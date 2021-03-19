دوري الأبطال: سيتي يخطف فوزا صعبا من دورتموند والريال يصعق ليفربول

بصعوبة بالغة اقتنص فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الفوز من ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين لهدف، في مبارة ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (تشامبيونزليغ) والتي انتهت في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء (السادس من أبريل/ نيسان 2021).

وانتهى الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف حمل توقيع صانع اللعب البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 19. وقبل ست دقائق من النهاية أدرك القائد ماركو ريوس التعادل لدورتموند، لكن فيليب فودين خطف هدف الفوز لسيتي في الدقيقة الأخيرة للمباراة.

الفوز بهدف نظيف في مباراة الإياب بعد أسبوع، يكفي بوروسيا دورتموند للتأهل.

المتألق فينيسيوس جونيور قاد ريال مدريد للفوز على ليفربول

الريال يقترب من التأهل

وأسفرت المباراة الثانية مساء الثلاثاء عن فوز صريح لريال مدريد الإسباني، الذي وضع قدما نحو التأهل للدور قبل النهائي للبطولة. الفوز كان على ضيفه ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الثمانية. وتألق في المباراة البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 27 و65، فيما أحرز ماركو أسينسيو في الدقيقة 36 الهدف الآخر للريال، أما هدف ليفربول فكان بتوقيع الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 51.

ويلتقي الفريقان يوم 14 نيسان/ أبريل الجاري في مباراة الإياب، حيث يكفي الريال التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف للتأهل للدور التالي، فيما يحتاج ليفربول إلى الفوز بهدفين نظيفين للتأهل للدور التالي. ويلتقي الفائز في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)