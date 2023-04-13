دوري الأبطال: سيتي يقصي بايرن ويلاقي الريال في نصف النهائي

بلغ مانشستر سيتي الإنجليزي الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة تواليًا بعد تعادله مع مضيفه بايرن ميونيخالألماني 1-1 الاربعاء (19 أبريل/ نيسان 2023) في إياب ربع النهائي، مستفيدًا من فوزه 3-0 ذهابًا.

وافتتح النروجي إرلينغ هالاند التسجيل للضيوف (57) بعد أن أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، فيما عادل يوسوا كيميش لأصحاب الارض من ركلة جزاء (83).

وضرب بطل إنجلترا موعدًا في نصف النهائي مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب والرقم القياسي بعدد الألقاب (14) الذي أقصى تشلسي الإنجليزي 4-0 في مجموع المباراتين.

وكان سيتي قد فاز ذهابا 3 / صفر، ليتأهل للدور المقبل مستفيدا من فوزه4/ 1بمجموع المباراتين.

وبدأ بايرن ميونيخ المباراة مهاجما منذ الدقائق الأولى، محاولا تسجيل هدف مبكر يساعده في العودة للمباراة، خاصة مع خسارته صفر / 3 في مباراة الذهاب.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لمانشستر سيتي بعد لمسة يد على أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ، لكن هالاند أضاع ضربة جزاء سددها أعلى عارضة مرمى سومر. ولم تشهد باقي فترات الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل مانشستر سيتي مهاجما وبادله بايرن الضغط محاولا تسجيل هدف في شباكه.

وفي الدقيقة 57 سجل مانشستر سيتي الهدف الأول عن طريق هالاند، بعد هجمة مرتدة قادها دي بروين، ليمررها إلى هالاند ويراوغ أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ ويسدد كرة سكنت شباك سومر.

وفي الدقيقة 83 احتسب الحكم ضربة جزاء لبايرن ميونيخ، ليترجمها يوسوا كيميش إلى هدف التعادل للفريق البافاري.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل 1/1 ويتأهل مانشستر سيتي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 1/4.

أضاع ليروي ساني فرصة تسجيل الهدف الأول لبايرن في الدقيقة 16، بعدما انفرد بمرمى إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

إنتر يتعادل مع بنفيكا ويصعد للمربع الذهبي الأوروبي

كما تأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بتعادله مع ضيفه بنفيكا البرتغالي 3/ 3اليوم الأربعاء في إياب دور الثمانية من البطولة القارية.

وكان إنتر ميلان متقدما بثلاثة أهداف لهدف حتى الدقائق الأخيرة، لكن بنفيكا سجل صحوة متأخرة وسجل هدفين ليخرج متعادلا.

وحسم إنتر ميلان مباراة الذهاب بهدفين نظيفين ليتفوق في مجموع المباراتين 5/3 ويعبر إلى الدور قبل النهائي.

ويلتقي إنتر ميلان في المربع الذهبي مع ميلان في ديربي إيطالي خالص، بعد فوز ميلان على مواطنه نابولي 2/1 في مجموع لقاءي دور الثمانية.

ويبحث إنتر ميلان عن لقبه الرابع في دوري أبطال أوروبا والأول له منذ موسم 2009/ 2010.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)