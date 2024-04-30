قمة بايرن والريال تنتهي بالتعادل.. والحسم في مدريد

في المواجهة التي توصف "بالكلاسيكو الأوروبي"، فرض ريال مدريد الإسباني التعادل بهدفين لمثلهما على مضيفه بايرن ميونخ في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

انتزع ريال مدريد الاسباني التعادل من معقل بايرن ميونيخ الألماني (2/2)، الثلاثاء (30 أبريل/ نيسان 2024)، فيالـ "كلاسيكو الأوروبي" في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم. ومنح البرازيلي فينيسيوس جونيور التقدم للنادي الملكي (24)، ليرد بايرن بهدفين في غضون أربع دقائق مطلع الشوط الثاني عبر ليروي سانيه (53) والمهاجم الإنكليزي هاري كاين (57 من ركلة جزاء).

وعاد فينيسيوس إلى الواجهة بإدراكه التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83. وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من الموقعة الأخرى التي تجمع باريس سان جرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني الذي يستضيف مباراة الذهاب الأربعاء.

قال فينيسيوس بعد المباراة "علينا أن نستمر بهدوء، ونحصل على راحة حتى الأسبوع المقبل، وسنبذل قصارى جهدنا للتأهل في ملعب برنابيو الى لندن (يحتضن ويمبلي المواجهة النهائية)". وتابع "أنا سعيد جدًا لأنني تمكنت من تسجيل هدفين، والآن نحن بحاجة إلى قضاء ليلة سحرية في المنزل". وأضاف "في هذه البطولة من المهم عدم الخسارة، ونحن هنا لأننا لم نخسر بعد. لذلك علينا أن نستمر، ونقوم بأشياء كبيرة، ونأخذ ريال مدريد إلى حيث يستحق، إلى النهائي".

ويعد هذا الكلاسيكو الاوروبي الاكثر تكرارا في المسابقة القارية الام، ورغم أن بايرن هو الأكثر فوزاً على الملكي من خارج إسبانيا (11 مرّة)، إلاّ أن الأرقام تشير إلى تفوق الـ "ميرينغي" على منافسه 12 مرة في 27 مواجهة.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)