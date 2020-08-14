 دوري الأبطال: ليون يطيح بسيتي ويضرب موعدا مع بايرن | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 15.08.2020

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رياضة

دوري الأبطال: ليون يطيح بسيتي ويضرب موعدا مع بايرن

حقق نادي ليون الفرنسي مفاجأة مدوية وأقصي مانشستر سيتي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (تشامبيونزليغ) ليلاقي الفريق الفرنسي بطل ألمانيا بايرن ميونيخ، الذي اكتسح برشلونة في ربع النهائي.

لاعبو ليون يتبادلون التهاني بعد تسجيل موسى ديمبلى هدف التقدم على مانشستر سيتي بدوري الأبطال.

لاعبو ليون يتبادلون التهاني بعد تسجيل موسى ديمبلى هدف التقدم على مانشستر سيتي بدوري الأبطال.

أكمل فريق ليون الفرنسي عقد المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه المثير على مانشستر سيتي الإنجليزي 3 / 1 في ساعة متأخرة من مساء السبت (15 آب/ أغسطس 2020) في دور الثمانية من البطولة.

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وتقدم ليون بهدف سجله ماكسويل كورني في الدقيقة 24، وتعادل كيفين دي بروين لمانشستر سيتي في الدقيقة 69، ثم أضاف موسى ديمبيلي الهدف الثاني لليون في الدقيقة 79، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثالث لليون في الدقيقة 87. 

وتأهل مانشستر سيتي لهذا الدور بتغلبه على ريال مدريد 4 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الستة عشر، بينما تأهل ليون بعد عبوره عقبة يوفنتوس في دور الستة عشر مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرضي بهدفين بعد أن تعادلا 2/2. 

وأثبت ليون أنه عقدة لسيتي بعد أن انتزع منه أربع نقاط من أصل ست ممكنة حين تواجها الموسم الماضي في دور المجموعات، ليحرم مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا، المفتقد مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بسبب الاصابة، بلوغ نصف النهائي للمرة الثامنة ومعادلة رقم البرتغالي جوزيه مورينيو.
ويلتقي ليون في مباراة الدور قبل النهائي المقرر إقامتها الأربعاء من الأسبوع المقبل مع فريق بايرن ميونيخ الذي تغلب على برشلونة 8 / 2 أمس الجمعة.

ونجح ليون في تكرار ما حققه بدوري الأبطال موسم 2009/2010، حيث صعد لنصف نهائي دوري الأبطال وواجه حينها بايرن ميونيخ، حيث كان الفريق الألماني متفوقا ونجح في إقصاء ليون من هذا الدور. 

وسيشهد نصف النهائي الآخر مواجهة فرنسية-ألمانية أيضا، حيث يواجه باريس سان جرمان، بمدربه الألماني توماس توخل، فريق لايبزيغ الألماني، الذي حقق إنجازا كبيرا للوصول إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخه. 
يذكر أن مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي لهذه النسخة من البطولة تقام في مدينة لشبونة البرتغالية بنظام خروج المغلوب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)

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بايرن يصعد لنصف نهائي أبطال أوروبا

 

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