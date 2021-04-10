 دوري الأبطال.. مهمة شاقة لبايرن في باريس وليفربول يواجه المجهول | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 12.04.2021

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رياضة

دوري الأبطال.. مهمة شاقة لبايرن في باريس وليفربول يواجه المجهول

رغم صعوبة المهمة، أكد محرك وسط بايرن ميونيخ جوشوا كيميش أن فريقه قادر على قلب خسارته ذهاباً أمام ضيفه باريس سان جرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما تبدو مهمة ليفربول أعقد امام ريال مدريد.

من مبارات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونيخ 3/2

محرك وسط بايرن ميونيخ جوشوا كيميش يؤكد أن فريقه قادر على قلب خسارته ذهاباً أمام ضيفه باريس سان جرمان.

أكد جوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني أن جميع لاعبي فريقه عليهم أن يتحولوا إلى "قادة" خلال المواجهة الثأرية التي يخوضها حامل لقب دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الثلاثاء (12 أبريل / نيسان 2021) في إياب دور الثمانية من البطولة القارية.

وخسر بايرن على ملعبه أمام سان جيرمان في جولة الذهاب (3/2) الأسبوع الماضي، وتكمن صعوبة المهمة في أنه لم يحدث سوى خمس مرات من قبل على مر التاريخ في دوري الأبطال أن نجح أي فريق في تحويل خسارته بهذه الطريقة في ذهاب دور الثمانية إلى فوز وتأهل في لقاء الإياب.

وعانى بايرن من ذات المصير في نسخة 2011 في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، لكنه يأمل في السير على نهج مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق هذا الإنجاز النادر قبل عامين عندما خسر في مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد (2/0) قبل أن يهزم باريس سان جيرمان على ملعبه (3/1) في لقاء الإياب.

غياب الهداف ليفاندوفسكي

ولم يسبق لبايرن الفوز على سان جيرمان في باريس، وسيخوض الفريق مواجهة الإياب دون هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي. وتعرض النادي البافاري لتعادل مفاجئ أمام يونيون برلين بهدف لمثله في الجولة الأخيرة من البوندسليغا.وقال كيميتش في مقابلة مع الموقع الرسمي لناديه "نحن الفريق الأفضل، أثق في تأهلنا".

وأضاف "ينبغي على كل لاعب أن يصبح قائدا في هذه المباراة، على كل لاعب أن يظهر شخصيته وأن يثق في نفسه بشكل كامل، ثم علينا أن نستغل الفرصة عندما تسنح". ودفع بايرن ثمن إهدار العديد من الفرص في مباراة الذهاب في الوقت الذي اقتنص فيه سان جيرمان الفوز في ميونخ بفضل تألقه نجمه الشاب كيليان مبابي الذي سجل هدفين. وأشار كيميتش "كنا الطرف الأفضل في مباراة الذهاب لكن للأسف النتيجة لا تعكس الأداء، لكني واثق في قدرتنا على تصحيح الأمور في مباراة الإياب".

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بايرن ميونيخ يواجه باريس سان جيرمان دون عدة نجوم في صفوفه

باريس يدرك صعوبة المهمة

ويدرك الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب سان جيرمان أن "مباراة الإياب ستكون صعبة"، لكن مهاجمه الشاب مويس كين قال "سنكون مستعدين" لهذه "المباراة الهائلة". ومازال سان جيرمان يطارد لقبه الأول في دوري الأبطال بعد خسارة نهائي النسخة الماضية على يد بايرن.

كما يطارد مانشستر سيتي الإنجليزي لقبه الأول في دوري الأبطال عندما يلاقي مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني مساء الأربعاء بعد فوزه في ذهاب دور الثمانية بهدفين لهدف. ويلتقي الفائز من مواجهة بايرن مع سان جيرمان في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة سيتي مع دورتموند.

ليفربول في مهمة شاقة

ويلتقي ريال مدريد الإسباني البطل القياسي لدوري الأبطال مع مضيفه ليفربول الإنجليزي مساء الأربعاء بعد فوزه ذهابا بثلاثة أهداف لهدف على بطل نسخة 2019 والذي استعاد عافيته في الدوري الإنجليزي لكنه يواجه مهمة شاقة في البطولة القارية. وقال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول "نحن في حاجة لتقديم أداء مثالي يوم الأربعاء إذا أردنا أن يكون لنا فرصة، مجرد فرصة".

ويلتقي الفائز من مواجهة ليفربول والريال في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي مع بورتو البرتغالي والتي تقام غدا الثلاثاء، بعد فوز تشيلسي ذهابا بهدفين دون رد. واستضافت اشبيلية الاسبانية مباراة الذهاب بين تشيلسي وبورتو كما تستضيف لقاء الإياب بسبب قيود السفر الخاصة بجائحة كورونا.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

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