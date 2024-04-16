دوري الأبطال ـ باريس سان جيرمان ودورتموند إلى نصف النهائي

قلب باريس سان جيرمان الفرنسي تخلّفه ذهاباً على أرضه أمام برشلونة الإسباني إلى فوز ليبلغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه بوروسيا دورتموند الألماني، الذي تأهل بدروه على حساب أتليتيكو مدريد الإسباني.

سجل كيليان مبابي هدفين ليقود باريس سان جيرمان إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 4-1 على مضيفه برشلونة في إياب دور الثمانية اليوم الثلاثاء (24 أبريل/ نيسان 2024). وقلب باريس سان جيرمان تأخره 3-2 في الذهاب إلى انتصار 6-4 في مجموع المباراتين، ليتأهل الفريق الفرنسي إلى قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021.

ورغم تقدم برشلونة بعد 12 دقيقة فقط من صفارة البداية عبر البرازيلي رافينيا، إلا أن باريس سان جيرمان استغل طرد رونالد أراوخو مدافع أصحاب الأرض بطريقة مثالية. وتمكن عثمان ديمبلي من تسجيل هدف التعادل لصالح باريس سان جيرمان قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل لاعب الوسط فيتينا بعد تسع دقائق من نهاية الاستراحة.

مبابي سجل هدفين في مباراة فريقه باريس سان جيرمان امام برشلونة صورة من: Albert Gea/REUTERS

وسجل مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 61 قبل أن يسجل بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة في الدقيقة 89 ليحسم تأهل باريس سان جيرمان. ويلعب باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند الألماني في قبل النهائي، بعد أن تجاوز الأخير منافسه أتليتيكو مدريد الإسباني 5-4 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

وأنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما يوليان براندت وإيان ماتسن في الدقيقتين 34 و39. وفي الشوط الثاني، رد أتليتيكو بهدف سجله ماتس هوملس لاعب دورتموند بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49 ثم أضاف أنخيل كوريا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 64. لكن دورتموند تقدم مجددا بهدفين سجلهما نيكلاس فولكروغ ومارسيل زابيتسر في الدقيقتين 71 و74. ولم يتمكن أتليتيكو من الرد ليحسم دورتموند تأهله للمربع الذهبي.

ع.ش/ع.ج.م (رويترز)