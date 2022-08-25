دوري الأبطال: سيتي يكتسح بايرن بثلاثية ويضع قدما في المربع الذهبي

قطع مانشستر سيتي الإنكليزي شوطاً كبيراً نحو بلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك باكتساحه ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، القادم من ثمانية انتصارات متتالية في دور المجموعات وثمن النهائي، بثلاثية نظيفة اليوم الثلاثاء (11 أبريل/نيسان 2023) في ذهاب ربع النهائي.

ويدين سيتي بالفوز الكبير، الذي سيجعله يخوض لقاء الإياب الأربعاء في ميونيخ بأريحية كبيرة، الى الإسباني رودري (27) والبرتغالي برناردو سيلفا (70) والنروجي إرلينغ هالاند (76) الذين سجلوا الأهداف الثلاثة.

وتقاسم الفريقان الانتصارات في ست مباريات جمعتهما في دور المجموعات، لكنها المواجهة الأولى بينهما في الأدوار الإقصائية في مسابقة أحرز لقبها البافاري ست مرات آخرها عام 2020، فيما يلهث سيتي المملوك إماراتياً وراء لقبه الأول.

ووضعت هذه المواجهة المدرب الإسباني لسيتي جوزيب غوارديولا ضد الفريق الذي أشرف عليه من 2013 حتى 2016 وأحرز معه لقب الدوري الألماني ثلاث مرات وكأس العالم للأندية.

كما أن غوارديولا ، المتوج باللقب مدربا مع برشلونة في 2009 و2011، وقف في وجه المدرب الجديد لبايرن توماس توخل الذي حرمه المجد القاري في نهائي 2021 عندما كان على رأس الإدارة الفنية لتشلسي الإنكليزي (1-0).

وقال المدرب الإسباني إنها "كانت مباراة صعبة وأعجبتني الجودة الكروية للاعبي بايرن وأبدوا الشجاعة والقوة على أرضية الميدان وكانوا خلال بعض الفترات أحسن منا، لكن حالفنا الحظ وذاك الهدف الجميل لرودري أراحنا كثيرا وعانينا بعد مرور بعض الدقائق في الشوط الثاني وارتحنا بعد الهدف الثاني. النتيجة جميلة ومقبولة والأداء كان مقنعا ولا بد أن نتحلى بالحذر لان هناك مباراة إياب".

ويحتاج سيتي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدفين في مباراة الإياب لكي يعبر إلى المربع الذهبي، في رحلة البحث عن لقبه الأول في دوري الأبطال .

وفي لشبونة، قطع إنتر ميلان أكثر من نصف الطريق نحو بلوغ دور الأربعة لأول مرة منذ 13 عاماً بفضل الهدفين اللذين سجلهما نيكولا باريلا (51) والبديل البلجيكي روميلو لوكاكو (82 من ركلة جزاء) في مرمى المضيف بنفيكا الذي عاد بالذاكرة الى نهائي 1965 حين توج الفريق الإيطالي بلقبه الثاني توالياً بفوزه 1-0.

وبهذا الفوز، بات إنتر مرشحاً بقوة كي يبلغ نصف النهائي للمرة الاولى منذ 2010 عندما توج باللقب الثالث في تاريخه بعد 1964 و1965.

وكان بنفيكا الطرف الافضل في الشوط الاول لكن دون خطورة كبيرة على مرمى الكاميروني أندريه أونانا، قبل أن يستيقظ الضيوف في الشوط الثاني ويسجلوا هدفين غاليين.

ف.ي/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)