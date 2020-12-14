دوري الأبطال- بايرن يواجه لاتسيو وبرشلونة يصطدم بسان جرمان

تتجدّد المواجهة بين برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أوقعتهما القرعة اليوم (الاثنين 14 ديسمبر/ كانون الثاني 2020) في مواجهة مثيرة في دور ثمن النهائي (دور الـ16) بعد أربعة أعوام من الـ"ريمونتادا" الشهيرة للفريق الكاتالوني، في حين تجنبت غالبية الفرق الكبرى مواجهات قوية.

وبعد أربعة أعوام على خسارته المذلة 6-1 في ملعب "كامب نو" في إياب ثمن النهائي بعد فوزه برباعية نظيفة ذهابًا، ستكون الفرصة متاحة أمام فريق العاصمة الفرنسية للثأر من خصمه آملا أن يكون لاعبه البرازيلي نيمار، الذي أصيب في كاحله في لقاء الدوري الأحد أمام ليون، جاهزًا لمواجهة فريقه السابق وصديقه الأرجنتيي ليونيل ميسي.

وكان نيمار بطل المواجهة التي جمعت الفريقين في العام 2017 عندما سجل هدفين في الدقيقتين 88 و90+1 قبل أن يمرر الكرة الحاسمة لهدف سيرغي روبرتو في الدقيقة 90+5 ليحقق برشلونة ريمونتادا تاريخية.

وستكون الفرصة سانحة أمام البرازيلي لمواجهة ميسي، بعدما صرح بعد الفوز على مان يونايتد مؤخراً: "أرغب جداً باللعب معه مجدداً، علينا القيام بذلك العام المقبل". إلا أنه أسعد الجماهير الباريسية بعدما أكد الجمعة "أنا سعيد جداً هنا في باريس، في النادي، مع زملائي، فكرة الرحيل لا تخطر في ذهني أبداً، لكن الناس تحتاج إلى شيء للحديث عنه".

وفي أبرز المواجهات الاخرى، يلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب مع لاتسيو الإيطالي، فيما يشهد الدور مواجهة قوية بين تشلسي الانجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

أما مانشستر سيتي الانجليزي بمدربه الإسباني بيب غوراديولا فسيواجه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

ويواجه ريال مدريد زعيم المسابقة القارية مع 13 لقبًا، فيواجه أتالانتا الإيطالي الذي بلغ الأدوار الاقصائية للعام الثاني تواليًا في مشاركته الثانية في دوري الأبطال.

فيما يأمل البرتغالي كريستيانو رونالدو قيادة يوفنتوس الإيطالي إلى تحاشي خروج متتالٍ من هذا الدور بعدما سقط أمام ليون الفرنسي الموسم الماضي، عندما يواجه بورتو البرتغالي.

رونالدو وميسي ونيمار سيكونون حاضرين مع يوفنتوس وبرشلونة وسان جرمان في مواجهات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

ولن تكون المهمة سهلة على ليفربول الإنجليزي حامل اللقب ست مرات آخرها عام 2019، عندما يصطدم بلايبزيغ الذي بلغ نصف النهائي الموسم الفائت وأقصى مانشستر يونايتد من دور المجموعات في الحالي.

أما إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" فيلتقي مع بروسيا دورتموند الألماني.

وطبقا لنظام البطولة، تخوض الفرق المصنفة (التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول) مباريات الذهاب خارج ملاعبها ومباريات الإياب على ملعبها. وبذلك تقام مباريات جولة الذهاب على ملاعب فرق أتلتيكو مدريد وبوروسيا

مونشنغلادباخ وبورتو وأتالانتا وأشبيلية ولاتسيو وبرشلونة ولايبزيغ، بينما تقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المنافسة.

وتقام مباريات جولة الذهاب في دور الستة عشر للبطولة أيام 16 و17 و23 و24 شباط/فبراير 2021 فيما تقام مباريات جولة الإياب في التاسع والعاشر و16 و17 من آذار/مارس 2021، وتختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية

في إسطنبول في 29 أيار/ مايو.



ح.ز / ص.ش (أ.ف.ب / د.ب.أ)