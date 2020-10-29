 دوري الأبطال- دورتموند في ثمن النهائي ولايبزيغ يؤجل الحسم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.12.2020

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رياضة

دوري الأبطال- دورتموند في ثمن النهائي ولايبزيغ يؤجل الحسم

رغم تعادله مع ضيفه لاتسيو الإيطالي نجح دورتموند في بلوغ ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما أجل لايبزيغ الحسم في المجموعة الثامنة، بعد فوز مثير على باشاك شهير، بينما فاز باريس سان جرمان على مانشستر يونايتد.

UEFA Champions League I Borussia Dortmund - Lazio Rom | Tor:1:0

بلغ بوروسيا دورتموند الألماني الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله 1-1 مع ضيفه لاتسيو الإيطالي، في ظل غياب مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند بسبب الإصابة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة الاربعاء (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2020).

وسجل البرتغالي رافايل غيريرو (44) هدف أصحاب الأرض فيما أحرز الدولي الإيطالي تشيرو إيموبيلي هدف التعادل ضد فريقه السابق (67 من ركلة جزاء). ورفع الفريق الألماني رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة أمام لاتسيو الثاني (9) وكلوب بروج البلجيكي الثالث (7) الذي أسقط ضيفه زنيت سان بطرسبورغ الروسي بثلاثية نظيفة الذي بقي بنقطة يتيمة.

وفي المجموعة الثامنة حقق لايبزيغ الألماني فوزا مثيرا بنتيجة 4 / 3 على مضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي. وبذلك، تساوى مانشستر يونايتد مع سان جيرمان ولايبزيغ في رصيد 9 نقاط، غير أن التفوق لمصلحة الفريق الإنجليزي  بسبب  فارق المواجهات المباشرة في مجموع المباريات التي جرت بين الفرق الثلاثة، في حين خرج باشاك شهير من السباق تماما وودع مشاركته في المنافسات الأوروبية، بعد بقائه في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.

لاعبو لايبزيغ يتبادلون التهاني بعد الفوز المثير على باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا

لاعبو لايبزيغ يتبادلون التهاني بعد الفوز المثير على باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا

واشتغل صراع المنافسة في المجموعة للتأهل إلى دور الـ16 عقب الفوز الثمين الذي أحرزه مساء الأربعاء باريس سان جرمان بنتيجة  3 / 1 على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة. 

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  

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انطلاق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

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