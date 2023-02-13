دوري الأبطال - أديمي يمنح دورتموند الفوز على تشيلسي في ذهاب دور الـ16

تقدم بوروسيا دورتموند الألماني خطوة لا بأس بها نحو التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2023).

ويدين دورتموند بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه كريم أديمي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63.

وجاء الهدف بغتة من هجمة مرتدة رائعة. واستغل أديمي ثغرة في دفاع ووسط تشيلسي وانطلق بالكرة من منتصف الملعب في رحلة بلغت حوالي 60 مترا فراوغ فيرنانديز ثم الإسباني كيبا اريزابالاغا حارس مرمى الفريق اللندني، ويسدد الكرة بكل هدوء داخل الشباك.

وبات يكفي دورتموند التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب، الذي يجرى على ملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن، من أجل مواصلة مسيرته في المسابقة القارية، التي توج بها عام 1997.

في المقابل، أصبح يتعين على تشيلسي، الفائز باللقب عامي 2012 و2021، الفوز بفارق هدفين في مباراة العودة، إذا أراد استمرار مشواره في البطولة.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بفوز تشيلسي على دورتموند بفارق هدف وحيد، سوف يلجأ الفريقان لوقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، على أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح حال استمرار الفارق على حاله. وتأتي تلك الخسارة ليواصل تشيلسي فشله في تحقيق أي انتصار للمباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات، في حين حقق دورتموند انتصاره السابع على التوالي في جميع البطولات.

ص.ش (د ب أ)