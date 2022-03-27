دوري الأمم الأوروبية ـ معركة الصدارة بين ألمانيا والمجر

ستكون المواجهة بين ألمانيا والمجر في لايبزيغ الجمعة (23 أيلول/سبتمبر 2022) معركة على صدارة المجموعة الثالثة في الجولة الخامسة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وتحتل المجر المركز الأول برصيد 7 نقاط مقابل 6 لألمانيا، في حين تملك إيطاليا 5 نقاط وانجلترا نقطتين فقط. ويستطيع المنتخب المجري بلوغ الدور نصف النهائي في حال فوزه على ألمانيا وعدم فوز إيطاليا على إنجلترا.

ويعي المنتخب الألماني بأن نظيره المجري لن يكون لقمة سائغة بعد أن انتزع منه التعادل 1-1 في بودابست مطلع الصيف وأبلى بلاء حسنا في كأس أوروبا صيف 2021 بانتزاعه التعادل من فرنسا بطلة العالم 1-1 ومن ألمانيا أيضا 2-2.

ويعاني المنتخب الألماني من غياب عناصر مؤثرة في صفوفه أبرزها لقائده وحارس مرماه مانويل نوير وزميله في صفوف بايرن ميونيخ لاعب الوسط ليون غوريتسكا بعد أن تبين إصابتهما بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة مهاجم بوروسيا دورتموند ماركو رويس في كاحله.

وأكد لاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ يوناس هوفمان في مؤتمر صحفي بأنه يتعين على فريقه أن يكون في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة المجر، بقوله "المجر فريق يعتمد على القوة طوال الدقائق التسعين. لم يسنح لنا الكثير من الفرص في مباراة الذهاب (في بودابست) وهذا أمر يعني الكثير".

بدوره اعتبر مدافع ألمانيا ثيلو كيهلر أن مهمة فريقه لن تكون سهلة في مواجهة المجر وقال في هذا الصدد "إنه منافس مزعج، لقد أدركنا ذلك والأمر ينطبق على انجلترا وإيطاليا أيضا. هذه المنتخبات تلعب بتصميم كبير".

في المقابل، يأمل مدرب المنتخب هانزي فليك أن يترجم المهاجم تيمو فيرنر الفرص التي تسنح له الى أهداف وقال "دائما ما يصنع تيمو الفرص أمام المرمى، يستطيع أن يتحرر من مراقبيه بطريقة سلسة".

ولم يسجل فيرنر سوى هدف واحد في 6 مباريات منذ عودته إلى صفوف لايبزيغ قادما من تشلسي الإنجليزي في اب/اغسطس الماضي. وفي المجموعة ذاتها، تلتقي إيطاليا مع إنجلترا الجريحة على ملعب سان سيرو في ميلانو. وتأمل إيطاليا الغائبة عن كاس العالم للمرة الثانية تواليا في تعويض هذه الخيبة من خلال المحافظة على أمالها في بلوغ نصف النهائي.

وسيغيب عن صفوف منتخب إيطاليا لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي المؤثر ماركو فيراتي لإصابة في الساق تعرض لها خلال مباراة فريقه الاخيرة ضد ليون، وانضم اليه زميلاه لورنتسو بيليغريني وماتيو بوليتانو. أما إنجلترا، ففقدت الامل ببلوغ نصف النهائي لكنها مطالبة بالفوز في مباراتيها المقبلتين تفادياً للهبوط إلى المستوى الثاني. واستدعى مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت مهاجم برنتفورد آيفن توني للمرة الاولى الى صفوف "الاسود الثلاثة" ليكافئ المهاجم ابن الـ 26 عاماً على بداياته الجيدة هذا الموسم مع فريقه حيث سجل 5 أهداف في 7 مباريات في الـ "بريميرليغ".

ا.ف/ ع.ج.م (أ.ف.ب)