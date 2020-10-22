دوري الأبطال: بايرن يضرب بقوة.. والريال ينتصر على الانتر

قلب فريق بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب تأخره بهدف أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي إلى فوز مثير بستة أهداف مقابل اثنين اليوم الثلاثاء فس مباريات المجموعة الأولى. وسجل للفريق النمساوي بيريشا وأوكوجاوا، بينما سجل أهداف الفريق الألماني ليفاندوفسكي (هدفين) وبواتينغ وسانس وهيرنانديز، وهدف آخر سجله كريستنسن لاعب ريد بول بالخطأ.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى تسع نقاط في الصدارة من ثلاثة انتصارات متتالية، وتوقف رصيد ريد بول عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

غلادباخ يتصدر مجموعته

كما اكتسح فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 6 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقمص الحسن بيليا دور البطولة لفريق مونشنغلادباخ بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الثامنة و26 و78 وسجل الأهداف الثلاثة الأخرى فاليري بوندار، لاعب شاختار، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17 والجزائري رامي بن سبعيني في الدقيقة 44 ولارس ستيندل في الدقيقة 65.

وخطف مونشنغلادباخ الصدارة بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط، بفارق نقطة أمام الريال وشاختار مع أفضلية للأول بفارق الأهداف، وأصبح إنتر أخيرا بنقطتين.

وبهذا الفوز حافظ مونشنغلادباخ على سجله خاليا من الهزائم في البطولة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في اثنتين، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الأولى لشاختار هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.

الريال يحقق أول انتصار

واستعاد ريال مديد الإسباني توازنه ونغمة الانتصارات القارية بفوزه على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 3-2. وسجل الفرنسي كريم بنزيمة (25) وسيرخيو راموس (33) والبرازيلي رودريغو (80) للريال، بينما سجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (53) والكرواتي إيفان بيريتشيتش (68) لإنتر.

وعانى حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة الأوروبية (13 لقب) قاريا في أول جولتين إذ تعّرض لخسارة مفاجئة وتاريخية على أرضه في الجولة الأولى أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 2-3 وتعادل في الوقت القاتل من مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 2-2 في الثانية.

ليفربول والعلامة الكاملة

بينما واصل ليفربول انطلاقته القوية وحقق الانتصار الثالث على التوالي حيث تغلب على مضيفه أتلانتا الإيطالي 5 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة.

ويدين ليفربول بفضل كبير في الانتصار الكبير لمهاجمه البرتغالي دييجو جوتا الذي سجل ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 16 و33 و55 بينما كان الهدفان الآخران من نصيب النجم المصري محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني، وسجلاهما في الدقيقتين 47 و49 .

ا.ع/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)