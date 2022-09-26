دوري الأمم الأوروبية: تعادل مثير بين ألمانيا وإنجلترا

تعادلت إنجلترا مع ألمانيا 3-3 في استاد ويمبلي اليوم الاثنين في مباراة بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم حول خلالها صاحب الأرض تأخره بهدفين ليتقدم 3-2 لكن كاي هافرتس أدرك التعادل للضيوف عندما سجل هدفه الشخصي الثاني في مباراة مثيرة.

وبعد شوط أول متواضع بين المنافسين اللدودين، هيمنت ألمانيا على المباراة تدريجيا لتتقدم في الدقيقة 52 عبر ركلة جزاء سددها إيلكاي جندوجان قبل أن يسجل هافرتس الهدف الثاني بتسديدة متقنة في الدقيقة 67.

وعادت إنجلترا في النتيجة بهدفين في غضون أربع دقائق عبر تسديدة من لوك شو في الزاوية البعيدة بالدقيقة 71 قبل أن يراوغ بوكايو ساكا ثلاثة مدافعين ويمرر الكرة للبديل ميسون ماونت الذي سجل هدف التعادل ببراعة.

ومنح هاري كين التقدم لإنجلترا للمرة الأولى بعدما منح حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد مخالفة تعرض لها جود بلينجهام.

وأثناء احتفال الجماهير بهدف التقدم، سجل هافرتس هدف التعادل في الدقيقة 87 مستغلا كرة أخفق الدفاع في إبعادها بعدما تصدى حارس مرمى نيك بوب لتسديدة من سيرج جنابري.

واعتقد ساكا بعدها أنه سجل هدف الفوز لإنجلترا لكن الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيجن تصدى لمحاولته بصعوبة.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، فيما رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير، وهو الذي تأكد هبوطه للمستوى الثاني من المسابقة في الجولة الماضية عقب خسارته من إيطاليا صفر/1.

وفي مباراة أخرى خطف المنتخب الإيطالي بطاقة العبور للدور قبل النهائي من دوري أمم أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه المجري 2 / صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة في المستوى الأول من المسابقة. ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن المنتخب المجري صاحب المركز الثاني، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي من المسابقة، مع منتخبات هولندا وكرواتيا والبرتغال.

ز.أ ب/ع.ج.م (رويترز/ د ب أ)