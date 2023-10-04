دوري الأبطال: دورتموند يتعادل مع ميلان وسيتي يقسو على لايبزيغ

فرض بروسيا دورتموند التعادل السلبي على ضيفه ميلان في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023). وجاءت المواجهة الأولى بين الفريقين في أكثر من 20 عاما مثيرة في شوطها الأول.

وكان ميلان الطرف الأفضل في نهاية المباراة، وأهدر صمويل تشوكويزي فرصة للتسجيل عندما سدد كرة ارتدت من الحارس غريغور كوبل وأطاح بها تياني رايندرز خارج الملعب.

وفي المجموعة نفسها وجه نيوكاسل يونايتد ضربة موجعة لضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما تغلب عليه 4 / 1، في الجولة الثانية.

وارتفع رصيد نيوكاسل، العائد للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب طويل، إلى 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه سان جيرمان، الذي مازال يحلم بالتتويج باللقب للمرة الاولى في تاريخه.

وجاء ميلان، الذي يمتلك 7 ألقاب في البطولة، بالمركز الثالث برصيد نقطتين، وقبع بوروسيا دورتموند، بطل المسابقة عام 1997، في قاع الترتيب بنقطة وحيدة.

مانشستر سيتي يقسو على لايبزيغ

وصالح مانشستر سيتي الإنجليزي جماهيره الغاضبة، وأعاد لها البسمة من جديد، بعد خيبة الأمل التي لحقت بها في الفترة الأخيرة. إذ قسا سيتي على مضيفه لايبزيغ الألماني بثلاثية في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات.

وشهدت المجموعة السابعة أيضا تعادل ريد ستار الصربي 2 / 2 مع ضيفه يونغ بويز السويسري.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن بفوزه في مباراته الثانية بالمجموعة، فيما توقف رصيد لايبزيغ عند 3 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل يونج بويز وريد ستار المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة وحيدة.

ويأتي هذا الفوز، ليستعد مانشستر سيتي اتزانه من جديد، عقب خسارته في مباراتيه الماضيتين في البطولات المحلية.

برشلونة يحتفل بمئوية تشافي على أكمل وجه

احتفل برشلونة الإسباني بمئوية مدربه تشافي هرنانديس على أفضل وجه، بتحقيقه الفوز الثاني توالياً وهذه المرة على حساب مضيفه بورتو البرتغالي بهدف نظيف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.

ويأتي هذا الفوز في المسار الصحيح لمساعي النادي الكاتالوني إلى نفض غبار خروجه الدرامي من دور المجموعات في الموسمين الماضيين، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

أما بورتو، فيحتلّ حالياً المركز الثاني مع ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن شاختار دانييتسك الأوكراني الفائز على أنتورب البلجيكي 3-2.

وكان برشلونة استهل مغامرته القارية بفوز ساحق على رويال أنتويرب بخماسية نظيفة، لكن مواجهة بورتو كانت معياراً للكاتالونيين في امتحان العودة إلى المستوى المرجو.

كما أنها كانت المباراة الرقم 100 لتشافي بصفته مدرباً لبرشلونة، حيث قاده للفوز بالدوري وبالكأس السوبر المحلية.

وكان أتلتيكو مدريد الإسباني قد فاز على ضيفه فينورد الهولندي 3/ 2 في وقت سابق اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة بدوري الأبطال. وفي المجموعة ذاتها، انتزع لاتسيو فوزا قاتلا من مضيفه سلتيك 2-1.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب، رويترز)