "من السلام إلى الازدهار"، وسط مقاطعة الفلسطينيين لها.

  • USA Washington Weißes Haus | Benjamin Netanjahu, Israel & Donald Trump, Präsident | Friedensplan Nahost (picture-alliance/AP Photo/A. Brandon)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    وسط ترحيب إسرائيلي ورفض فلسطيني

    قوبل إعلان ترامب يوم 28 يناير/كانون الثاني 2020 عن خطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بترحيب إسرائيلي، ورفض وتنديد من قبل القيادة الفلسطينية. فيما توالت ردود فعل العواصم العربية والعالمية. ولا تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة عن هذه الصفقة. غير أن ما رشح عنها يفيد بأنها تتضمن مفاوضات شاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة دول عربية كالأردن ومصر وبرعاية أمريكية. إعداد: شارلوته فوسه/ إيمان ملوك


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