 دور تركيا الاستراتيجي في ليبيا يمهد لجني مكاسب اقتصادية كبيرة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.07.2020

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سياسة واقتصاد

دور تركيا الاستراتيجي في ليبيا يمهد لجني مكاسب اقتصادية كبيرة

يشهد الاقتصاد التركي أول انكماش له منذ عقد، فيما تمتلك أنقرة علاقات قوية مع طرابلس، تسعى لتسخيرها لدعم اقتصادها. ويمكن للشركات التركية التي تعمل منذ عقود في ليبيا أن تعزز فرصها عند إعادة إعمار البلد الغني بالنفط.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج (4 يونيو/ حزيران 2020)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج (4 يونيو/ حزيران 2020)

تستعد تركيا لجني ثمار تحركها الاستراتيجي في ليبيا؛ لأن دعمها لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، المعترف بها دوليا، يضعها على رأس القائمة لتقديم عطاءات لعقود بمليارات الدولارات.

وزار مندوبون للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طرابلس في وقت سابق من الشهر الجاري والتقوا بمسؤولين في حكومة الوفاق لمناقشة التعاون في البناء والطاقة وقطاع المصارف. ويقول رجال الأعمال الأتراك إنهم يتطلعون للعب دور رئيسي في إعادة بناء الدولة الغنية بالنفط.

لقد ساعد الدعم التركي حكومة الوفاق في رد الهجوم على طرابلس، الذي استمر 14 شهرا، من قبل قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، وهو ما ساعد أنقرة على كسب ثقة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

أنس القماطي، مدير معهد صادق للدراسات، أول مركز أبحاث في ليبيا

أنس القماطي، مدير "معهد صادق للدراسات": حكومة الوفاق تريد رد الجميل لتركيا وبناء علاقة استرتيجية معها

وفي حديث مع DW، قال أنس القماطي، مدير "معهد صادق للدراسات"، أول مركز أبحاث في ليبيا، إن "الدعم التركي أعطى قوة لحكومة الوفاق الوطني عندما كانت في أضعف حالاتها، وأعتقد أن العديد من أعضاء حكومة الوفاق حريصون على رد هذا الجميل ويبحثون عن شركاء يمكنهم إقامة علاقة استراتيجية معهم".

وأضاف القماطي أن "حكومة الوفاق الوطني تتطلع إلى تركيا لبناء أكثر من مجرد علاقة سياسية أو تجارية. إنهم (في الوفاق) يبحثون عن علاقة استراتيجية، وتركيا ستكون على الأرجح في مقدمة الطابور عندما تبدأ ليبيا في إعادة البناء".

سجل تركي "حافل" في ليبيا

بدأ المقاولون الأتراك العمل لأول مرة في ليبيا عام 1972. وحسب مدحت ينيغون، رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، فإن الشركات التركية تتمتع بميزة في البلاد لكونها لاعبا رئيسيا في ليبيا قبل نشوب الحرب.

ومنذ عام 1972، وقعت الشركات التركية عقودًا بقيمة 40 مليار دولار في قطاع البناء في ليبيا، ومن المرجح أن يرتفع الرقم في المستقبل، بحسب ينيغون، الذي قال: "هناك حالة خراب في ليبيا للأسف، وستكون هناك فرصة لصفقات كبيرة في قطاع البناء في البلاد. أقدرها بحوالي 50 مليار دولار".

وفي حوار مع DW قال كريم ميزران، من المجلس الأطلسي بواشنطن، إنه بفضل سجلها الحافل في البلد الذي مزقته الحرب، فإن تركيا في وضع جيد يمكنها من الفوز بعقود في قطاع البناء، مضيفا أن شركات البناء التركية "تحظى بتقدير كبير" في ليبيا من قبل عام 2011.

وأضاف ميزران "كل واحد في ليبيا مستعد للعمل مع الشركات التركية مع التأكيد على عدم وجود احتكار. وهذا ما يحاول الليبيون توضيحه. ويبدو أن الأتراك على علم بذلك ويبدو أنهم يقبلونه". لكنه أضاف أن أي تعاون مستقبلي في القطاع المصرفي قد يثبت أنه صعب؛ لأن قانون المصارف الليبي يمنع البنوك الأجنبية من العمل "بحرية وفعالية".

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تركيا تحاكم صحفيين وموظف حكومي لنشرهم معلومات حول نشاطها العسكري في ليبيا

البحث عن أموال

من المتوقع أن تعطي المكافآت في ليبيا دفعة للاقتصاد التركي، هو في أمس الحاجة إليها، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يشهد أول انكماش سنوي له منذ أكثر من عقد؛ بسبب جائحة فيروس كورونا. وتكافح البلاد تضخما مزدوجا، يتمثل في بطالة مرتفعة وليرة تركية ضعيفة، انخفضت إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار خلال الجائحة.

مختارات

تصاعدت لهجة تركيا تجاه الإمارات، عقب بيان أدانت فيه أبوظبي ودول متوسطية دور أنقرة في ليبيا وتحركاتها في منطقة المتوسط. الخلاف التركي الإماراتي هو جزء من خلاف ايديولوجي وجيوستراتيجي بين أنقره ودول الخليج العربية. (13.05.2020)

وتسعى تركيا إلى الخروج من مشاكلها الاقتصادية من خلال اللجوء إلى الحلفاء الأجانب لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي المستنفدة بسرعة. وتجري محادثات مع دول مثل اليابان والمملكة المتحدة لإنشاء خطوط مبادلة للعملة.

لقد تقدمت ليبيا للمساعدة. فقد أفادت قناة "العربية" الخميس الماضي (02 تموز/ يوليو 2020) أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، أودع 8 مليارات دولار في البنك المركزي التركي لمدة 4 سنوات دون فائدة للمساعدة في تحقيق الاستقرار لليرة التركية.

وسيحقق الاقتصاد التركي دفعة إضافية بمجرد أن تبدأ الشركات التركية العمل في ليبيا، وفقا لـينيغون: "سيفيد (الاقتصاد التركي) بشكل كبير. وعندما نفوز بالعقود، ستتاح لنا الفرصة لتصدير المواد. ستذهب الشركات الاستشارية إلى هناك لدراسة المشاريع قبل المقاولين. وستتاح لنا الفرصة لاستخدام المواد التركية. وسيساعد في تعزيز احتياطياتنا من النقد الأجنبي".

وأضاف ينيغون أن المقاولين الأتراك ينتظرون وقفا لإطلاق النار وتحسن الوضع الأمني في ليبيا حتى يتمكنوا من العودة إلى البلاد، مضيفا أن الليبيين منحوا بالفعل عقودا لشركات تركية في الشهر الماضي لبناء خمسة آلاف منزل سابق التجهيز.

تعاون في مجال الطاقة

أثرت الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات على قطاع الطاقة في ليبيا، مما أدى إلى شلِّ شبكة الإمداد بالطاقة. وتحرص تركيا على التعاون مع الدولة الغنية بالنفط حيث تسعى طرابلس لإحياء هذا القطاع.

ميثات ينيغون، رئيس اتحاد المقاولين الأتراك.

مدحت ينيغون، رئيس اتحاد المقاولين الأتراك يتوقع مكاسب كبيرة للشركات التركية عند إعادة إعمار ليبيا.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونميز لوكالة أنباء الأناضول الحكومية يوم الأسبوع الماضي إن أنقرة التي تتطلع إلى خفض وارداتها من الطاقة تراجع فرص التعاون مع ليبيا في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي. وأضاف دونميز أن واردات تركيا من الطاقة تكلف 40 مليار دولار سنويا، الأمر الذي يؤدي إلى تضخم عجز حسابها الجاري.

وتابع الوزير التركي: "نخطط للعمل مع شركة النفط الوطنية الليبية. وربما ستكون هناك شركات نفط دولية يمكننا العمل معها في نفس الوقت، وسوف نرى".

لقد توسع التعاون بين تركيا وليبيا منذ العام الماضي، بعدما وقعتا اتفاقا بحريا لإعادة ترسيم حدود مياههما الإقليمية في البحر المتوسط في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأعقب الاتفاق صفقة عسكرية، حيث أرسلت تركيا معدات عسكرية وخبراء إلى حكومة الوفاق الوطني لدعم قتالها ضد قوات حفتر، المدعوم من روسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر.

وتقدمت شركة النفط الوطنية التركية للبترول (TPAO) بطلب للحصول على تصاريح للتنقيب عن الغاز في مايو / أيار لمواقع داخل المياه الإقليمية المعاد تحديدها حاليا في البلاد، مما أدى إلى تصاعد التوترات مع قبرص واليونان بسبب انتهاكات المناطق الاقتصادية الحصرية المعترف بها دوليا.

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باريس تبحث عن موطئ قدم في شرق ليبيا بينما عثرت تركيا على هذه الكنوز في غربها.

وفي حديثه عن آفاق تركيا في الفوز بعقود الاستكشاف والامتيازات، قال أنس القماطي، مدير معهد صادق للدراسات: "أنا متأكد من أنه سيكون هناك قدر من الدفع السياسي. وهذه مسألة يجب أن تضعها في الاعتبار شركة النفط الوطنية الليبية، وهي عادة لا تتخذ قرارات تستند إلى المحسوبية السياسية، ولكن على أساس الدراية الفنية والجدوى الاقتصادية". لكنه أضاف أن الشركات التركية "لديها ميزة" عندما يتعلق الأمر بالإنتاج وتقديم الخدمات.

وبعد زيارة الوفد التركي إلى طرابلس، أعلنت شركة تشغيل الطاقة التركية كارادينيز القابضة أنها تستعد لتقديم إمدادات تصل إلى 1000 ميغاوات من الكهرباء إلى ليبيا وستقدمها قريبا.

"ليبيا تريد أن ترى مجتمع الأعمال التركي إلى جانبها، والعملية التي بدأت في إنتاج الطاقة مرضية والجهود التي تبذلها الشركات التركية لحل أزمة الطاقة في ليبيا وسد فجوة الطاقة ستسهم بشكل كبير في ثقافة العمل المشترك"، حسبما صرح لـ DW مرتضى كارانفيل، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK)، مجلس الأعمال التركي الليبي. وأضاف كارانفيل أنه يتوقع توسيع التعاون في قطاع الطاقة ليشمل مجالات أخرى.

وأفاد كارانفيل أنه قبل أزمة فيروس كورونا، دعت المنطقة الحرة في مصراتة الليبية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة رجال الأعمال الأتراك من أجل فرص الاستثمار، مضيفا أن تجار الألومينيوم والتجزئة والأدوية والأثاث وشركات تكنولوجيا المعلومات ومشغلي الموانئ ومنتجي الألبان كانوا من بين المدعوين.

وقال كارانفيل: "بسبب الوباء، توقفت الأمور، لكننا نتوقع استئناف العملية قريباً". وتابع أن تركيا صدّرت العام الماضي إلى ليبيا سلعًا قيمتها 1.9 مليار دولار تتراوح بين الخضار والفواكه الطازجة والمواد الكيميائية وأغذية الأطفال.

سيدا سيزر بيلن/ ص.ش

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


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