دوري الأبطال: دورتموند يواصل التألق وتعثر جديد للايبزيغ

واصل بوروسيا دورتموند الألماني عروضه القوية في مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات على حساب فريق سبورتينغ لشبونة بهدف دون مقابل.

فعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك سجل المهاجم الهولندي دونيايل مالين هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 37. وحقق دورتموند فوزه الثاني على التوالي بعد أن فاز في الجولة الأولى على مضيفه بشكتاش التركي بهدفين لهدف.

ويتقاسم دورتموند صدارة مجموعته مع أياكس الهولندي الذي حقق بدوره فوزه الثاني على التوالي وهذه المرة على حساب بشيكتاش بهدفين دون رد.

وتكبد الفريق الألماني الآخر لايبزيغ هزيمة جديدة أمام كلوب بروج البلجيكي بهدف لهدفين ليتذيل ترتيب هذه المجموعة بدون نقاط.

وتقدم لايبزج بهدف سجله كريستوفر نكونكو في الدقيقة الخامسة وتعادل كلوب بروج عن طريق هانز فانكان في الدقيقة 22 وأضاف ماتس ريتس الهدف الثاني في الدقيقة .44

وهذه هي الخسارة الثانية للايبزيغ الذي كان قد انهزم في مباراته الأولى عن دور المجموعات بستة أهداف لثلاثة أمام مانشستر سيتي.

ميسي يسجل أول هدف له بقميص باريس سان جيرمان

ميسي ينتفض أمام مانشستر سيتي

وعن نفس المجموعة قاد الارجنتيني ليونيل ميسي، فريقه باريس سان جرمان الفرنسي للفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون مقابل. وسجّل هدفي سان جرمان كل من السنغالي إدريسا غي (7) وميسي (74).

وجاء هدف ميسي الاول في اربع مباريات خاضها حتّى الآن مع النادي الباريسي منذ انضمامه من برشلونة هذا الصيف.

وسدد المهاجم الأرجنتيني، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان بعقد لعامين بعد رحيله عن برشلونة، في الزاوية العليا للمرمى في الشوط الثاني ليضاعف النتيجة بعد أن افتتح إدريسا جاي التسجيل في الشوط

الأول ليضع الفريق الباريسي في صدارة المجموعة الأولى بأربع نقاط.

وقدم ميسي أداء هادئا في مباراته الرابعة مع باريس سان جيرمان حتى هز الشباك من هجمة مرتدة بعد تبادل الكرة مع كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا.

وبعد مباراتين، يحتل سيتي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطة واحدة خلف باريس سان جيرمان وكلوب بروج الذي هزم رازن بال شبورت لايبزيج 2-1 خارج ملعبه.

وفي ذات الجولة تعرض ريال مدريد لهزيمة صادمة، عندما سقط سقوطاً مدوياً على أرضه أمام شيريف تيراسبول المولدوفي المتواضع 1-2،

هـ.د/ ف ي (أ ف ب، د ب أ)