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دوري الأبطال ـ ريال مدريد وبايرن ميونيخ إلى نصف النهائي

١٨ أبريل ٢٠٢٤

رد ريال مدريد الصاع صاعين لمضيفه مانشستر سيتي عندما جرده من اللقب بالفوز بركلات الترجيح إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وسيواجه الفريق الملكي فريق بايرن ميونيخ المتأهل على حساب أرسنال الإنكليزي.

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فرحة الاعبي ريال مدريد لألمانيين توني كروس وأنطونيو روديغر بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
أقصى فريق ريال مدريد فريق مانشستر سيتي من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليضرب موعدا مع بايرن ميونيخ في نصف النهائي.صورة من: Darren Staples/AFP/Getty Images

تأهلريال مدريد الإسباني للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بإقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب، اليوم الأربعاء (17 أبريل/ نيسان 2024). وصعد ريال مدريد متفوقا بركلات الترجيح بنتيجة 4/3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، وتعادل الفريقين ذهابا بنتيجة 3/3 الأسبوع الماضي في العاصمة الإسبانية.

وفي ملعب الاتحاد تقدم ريال مدريد بهدف المهاجم البرازيلي رودريغو بعد مرور 12 دقيقة، وأدرك الفريق الإنجليزي التعادل بهدف كيفن دي بروين في الدقيقة 76. وتأهل ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري الأبطال 14 مرة لملاقاة بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي بعدما أطاح الفريق الألماني بنظيره أرسنال الإنجليزي من دور الثمانية. كما رد الفريق المدريدي اعتباره أمام مانشستر سيتي الذي أطاح به من الدور قبل النهائي في الموسم الماضي.

فرحة لاعبي بايرن ميونيخ بهدف كيميش الذي منح التأهل للعملاق البافاري
هدف وحيد كان كافيا لمنح بايرن ميونيخ التأهل إلى نصف النهائي بعد انتهاء مباراة الذهاب أمام أرسنال بالتعادل 2/2صورة من: Odd Andersen/AFP/Getty Images

مواجهة حارقة مع بايرن ميونيخ

وسيلتقي النادي الملكي في نصف النهائي مع فريقبايرن ميونيخ الألماني الذي واصل تكريس عقدته لفريق أرسنال الإنجليزي، بعدما صعد على حسابه للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتغلب بايرن 1 / صفر على ضيفه أرسنال، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية، مستفيدا من تعادله 2 / 2 في مباراة الذهاب، التي جرت بين الفريقين في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما في العاصمة البريطانية لندن.

وارتدى جوشوا كيميش ثوب الإجادة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (أليانز أرينا)، عقب تسجيله هدف بايرن الوحيد في الدقيقة 63 بضربة رأس رائعة، ليواصل الفريق البافاري حلمه نحو التتويج باللقب القاري للمرة السابعة في تاريخه. وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يجتاز فيها بايرن عقبة أرسنال في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال والمواجهة الثالثة على التوالي.

كما تعتبر هذه هي المرة الـ21 التي يتواجد فيها بايرن في الدور قبل النهائي للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، علما بأنه ابتعد عنها في المواسم الثلاثة الأخيرة. وكان آخر ظهور لبايرن في الدور نصف النهائي، حينما توج باللقب للمرة السادسة والأخيرة موسم 2019/ 2020.

ع.ج.م/ ع.ش (د ب أ)

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