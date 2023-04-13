 دوري الأبطال: سيتي يقصي بايرن ويلاقي الريال في نصف النهائي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.04.2023

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رياضة

دوري الأبطال: سيتي يقصي بايرن ويلاقي الريال في نصف النهائي

ضرب مانشستر سيتي الإنجليزي موعدا مع ريال مدريد الإسباني في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب تعادله مع مضيفه بايرن ميونخ، في إياب دور الثمانية. كما بلغ إنتر الإيطالي الدور نفسه على حساب بنفيكا البرتغالي.

افتتح النروجي إرلينغ هالاند التسجيل للضيوف (57) بعد أن أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول.

افتتح النروجي إرلينغ هالاند التسجيل للضيوف (57) بعد أن أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول.

بلغ مانشستر سيتي الإنجليزي الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة تواليًا بعد تعادله مع مضيفه بايرن ميونيخالألماني 1-1 الاربعاء (19 أبريل/ نيسان 2023) في إياب ربع النهائي، مستفيدًا من فوزه 3-0 ذهابًا.

مختارات

يبدو أن أحد نجوم بايرن ميونيخ يسيل لعاب كل من ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي. نجم الفريق البافاري لا يعيش مؤخرا أفضل أيامه مع الفريق وقد يفكر بخوض تجربة كروية جديدة خارج ألمانيا.

وافتتح النروجي إرلينغ هالاند التسجيل للضيوف (57) بعد أن أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، فيما عادل يوسوا كيميش لأصحاب الارض من ركلة جزاء (83).

وضرب بطل إنجلترا موعدًا في نصف النهائي مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب والرقم القياسي بعدد الألقاب (14) الذي أقصى تشلسي الإنجليزي 4-0 في مجموع المباراتين.

وكان سيتي قد فاز ذهابا 3 / صفر، ليتأهل للدور المقبل مستفيدا من فوزه4/ 1بمجموع المباراتين.

وبدأ بايرن ميونيخ المباراة مهاجما منذ الدقائق الأولى، محاولا تسجيل هدف مبكر يساعده في العودة للمباراة، خاصة مع خسارته صفر / 3 في مباراة الذهاب.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لمانشستر سيتي بعد لمسة يد على أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ، لكن هالاند أضاع ضربة جزاء سددها أعلى عارضة مرمى سومر. ولم تشهد باقي فترات الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل مانشستر سيتي مهاجما وبادله بايرن الضغط محاولا تسجيل هدف في شباكه.

وفي الدقيقة 57 سجل مانشستر سيتي الهدف الأول عن طريق هالاند، بعد هجمة مرتدة قادها دي بروين، ليمررها إلى هالاند ويراوغ أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ ويسدد كرة سكنت شباك سومر.

وفي الدقيقة 83 احتسب الحكم ضربة جزاء لبايرن ميونيخ، ليترجمها يوسوا كيميش إلى هدف التعادل للفريق البافاري.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل 1/1 ويتأهل مانشستر سيتي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 1/4.

أضاع ليروي ساني فرصة تسجيل الهدف الأول لبايرن في الدقيقة 16، بعدما انفرد بمرمى إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

أضاع ليروي ساني فرصة تسجيل الهدف الأول لبايرن في الدقيقة 16، بعدما انفرد بمرمى إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

إنتر يتعادل مع بنفيكا ويصعد للمربع الذهبي الأوروبي

كما تأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بتعادله مع ضيفه بنفيكا البرتغالي 3/ 3اليوم الأربعاء في إياب دور الثمانية من البطولة القارية.

وكان إنتر ميلان متقدما بثلاثة أهداف لهدف حتى الدقائق الأخيرة، لكن بنفيكا سجل صحوة متأخرة وسجل هدفين ليخرج متعادلا.

وحسم إنتر ميلان مباراة الذهاب بهدفين نظيفين ليتفوق في مجموع المباراتين 5/3 ويعبر إلى الدور قبل النهائي.

ويلتقي إنتر ميلان في المربع الذهبي مع ميلان في ديربي إيطالي خالص، بعد فوز ميلان على مواطنه نابولي 2/1 في مجموع لقاءي دور الثمانية.

ويبحث إنتر ميلان عن لقبه الرابع في دوري أبطال أوروبا والأول له منذ موسم 2009/ 2010.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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    حسن حسن صالحميدزيتش

    مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.

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    ديدي

    ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.

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    اوله بچورنموس

    المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.

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    سيرغي بارباريس

    بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.

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    رافينيا

    اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.

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    لوكاس بيتشيك

    لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.

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    زي روبيرتو (بالأبيض)

    زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)

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    فداد إبيزفيتش

    خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.

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    ليفان كوبيشفيلي

    في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    خليل ألتينتوب

    لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.

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    نالدو

    أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    ماكوتو هاسيبي

    الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    دانييل كاليغوري

    لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .

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    روبرت ليفاندوفسكي

    يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.

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    كلاوديو بيزارو

    بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.


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