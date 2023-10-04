دوري الأبطال: دورتموند يتعادل مع ميلان وسيتي يقسو على لايبزيغ

فرض بروسيا دورتموند التعادل السلبي على ضيفه ميلان في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023). وجاءت المواجهة الأولى بين الفريقين في أكثر من 20 عاما مثيرة في شوطها الأول.
وكان ميلان الطرف الأفضل في نهاية المباراة، وأهدر صمويل تشوكويزي فرصة للتسجيل عندما سدد كرة ارتدت من الحارس غريغور كوبل وأطاح بها تياني رايندرز خارج الملعب.
وفي المجموعة نفسها وجه نيوكاسل يونايتد ضربة موجعة لضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما تغلب عليه 4 / 1، في الجولة الثانية.
وارتفع رصيد نيوكاسل، العائد للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب طويل، إلى 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه سان جيرمان، الذي مازال يحلم بالتتويج باللقب للمرة الاولى في تاريخه.
وجاء ميلان، الذي يمتلك 7 ألقاب في البطولة، بالمركز الثالث برصيد نقطتين، وقبع بوروسيا دورتموند، بطل المسابقة عام 1997، في قاع الترتيب بنقطة وحيدة.
مانشستر سيتي يقسو على لايبزيغ
وصالح مانشستر سيتي الإنجليزي جماهيره الغاضبة، وأعاد لها البسمة من جديد، بعد خيبة الأمل التي لحقت بها في الفترة الأخيرة. إذ قسا سيتي على مضيفه لايبزيغ الألماني بثلاثية في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات.
وشهدت المجموعة السابعة أيضا تعادل ريد ستار الصربي 2 / 2 مع ضيفه يونغ بويز السويسري.
وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن بفوزه في مباراته الثانية بالمجموعة، فيما توقف رصيد لايبزيغ عند 3 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل يونج بويز وريد ستار المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة وحيدة.
ويأتي هذا الفوز، ليستعد مانشستر سيتي اتزانه من جديد، عقب خسارته في مباراتيه الماضيتين في البطولات المحلية.
برشلونة يحتفل بمئوية تشافي على أكمل وجه
احتفل برشلونة الإسباني بمئوية مدربه تشافي هرنانديس على أفضل وجه، بتحقيقه الفوز الثاني توالياً وهذه المرة على حساب مضيفه بورتو البرتغالي بهدف نظيف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.
ويأتي هذا الفوز في المسار الصحيح لمساعي النادي الكاتالوني إلى نفض غبار خروجه الدرامي من دور المجموعات في الموسمين الماضيين، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
أما بورتو، فيحتلّ حالياً المركز الثاني مع ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن شاختار دانييتسك الأوكراني الفائز على أنتورب البلجيكي 3-2.
وكان برشلونة استهل مغامرته القارية بفوز ساحق على رويال أنتويرب بخماسية نظيفة، لكن مواجهة بورتو كانت معياراً للكاتالونيين في امتحان العودة إلى المستوى المرجو.
كما أنها كانت المباراة الرقم 100 لتشافي بصفته مدرباً لبرشلونة، حيث قاده للفوز بالدوري وبالكأس السوبر المحلية.
وكان أتلتيكو مدريد الإسباني قد فاز على ضيفه فينورد الهولندي 3/ 2 في وقت سابق اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة بدوري الأبطال. وفي المجموعة ذاتها، انتزع لاتسيو فوزا قاتلا من مضيفه سلتيك 2-1.
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة.
ع.ش/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب، رويترز)
-
أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
ملعب أتاتورك الأولمبي، اسطنيول - تركيا
بدأ تشييد ملعب أتاتورك الأولمبي في عام 1999 وانتهى في عام 2002. تم بناؤه من اجل استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 ولكن اسطنبول لم تنل شرف استضافتها، ومُنحت في النهاية لبكين. بفضل سعته الكبيرة، والتي تبلغ 76,092، ومواصفاته الفنية، يستضيف ملعب أتاتورك الواقع على الجانب الأوروبي من اسطنبول نهائيات لبطولات الاتحاد الاوربي. ويستضيف السبت 10 يونيو حزيران نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023.
-
أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
ملعب بوسكاس بودابيست - المجر
ملعب بوسكاس في بودابيست يعد من الملاعب الكبرى الجديدة في أوروبا ـ تم تدشينه لأول مرة في 2019. والملعب الذي يحمل اسم نجم كرة القدم المجري فرينتش بوسكاس هو أكبر بناية في البلاد. وشهد هذا الملعب تنظيم مباريات بطولة أمم أوروبا 2021 وتم استخدامه في 31 مايو لإجراء مباراة نهائي الدوري الأوروبي، ويتسع الملعب لأزيد من 67.215 متفرج.
-
أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
زيغنال إيدونا بارك، دورتموند - ألمانيا
معقل فريق بوروسيا دورتموند تم بناؤه في 1974 لاحتضان مباريات كأس العالم وتم توسيعه منذ ذلك الحين باستمرار. واليوم هو يعد أكبر ملعب في المانيا إذ يتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. ويشتهر الملعب بمدرجه الأصفر الذي يعتبر أكبر مدرج وقوف في أوروبا.
-
أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
أليانتس أرينا ميونخ - ألمانيا
هذا هو معقل فريق بايرن ميونيخ صاحب الرقم القياسي في الفوز بالدوري الالماني. والملعب الذي يتسع لـ 75 ألف متفرج هو ثاني أكبر ملعب في المانيا. ويتميز هذا الملعب بواجهته الخارجية التي يمكن لها أن تظهر بألوان مختلفة. ومن يرغب في زيارة الملعب بإمكانه المشاركة في زيارات مرفوقة.
-
أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
ملعب سنتاياغو بيرنابيو، مدريد - اسبانيا
ملعب سانتياغو بيرنابيو الذي افتتح عام 1974 وتم توسيعه باستمرار هو معقل النادي الملكي ريال مدريد. ويحمل الملعب اسم الرئيس السابق للفريق ويتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. وحاليا يخضع الملعب لإصلاحات لذلك يصعب حاليا الاستمتاع بزيارته. ما عدا ذلك يمكن زيارة مستودع الملابس وأرضية الملعب والمتحف التابع للملعب.
-
أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
كامب نو، برشلونة - اسبانيا
كرة القدم بالنسبة للكثيرين ليست مجرد رياضة ـ وهذا ينعكس من خلال شعار نادي برشلونة "أكثر من نادي". وهذا الشعار يظهر في مدرجات ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة. ويعد الملعب الأكبر في أوروبا بسعة نحو 100 ألف متفرج. وبسبب أعمال بناء في هذا الملعب ينتقل نادي برشلونة في موسم 2023 ـ 2024 إلى الملعب الأولمبي ببرشلونة.
-
أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
ويمبلي، لندن - انجلترا
افتتح هذا الملعب الأسطوري قبل مائة عام وظل شاهدا على التتويج الوحيد لمنتخب انجلترا بكأس العالم. وتم هدم الملعب في عام 2003 وتعويضه بملعب أكبر. وإلى جانب العديد من التظاهرات الرياضية يتم أيضا تنظيم حفلات موسيقية بهذا الملعب.
-
أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
أولد ترافورت، مانشيستر- انجلترا
نجم مانشيستر يونايتيد بوبي شارلتون هو من أطلق اسم Old Trafford على هذا الملعب "مسرح الأحلام". وخلال الحرب العالمية الثانية تم استخدام الملعب كمستودع للجيش، وتضرر في عام 1941 من خلال قصف القوات الألمانية بالقنابل. واليوم يمكن لنحو 75 ألف متفرج تتبع المباريات في هذا الملعب. ويمكن أيضا المشاركة في جولات مرفوقة في الملعب.
-
أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
ملعب أنفيلد ، ليفربول - انجلترا
يعتبر ملعب أنفيلد أحد أشهر الملاعب الأوروبية. وتصل سعة ملعب ليفيربول بعد تجديده إلى 54 ألف متفرج. ومن يرغب في الاستمتاع بالأجواء الحقيقية لكرة القدم عليه أن يزور الملعب خاصة عند ترديد الجماهير لنشيد النادي "You'll never walk alone" ومن يرغب في التعرف أكثر على تاريخ ملعب أنفيلد يمكنه المشاركة في جولات مرفوقة داخل الملعب.
-
أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
ملعب جوزيبي مازا - ميلانو إيطاليا
بالرغم من أن هذا الملعب يحمل رسميا اسم جوزيبي مازا، فالجميع يطلقون عليه الاسم القديم سان سيرو. وهذا الملعب هو معقل الناديين الكبيرين ميلانو وإنتر ميلانو، وهو يتسع لنحو 75 ألف متفرج. والملعب الذي يبلغ عمره مائة عام وتصميمه يشبه سفينة فضاء من المقرر هدمه إلا أن مشروع الهدم يواجه معارضة بين السكان.
-
أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
ملعب فرنسا، باريس - فرنسا
تم بناء هذا الملعب الأكبر في فرنسا بمناسبة احتضان منافسات كأس العالم 1998. وكل مقاعده الـ 80 الف هي مغطاة. ويحتضن الملعب ليس فقط فعاليات رياضية مثل كرة القدم والروغبي وألعاب القوى وإنما أيضا تظاهرات أخرى مثل حفلات الغناء. واستعدادا للألعاب الأولمبية بباريس عام 2024 سيتم تحديث هذا الملعب الواقع في ضاحية سان دوني بداية 2024. إعداد: عباس عاصم، إليزابيث يورك / م.م