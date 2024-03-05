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عالم الرياضةأوروبا

دوري الأبطال: بايرن وسان جرمان أول المتأهلين الى ربع النهائي

٦ مارس ٢٠٢٤

ثأر بايرن ميونيخ الجريح بمعاناته من ضيفه لاتسيو عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وحجز بطاقته الى ربع النهائي. كذلك تأهل باريس سان جرمان بعد فوزه على مضيفه ريال سوسيداد.

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بقوزه على لاتسيو أبقى العملاق الألماني حظوظه في الفوز باللقب الأوروبي الذي حققه من قبل 6 مرات.
بقوزه على لاتسيو أبقى العملاق الألماني حظوظه في الفوز باللقب الأوروبي الذي حققه من قبل 6 مرات.صورة من: Bernd Feil/M.i.S./IMAGO

خرج فريق بايرن ميونخ من نفق مظلم بفوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي بنتيجة 3 / صفر، في إياب دور الـ16 لدوري  أبطال أوروبا  لكرة القدم اليوم الثلاثاء (الخامس من مارس/آذار 2024).

تقدم الفريق البافاري بهدفين في الشوط الأول سجلهما هاري كين وتوماس مولر في الدقيقتين 38 و47. وعزز هاري كين تفوق فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 66.

ودخل  العملاق البافاري الى المباراة في ظل ظروف صعبة وغير معتادة ، إذ فاز مرة واحدة في آخر خمس مباريات، ما دفع بإدارته الى إعلان رحيل توخل في نهاية الموسم، بعد أن أصبحت آماله في الحفاظ على لقب البوندسليغا للعام الـ12 تواليا ضئيلة  في ظل ابتعاد باير ليفركوزن بفارق 10 نقاط في الصدارة .

بدوره، دخل لاتسيو اللقاء عقب خسارة دراماتيكية أمام ميلان 0-1 في لقاء شهد طرد ثلاثة من لاعبيه (الفرنسي ماتيو غندوزي، بيليغريني والمونتينغري أدام ماروسيتش)، حيث يحتل حاليا المركز التاسع في ترتيب "السيري آ" بعد حلوله وصيفًا الموسم الماضي. 

وفي ظل الضغط الكبير على لاعبي بايرن ومدربهم  توخل الذي أشارت تقارير محلية قبل المباراة أنّ منصبه سيكون في مهب الريح في حال الخروج أمام لاتسيو، فلم تكن بداية المباراة هي الأفضل.

ووضع مولر  بايرن  في وضعية المتأهل عندما منحه الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول إثر ركلة ركنية نفّذها غيريرو فحاول دفاع روما إبعادها لكنها وصلت الى المدافع الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت الذي سددها "على الطاير" فلمست  مولر وعانقت الشباك (45+2).

وتلقى لاتسيو ضربة في مستهل الشوط الثاني بعدما اضطر ساري لاستبدال ايموبيلي بسبب الاصابة اثر تدخل من دي ليخت.

وضرب كاين بقوة في الشوط الثاني مسجلا هدفه الثاني والـ33 في 33 مباراة مع بايرن هذا الموسم، فوجه الضربة القاضية للضيوف عندما استغل كرة مرتدة من الحارس بروفيديل اثر تسديدة من سانيه فتابعها الدولي الإنكليزي بسهولة داخل المرمى (66).

وعوض بايرن ميونخ بذلك خسارته أمام لاتسيو بهدف في مباراة الذهاب، ليكون أول المتأهلين لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا. كما أبقى العملاق الألماني حظوظه في الفوز باللقب الأوروبي الذي حققه من قبل 6 مرات آخرها في عام 2020، ساعيا لتفادي الخروج من الموسم صفر اليدين لأول مرة منذ عام 2012.

وفي مباراة أخرى سجل  كيليان مبابي  هدفين ليقود باريس سان جرمان لبلوغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز مريح 2-1 على مضيفه ريال سوسيداد ليتفوق الفريق الفرنسي 4-1 في مجموع مباراتي دور 16. وفي ظل سعيه للفوز بلقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، استفاد باريس سان جرمان المنضبط من الهجمات المرتدة التي سنحت له معتمدا على سرعة مبابي وقدرته على الحسم.
ع.ج./ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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