دوري الأبطال: تشيلسي وفياريال لربع النهائي وصفعة جديدة ليوفنتوس

تحدى تشيلسي الإنجليزي الظروف الصعبة التي يمر بها في الفترة الأخيرة، وواصل حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي توج به في الموسم الماضي، بعدما تأهل لدور الثمانية (ربع النهائي) في المسابقة القارية.

وتغلب تشيلسي 2 / 1 على مضيفه ليل الفرنسي، مساء الأربعاء (16 آذار/ مارس 2022)، في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، ليحجز مقعده في الدور المقبل، مستفيدا من فوزه 2 / صفر على منافسه الفرنسي في لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن في شباط/فبراير الماضي، ليفوز 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبادر ليل بالتسجيل عن طريق نجمه التركي المخضرم بوراك يلماظ في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الأمريكي كريستيان بوليسيتش لتشيلسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف الإسباني سيزار أزبيليكويتا الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 71، ليؤمن تأهل الفريق الأزرق لدور الثمانية في المسابقة التي توج بها عامي 2012 و2021، وينهي مغامرة ليل في البطولة.

وبات تشيلسي الممثل الثالث للأندية الإنجليزية في دور الثمانية بالبطولة، بعد مانشستر سيتي، منافسه في نهائي النسخة الماضية للمسابقة، وليفربول الذي يمتلك 6 ألقاب في البطولة.

ويعيش تشيلسي، الذي يدربه الألماني توماس توخل، حالة من الارتباك والضبابية التي تحيط بمستقبله في الفترة الأخيرة في ظل العقوبات ،التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش وتجميد ممتلكاته على خلفية أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

صفعة جديدة ليوفنتوس

ومساء الأربعاء أيضا، ودع يوفنتوس الإيطالي دوري الأبطال من الدور ثمن النهائي للموسم الثالث توالياً، وذلك بسقوطه إياباً بنتيجة مذلة على أرضه أمام فياريال الإسباني صفر-3 في تورين.

لقطة من مباراة يوفنتوس وفياريال في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا (16/3/2022)

وبدا الفريقان في طريقهما لإنهاء الوقت الأصلي بالتعادل، أي بنفس النتيجة الذهاب التي كانت 1-1، لكن البديل جيرار مورينو منح فياريال التقدم من ركلة جزاء (78) ثم أضاف باو توريس الثاني (85) والهولندي أرناوت دانجونا الثالث من ركلة جزاء أيضاً (2+90).

وبنتيجة مباراتي الليلة وصعود تشيلسي وفياريال يكون عقد ربع النهائي (دور الثمانية) قد اكتمل تماما حيث سبق وأن صعد إليه ستة فرق أخرى هي: بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي وأتليتيكو مدريد الإسباني. وبهذا تشارك ثلاثة فرق إنجليزية ومثلها إسبانية في ربع النهائي، فيما يأتي فريق واحد من ألمانيا وآخر من البرتغال في تلك المرحلة.

ص.ش (د ب أ، أ ف ب)