دوري الأبطال: الريال وسيتي يحققان الفوز على لايبزغ وكوبنهاغن

عاد ريال مدريد من أرض لايبزيغ بفوز ثمين في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. كما نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز خارج أرضه على ملعب كوبنهاغن.

سجل ابراهيم دياز هدفا رائعا إثر مجهود فردي ليساعد ريال مدريد الإسباني في الفوز 1-صفر على مضيفه لايبزيغ الألماني، الثلاثاء (13 فبراير/شباط 2024)، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل دياز (24 عاما)، الذي شارك في مباراة اليوم بديلا للمصاب جود بلينغهام، هدف ريال مدريد عكس سير المباراة من انطلاقة رائعة، إذ تجاوز ثلاثة مدافعين ثم سدد الكرة في الجزء العلوي من الشباك في الدقيقة 48.

وبعدها، تألق أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لعدد من الكرات الخطيرة ليحافظ على تقدم الفريق. وكثف لايبزيغ، الذي شهدت الدقيقة الثالثة من المباراة إلغاء هدف له بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد، محاولاته بحثا عن التعادل واندفع هجوميا ليتيح ذلك الفرصة أمام ريال مدريد الذي كاد أن يسجل الهدف الثاني لكن القائم تصدى لكرة من فينيسيوس.

وافتقد ريال مدريد اليوم جهود عدد من لاعبيه بسبب الإصابات، من بينهم المتألق بلينغهام والحارس تيبو كورتوا. وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في إسبانيا في السادس من مارس أذار المقبل.

مانشستر سيتي يقترب من التأهل

وفي مباراة أخرى، نجا مانشستر سيتي الإنجليزي من مأزق في الشوط الأول، ليفوز 3-1 على كوبنهاغن الدنماركي في ذهاب دور الستة عشر، بعدما سجل فيل فودن هدفا متأخرا.

وافتتح البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل بإنهاء رائع من لمسة واحدة في الدقيقة العاشرة، لكن ماجنوس ماتسون أدرك التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 34 في مباراته الأولى مع الفريق الدنماركي. وبث هذا الهدف الحماس في جماهير كوبنهاغن، لكن الفريق تأخر في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عندما وصلت الكرة إلى برناردو سيلفا بعد ضغط متواصل من دي بروين ليضعها اللاعب البرتغالي داخل الشباك بقدمه اليسرى.

وصمد دفاع كوبنهاغن حتى الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني عندما سدد فودن كرة إلى داخل الشباك ليحسم الفوز، قبل مواجهة الإياب المقررة في السادس من الشهر المقبل.

ع.ش/ف.ي (د ب ا، رويترز، ا ف ب)