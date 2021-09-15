دوري الأبطال: دورتموند يعود بثلاث نقاط ثمينة من إسطنبول

ضرب بوروسيا دورتموند الألماني بقوة في بداية مشواره في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما تغلب على مضيفه بشيكتاش التركي بثنائية لاعبيه الواعدين الإنكليزي جودي بيلينغهام والنروجي إرلينغ هالاند الأربعاء (15 سبتمبر/ أيلول 2021) في إسطنبول في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وفرض بلينغهام نفسه نجما للمباراة بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 20 وصناعته الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لهالاند الذي واصل هوايته التهديفية في مسابقته المفضلة. وسجل المدافع الإسباني فرانشيسكو مونتيريو هدف الشرف لأصحاب الأرض (90+4).

وبذلك، حصد دورتموند، الذي توج باللقب عام 1997، أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي تضم أيضا فريقي سبورتنغ لشبونة البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي، اللذين يلتقيان في وقت لاحق بالعاصمة البرتغالية لشبونة بنفس الجولة، فيما ظل بشكتاش بلا رصيد من النقاط.

وأصبح بيلينغهام (18 عامًا و78 يوما) أصغر لاعب يسجل على الإطلاق في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا، متجاوزًا الفرنسي كيليان مبابي (18 عامًا و85 يوما في آذار/مارس 2017).

في المقابل، سجل هالاند هدفه الـ21 في 17 مباراة في المسابقة القارية العريقة في أقل عدد مباريات احتاجها لاعب للوصول إلى هذا المجموع في المسابقة.

وكان هالاند خطف الأنظار الموسم الماضي عندما أصبح أصغر لاعب يصل إلى حاجز 20 هدفاً في المسابقة القارية الأولى في أقل عدد من المباريات (14).

وبحسب موقع "أوبتا" للإحصاءات الرياضية يسجل هالاند بمعدل هدف واحد في كل 63 دقيقة في المسابقة القارية العريقة، وهي أفضل نسبة أهداف في الدقيقة بين جميع اللاعبين الذين لديهم 20 هدفًا على الأقل في المسابقة.

ورفع هالاند غلته التهديفية هذا الموسم الى 14 هدفاً لمنتخب بلاده ودورتموند.

وهذا الفوز هو الثالث لدورتموند على بشيكتاش في ثلاث مواجهات بينهما قاريا بعدما تغلب عليه مرتين في الدور الاول في مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية عام 1989: 1-صفر في إسطنبول ذهابا و2-1 إيابا في دورتموند.

ع.ا/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)