 دوري الأبطال - ليفربول يفوز على بنفيكا ومان سيتي على أتلتيكو | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 05.04.2022

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رياضة

دوري الأبطال - ليفربول يفوز على بنفيكا ومان سيتي على أتلتيكو

وضع ليفربول قدما في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بفوزه خارج أرضه 3-1 على بنفيكا في ذهاب دور الثمانية، في حين قاد النجم البلجيكي كيفن دي بروين مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني 1 / صفر.

إبراهيما كوناتي سجل الهدف الأول لليفربول

إبراهيما كوناتي سجل الهدف الأول لليفربول

فاز ليفربول الإنجليزي على مضيفه بنفيكا البرتغالي 3 / 1 اليوم الثلاثاء (الخامس من نيسان/أبريل 2022) في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح إبراهيما كوناتي التسجيل لليفربول في الدقيقة 17 ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 34 .

وفي الشوط الثاني، رد بنفيكا بهدف سجله داروين نونيز في الدقيقة 49 ثم أضاف لويس دياز الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 87 .

وتفوق ليفربول بشكل واضح خلال الشوط الأول من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي وكان قادرا على التقدم بعدد أكبر من الأهداف لكن أكثر من فرصة حقيقية ضاعت على الفريق.

وفي الشوط الثاني، اختلف الحال، حيث قدم بنفيكا صحوة هجومية وصنع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بإدراك التعادل كما أهدر ليفربول أكثر من فرصة حقيقية قبل أن يجني لويس دياز ثمرة تألقه، ويضيف الهدف الثالث لليفربول لتنتهي المباراة بفوز ليفربول 3  / 1 .

ويلتقي الفريقان إيابا يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل على ملعب "أنفيلد" معقل فريق ليفربول.

كيفن دي بروين يتألق مع مانشستر سيتي

وفي مبارة أخرى، قاد النجم البلجيكي كيفن دي بروين فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني 1 / صفر اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل دي بروين هدف المباراة الوحيد لمانشستر سيتي في الدقيقة 70.

ويلتقي الفريقان مجددا في إياب الدور ذاته يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 من نيسان / أبريل الجاري.

ومرت ربع الساعة الأولى من المباراة وسط ضغط من جانب مانشستر سيتي، الذي اختار مديره الفني الهجوم بالثلاثي رياض محرز وبيرناردو سيلفا ورحيم سترلينج، لكنه واجه صلابة دفاعية من أتلتيكو مدريد بقيادة الحارس يان أوبلاك، ومن أمامه ثلاثي دفاعي يضم ستيفان سافيتش وفيليبي أوجستوورينيلدو ماندافا.

وسدد إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 21، لكن كرته علت عارضة مرمى أوبلاك.

على الجانب الأخر، كان اعتماد أتلتيكو مدريد منصبا على الهجمات المرتدة على مرمى البرازيلي إديرسون حارس مانشستر سيتي، معتمدا على انطلاقات لاعب الوسط كوكي ومن أمامه جواو فيليكس، لكن دفاع سيتي نجح في السيطرة على الموقف وحال دون تشكيل أي خطورة على مرماه.

وبمرور الوقت سيطر الإرهاق على نجوم مانشستر سيتي، الذين بذلوا جهدا كبيرا في محاولاتهم لاختراق دفاع أتلتيكو مدريد، فيما بدا الأخير أكثر نشاطا في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول.

البلجيكي كيفن دي بروين خطف الفوز لصالح مانشستر سيتي

البلجيكي كيفن دي بروين خطف الفوز لصالح مانشستر سيتي

وحاول المدافع جون ستونز تسديد كرة من خارج منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، لكن كرته جاءت أعلى عارضة مرمى الحارس أوبلاك في الدقيقة 42.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

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بعد أن كان هالاند متصدراً قائمة الإشاعات بأسماء المهاجمين المحتملين للتعاقد مع برشلونة الإسباني، قفز فجأة نجم جديد من بايرن لم يكن في الحسبان إلى صدارة هذه القائمة، وتقارير إعلامية تتحدث عن اتفاق مبدئي بين الطرفين.

بعدما بدا باريس سان جيرمان في طريقه لإزاحة ريال مدريد من بطولته المفضلة، قاد الفرنسي كريم بنزيمة "ريمونتادا" خيالية، وسجل ثلاثة أهداف متتالية ليحجز بطاقة دور ربع النهائي بدوري الأبطال، الذي رافقه إليه أيضا مانشستر سيتي.

وبعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، تبادل الثنائي أنطوان جريزمان وماركوس لورينتي، لاعبا أتلتيكو مدريد، الكرة فيما بينهما، حتى وصلت إلى لورينتي على حدود منطقة الجزاء، لكن تسديدته أمسك بها الحارس إيدرسون بسهولة.

وفي الدقيقة 54 أنقذ يان أوبلاك حارس أتلتيكو مرماه من هدف محقق، بعدما تصدى لتسديدة قوية ودقيقة من دي بروين من ضربة حرة مباشرة، على مرتين.

وأضاع المدافع ايمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 63، حينما وجه ضربة رأس بتجاه مرمى أوبلاك، لكن كرته هزت الشباك الخارجية لأتلتيكو مدريد.

وفي الدقيقة 70 نجح مانشستر سيتي في تسجيل الهدف الأول، عن  طريق دي بروين، الذي تلقى تمريرة رائعة من البديل فيل فودين، لينطلق وسط دفاع أتلتيكو من الجهة اليسرى للمرمى، ويسدد كرة على يمين أوبلاك لتهز شباك الفريق الإسباني.

وضاعت فرصة إضافة الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 79، حينما توغل فودين من الجهة اليسرى لدفاع أتلتيكو مدريد مراوغا أكثر من لاعب، ليمرر إلى دي بروين الذي سدد كرة أرضية لكن الدفاع شتتها من أمام خط المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات من جانب أتلتيكو مدريد لتسجيل هدف التعادل، لكن بدون جدوى، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز مانشستر سيتي 1 / صفر.

خ.س/ص.ش (د ب أ، رويترز)

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