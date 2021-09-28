 دوري الأبطال: دورتموند يواصل التألق وتعثر جديد للايبزيغ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.09.2021

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رياضة

دوري الأبطال: دورتموند يواصل التألق وتعثر جديد للايبزيغ

نجح فريق بورسيا دورتموند من تحقيق الفوز الثاني له في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بتفوقه على سبورتينغ لشبونة. بالمقابل مني لايبزيغ بخسارة جديدة ليتذيل ترتيب مجموعته.

فرحة لاعبي دورتموند بالفوز على لشبونة

فرحة لاعبي دورتموند بالفوز على لشبونة

واصل بوروسيا دورتموند الألماني عروضه القوية في مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات على حساب فريق سبورتينغ لشبونة بهدف دون مقابل.

مختارات

تبرز مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في قمة الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيكفي أنها تعيد لقاء ميسي بغوارديولا.

افتتح بوروسيا دورتموند الألماني مشواره بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز على بشكتاش التركي، وليعود من إسطنبول بثلاث نقاط ثمينة. فيما تعرض لايبزيغ لخسارة مذلة أمام مانشستر سيتي الإنكليزي.

فعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك سجل المهاجم الهولندي دونيايل مالين هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 37. وحقق دورتموند فوزه الثاني على التوالي بعد أن فاز في الجولة الأولى على مضيفه بشكتاش التركي بهدفين لهدف.

ويتقاسم دورتموند صدارة مجموعته مع أياكس الهولندي الذي حقق بدوره فوزه الثاني على التوالي وهذه المرة على حساب بشيكتاش بهدفين دون رد.

وتكبد الفريق الألماني الآخر لايبزيغ هزيمة جديدة أمام كلوب بروج البلجيكي بهدف لهدفين ليتذيل ترتيب هذه المجموعة بدون نقاط.

وتقدم لايبزج بهدف سجله كريستوفر نكونكو في الدقيقة الخامسة وتعادل كلوب بروج عن طريق هانز فانكان في الدقيقة 22 وأضاف ماتس ريتس الهدف الثاني في الدقيقة .44

وهذه هي الخسارة الثانية للايبزيغ الذي كان قد انهزم في مباراته الأولى عن دور المجموعات بستة أهداف لثلاثة أمام مانشستر سيتي.

ميسي يسجل أول هدف له بقميص باريس سان جيرمان

ميسي يسجل أول هدف له بقميص باريس سان جيرمان

ميسي ينتفض أمام مانشستر سيتي

وعن نفس المجموعة قاد الارجنتيني ليونيل ميسي، فريقه باريس سان جرمان الفرنسي للفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون مقابل. وسجّل هدفي سان جرمان كل من السنغالي إدريسا غي (7) وميسي (74).

وجاء هدف ميسي الاول في اربع مباريات خاضها حتّى الآن مع النادي الباريسي منذ انضمامه من برشلونة هذا الصيف. 

وسدد المهاجم الأرجنتيني، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان بعقد لعامين بعد رحيله عن برشلونة، في الزاوية العليا للمرمى في الشوط الثاني ليضاعف النتيجة بعد أن افتتح إدريسا جاي التسجيل في الشوط

الأول ليضع الفريق الباريسي في صدارة المجموعة الأولى بأربع نقاط.

وقدم ميسي أداء هادئا في مباراته الرابعة مع باريس سان جيرمان حتى هز الشباك من هجمة مرتدة بعد تبادل الكرة مع كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا.

وبعد مباراتين، يحتل سيتي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطة واحدة خلف باريس سان جيرمان وكلوب بروج الذي هزم رازن بال شبورت لايبزيج 2-1 خارج ملعبه.

وفي ذات الجولة تعرض ريال مدريد لهزيمة صادمة، عندما سقط سقوطاً مدوياً على أرضه أمام شيريف تيراسبول المولدوفي المتواضع 1-2،

هـ.د/ ف ي (أ ف ب، د ب أ)

  • Karikatur von Vladdo - Corazón partido

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    حتى رحيل ميسي ليس مستحيلا!

    لقد حدث ما لم يكن في الحسبان: الطلاق بين الأسطورة ليونيل ميسي وبرشلونة وذلك بعد أكثر من 20 عاما قضاها البرغوث الأرجنتيني داخل النادي وأصبح خلالها الهداف التاريخي للنادي (672 هدفا) كما صنع لزملائه 305 أهداف، وكان أكثر اللاعبين مشاركة بقميصه (778 مباراة بجميع المسابقات). إنه مجد جعل الكثيرين يعتبرونه أفضل لاعب في تاريخ الكرة.

  • Spanien, Sevilla | Lionel Messi beim Finale Copa del Rey

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    أسف شديد من الجانبين

    في بيان رسمي أعلن برشلونة (مساء الخميس 5/8/2021) أن ميسي "لن يبقى في برشلونة رغم أن النادي واللاعب اتفقا على عقد جديد". وأوضح البيان أن هذا العقد "لا يمكن تنفيذه بسبب معوقات مالية وهيكلية"، مضيفا أن "الجانبين يتأسفان بشدة لعدم إمكانية تحقيق رغبة اللاعب ورغبة النادي" في تنفيذ العقد.

  • Spanien | Fußball | La Liga Santander - FC Barcelona gegen Celta Vigo | Lionel Messi

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    أسباب الرحيل؟

    وألقى النادي باللوم على قواعد مسابقة "الليغا الإسبانية" في عدم تحقيق تلك الرغبة. وكان خافيير تباس، رئيس "الليغا"، قد أعرب في يونيو/ حزيران الماضي عن أمله في أن يتمكن برشلونة من الحفاظ على ميسي، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن برشلونة "تخطى الحدود المسموح بها في الرواتب" وأنه يجب شطب رواتب لدى آخرين، موضحا أن خسائر الليغا البالغة 700 مليون يورو، نصفها مسجل باسم برشلونة، بحسب موقع شبورت1 الألماني.

  • Spanien La Liga | FC Barcelona v Osasuna | Messi

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    السبب تخفيض قيمة العقد؟

    وقالت وسائل إعلام إن برشلونة طلب من ميسي تخفيض القيمة المالية لعقده إلى النصف، ليأتي الآن إعلان خبر الرحيل، لكن سبق لميسي العام الماضي أن أعلن عن نيته مغادرة برشلونة رغم أنه كان رمز برشلونة على مدار عشرين عاما. والعلاقة التي تربطهما ليست عادية. فميسي كان يعاني من اضطراب هرموني ومشاكل في النمو كادت تنهي مسيرته الكروية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.

  • Sergio Agüero Lionel Messi Fußball Argentinien (AP)

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    تكلفة باهظة

    ولم يكن لميسي أي أمل في العلاج لتكلفته الباهظة، ولم يكن لأبويه، أو حتى لناديه في روساريو، القدرة على تحملها. لكن إنقاذ الموهبة الفذة التي يتمتع بها "البرغوث" الأرجنتيني، كما يلقبه البعض، جاءت على يد نادي برشلونة. ففي أول لقاء خاضه ميسي الصغير بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز الأخير خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات العلاج. آنذاك كان طول ميسي 140 سنتمترا ووزنه 40 كيلو غراما.

  • Lionel Messi 2004 (AFP/C. Rangel)

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    حقنة هرمونات يومية

    طيلة أربع سنوات كان على ميسي يأخذ حقنة هرمونات بشكل يومي. وعندما خاض أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري الإسباني كان طوله قد بلغ 1,69 سم. وبعدها بستة أشهر انتزع صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني. الصورة من الأرشيف وتعود لعام 2004. يظهر فيها ليونيل ميسي وإلى يمينه زميله اللاعب الكاميروني صاموئيل إيتو.

  • Fußballspieler Lionel Messi und Frank Rijkaard 2005 (AFP/L. Gene)

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    حيث كانت البداية

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

  • Fußballspieler Lionel Messi und Samuel Eto und Ronaldinho (Getty Images/AFP/C. Rangel)

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    أفضل لاعب شاب في العالم

    في عام 2005 حصل اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على العديد من الشبان الموهوبين كـواين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملا جائزة الفتى الذهبي. وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك. البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".

  • Fußballspieler Lionel Messi, Xavi Hernandez und Andres Inieste (Getty Images/AFP/L. Gene)

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    أفضل لاعب في العالم

    شهد ميسي عصرا ذهبيا مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب إلى جانب لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

  • Fußball Spanien Lionel Messi (Getty Images/AFP/L. Gene)

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    أرقام خارقة

    بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

  • Fußballspieler Lionel Messi vor Gericht in Barcelona (picture-alliance/dpa/A. Estevez)

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    مشاكل مع السلطات الإسبانية

    ميسي ليس غنيا بالألقاب والأهداف فحسب، بل حتى إنه كسب الملايين خلال مسيرته الكروية، وهو ما تسبب له بمشاكل مع السلطات الإسبانية. ففي عام 2016 حُكم على النجم الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. تم تعليق عقوبة السجن كونها أقل من عامين ولنظافة سجله العدلي، إلا أنه تتوجب عليه دفع 2.1 مليون يورو غرامة.

  • Spanien Fußballer FC Barcelona sind spanischer Meister 2015 Messi Neymar Suarez (Reuters/I. Fassbender)

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    أسوأ هزيمة

    آخر فوز لميسي مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2015. لكن أسوأ هزيمة له في هذه المسابقة كانت في 2020. وتحديدا في دور الثمانية عندما خسر الفريق الكتالوني أمام فريق بايرن بثمانية أهداف لهدفين. هذه الخسارة الفادحة عززت الرغبة لدى ميسي في مغادرة ملعب "الكامب نو".

  • Fußballspieler Lionel Messi nach niederlage gegen Bayern München 2020 (picture-alliance/AP Images/M. Fernandez)

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    فاكس الرحيل

    ميسي أرسل قبل عام فاكس إلى إدارة النادي طلب فيه "إنهاء عقد العمل الذي يجمعني بناديكم الموقر". فقد كان يريد الرحيل عن قلعة "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية في 2020. أي قبل عام على انتهاء عقده. وشكر النادي على كل الفرص التي قدمها لتطويره على الصعيد الشخصي والكروي، مؤكدا بأنه "اتخذت هذا القرار الصعب لأسباب شخصية، والذي آمل أن تتلقاه الإدارة بأفضل طريقة". لكنه عاد وأكمل مع الفريق حتى صيف 2021.

  • Fußball Testspiel Deutschland - Argentinien

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    من سيفوز بقلب ميسي؟

    السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إلى أين يا ميسي؟ حتى الجمعة 6/8/2021 لم تعلن أي جهة رسميا أنها تعاقدت مع اللاعب، لكن هناك صورة انتشرت تجمع بين ميسي وعدد من لاعبي باريس سان جرمان بينهم نيمار ودي ماريا. كما أن مطالب ميسي المالية بإمكان النادي المملوك لقطر تحقيقها بكل سهولة. (صورة أرشيفية لميسي ودي ماريا قبل مباراة ودية أمام منتخب ألمانيا 2012)

  • Bildergalerie Pep Guardiola und der FC Barcelona

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    ربما الدوري الإنجليزي؟

    غير أن إمكانية رحيله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي واردة أيضا، فهناك المدرب بيب غوارديولا، الذي يعد ركيزة من ركائز مسيرة ميسي كما كان ميسي عامودا من أعمدة نجاحه أيضا. وسبق أن جرت اتصالات بين الجانبين في 2020 وهنا أيضا المال وفير لدى مالك النادي الشيخ منصور بن زايد. والأموال وفيرة أيضا لدى رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي.

  • Champions League 8.12.-9.12. 2020

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    أو الدوري الإيطالي؟

    ويجري الحديث أيضا عن انترميلان الإيطالي الذي يشهد من جديد نجاحا رياضيا كبيرا، لكن الأموال لديه أقل من أندية الدوري الإنجليزي. وهناك من يحلم بأن يرى ميسي مع رونالدو في يوفتنوس.

  • Fußballspieler Lionel Messi mit Champions League Trophäe 2009

    طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟

    جهات أخرى

    غادر ميسي برشلونة الآن وهو قريب من اعتزال الكرة، فهل يفعل مثل صديقه تشابي ويذهب للدوري القطري؟ أو ربما صديقه الآخر آنيستا ويذهب إلى الدوري الياباني أم مثل صديقه ومواطنه كارلوس تيفز فيرحل إلى الدوري الصيني ويعود بعدها إلى مسقط رأسه: الأرجنتين.


 

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