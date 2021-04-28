دوري الأبطال - محرز يقود مان سيتي للإطاحة بسان جرمان والتأهل للنهائي

صعد مانشستر سيتي الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي بهدفين نظيفين في إياب الدور قبل النهائي.

ولعب النجم الجزائري رياض محرز دور البطولة في تأهل مانشستر سيتي، حيث سجل هدفا للفريق في مباراة الذهاب التي انتهت بالفوز على سان جرمان 2 /1، كما سجل ثنائية الإياب في الدقيقتين 11 و63، قاد بها الفريق الإنجليزي للتأهل بنتيجة إجمالية 4 / 1.

وتفوق باريس سان جرمان نسبيا من حيث الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي خلال الشوط الأول لكنه عانى من افتقاد السرعة المطلوبة في اللمسات الأخيرة والتماسك الدفاعي لمانشستر سيتي كما تأثر بغياب النجم كيليان مبابي، الذي يعاني من إصابة في الكاحل، وقد خرج مانشستر سيتي من الشوط الأول متقدما بالهدف الأول لمحرز.

وفي الشوط الثاني، فرض مانشستر سيتي تفوقه بشكل أكبر وعزز تقدمه بالهدف الثاني لرياض محرز ليفقد سان جرمان الهدوء كما تلقى الفريق الفرنسي صدمة بطرد أنخيل دي ماريا في الدقيقة 69، وكاد مانشستر سيتي أن يعزز فوزه بعدد أكبر من الأهداف لكن أكثر من فرصة ثمينة ضاعت على الفريق.

فرحة لاعبي السيتي باالهدف الثاني في مرمى باريس

وأكد مانشستر سيتي، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، تفوقه على سان جرمان الذي وصل إلى نهائي البطولة الأوروبية في الموسم الماضي، قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني.

ويلتقي مانشستر سيتي في النهائي الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، التي تحسم غدا الأربعاء عبر مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1 / 1 في مدريد.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)