دوري الأبطال: الريال يكتسح ليفربول ونابولي نحو إنجاز تاريخي

قاد المهاجمان البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيمة "ريمونتادا" فريقهما ريال مدريد الإسباني حامل اللقب أمام مضيفه ووصيفه ليفربول الإنكليزي وقلبا تأخره بهدفين إلى فوز 5-2 الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليضع النادي الملكي قدماً في ربع النهائي.

تقدم ليفربول بهدفي الأوروغوياني داروين نونييس (4) والمصري محمد صلاح (14)، ليرد ريال بخماسية تناوب عليها فينيسيوس جونيور (21 و36) ومواطنه إيدر ميليتاو (47) وبنزيمة (55 و67).

وفشل ليفربول في الثأر من خسارته أمام النادي الملكي بهدف فينيسيوس جونيور في نهائي المسابقة القارية الأم في باريس في أيار/مايو الماضي.

ولم يدخل مدرب الريدز الألماني يورغن كلوب تغييرات على تشكيلته الفائزة على نيوكاسل 2-صفر في البريميرليغ، ليزج بصلاح والوافد الجديد الهولندي كودي خاكبو في الهجوم إلى جانب نونييس.

في المقابل، ومع غياب الفرنسي أورليان تشاوميني عن تشكيلة ريال للمرض ودخول الألماني توني كروس احتياطياً، دفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالثنائي الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي إدواردو كامافينغا في الوسط لمساندة المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش.

وبات ريال ثاني فريق يسجل 5 أهداف في مرمى ليفربول في مباراة واحدة في تاريخ المسابقات الأوروبية، بعد أياكس أمستردام الهولندي في كانون الأوّل/ديسمبر 1966 في الكأس الأندية الأوروبية البطلة (5-1)، حسب "أوبتا" للإحصاءات.

وبات محمد صلاح بهدفه الـ 42، أفضل مسجل قارياً بقميص ليفربول متجاوزاً لاعب الوسط ستيفن جيرارد (41)، كما تساوى مع العاجي ديدييه دروغبا كأفضل مسجل إفريقي في دوري الأبطال مع 44 هدفاً لكل منهما.

كما اعتلى صلاح صدارة قائمة هدافي الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا برصيد ثمانية أهدافا متفوقا بهدف وحيد على كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.



نابولي يقترب من إنجاز تاريخي

وفي مباراة أخرى اقترب نابولي الإيطالي من بلوغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بفوزه على ملعب مضيفه اينتراخت فرانكفورت الألماني 2 /صفر اليوم الثلاثاء (21 فبراير/شباط 2023) في ذهاب دور الستة عشر.

بفوزه على مضيفه اينتراخت فرانكفورت الألماني 2 /صفر قطع فريق نابولي الإيطالي أكثر من نصف الطريق نحو تخطي ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه.

وكالعادة، كان النيجيري فيكتور أوسيمهن والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا "كفارا" مفتاح فوز نابولي، بعدما سجل الأول هدف التقدم (40) ومرر الثاني كرة هدف التعزيز بطريقة رائعة لجوفاني دي لورنتسو (65)، في لقاء أكمله صاحب الأرض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد هدافه الفرنسي راندال كولو موانيه نتيجة تدخل عنيف ضد أندري زامبو أنجويسا.

وبهذا الفوز المريح على أرض الفريق الألماني الذي يخوض المسابقة القارية الأم للمرة الأولى نتيجة تتويجه بطلاً لـ"يوروبا ليغ"، قطع متصدر الدوري الإيطالي الذي أضاع أيضاً ركلة جزاء في الشوط الأول عبر "كفارا"، أكثر من نصف الطريق نحو تخطي ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه.

ف.ي/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)