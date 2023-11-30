دوري الأبطال..زياش يعود لمستواه وأونانا يتلقى أهدافا جديدة

جمعت مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي عدة تناقضات، أهداف بالجملة ونتيجة التعادل 3-3 لم تخدم مصالحهما، لكن المباراة شكلت فرصة للمغربي حكيم زياش للتألق، ومناسبة لإثارة الشكوك حول مستوى الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

فاز النجم المغربي حكيم زياش بجائزة أفضل لاعب في مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله هدفين، في الدقيقتين 29 و62، ثم أضاف التركي كيريم أكتوركوغلو الهدف الثالث (71) من تمريرة حاسمة لزياش.

وأصبح حكيم زياش أفضل هداف مغربي في دوري الأبطال برصيد عشرة أهداف، متفوقاً على يوسف النصيري، زميله في المنتخب، الذي يملك تسعة أهداف، رغم أن زياش ليس رأس حربة.

وأضحى زياش مرشحا للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة، حسب ما أعلنه عنه موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى جانب جواو ماريو لاعب وسط بنفيكا، ومهاجم مانشستر سيتي فيل فودين، وتشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الإيطالي.

ويعد أداء زياش في مباراة أمس هو الأفضل على الإطلاق أوروبيا منذ سنوات، وتحديدا منذ موسم 2018-2019 الذي حلّ فيه زياش في قائمة تشكيلة الموسم في دوري الأبطال، وذلك بعد قضائه عدة مواسم مع تشيلسي في دكة الاحتياط.

وبهذا التعادل، لا يزال الفريق التركي يملك حظوظاً كبيرة في بلوغ الدور المقبل، لكنه بات يحتاج الفوز في مواجهته الأخيرة مع كوبنهاغن الدنماركي على أرض هذا الأخير، ويملك الناديان خمس نقاط لكل واحد، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الرابعة وتعقدت مهمته في التأهل.

في المقابل، أكد الحارس الكاميروني لمانشستر يونايتد الشكوك في مستواه، بعد ظهوره بمستوى سيء، وتسببه بالهدف الثاني لغلطة سراي، وسوء تمركزه في الهدف الأول.

وتلقى النادي 14 هدفاً في خمس مباريات في دوري الأبطال، ما يجعله ثاني أسوأ خط دفاع في البطولة لحد الآن، وهو أكبر عدد من الأهداف يتلقاه النادي في دوري المجموعات على مدار تاريخه. وتسبب أونانا بعدد من الأهداف، بسبب تصديات فاشلة لكرات سهلة.

ورفض مدرب الفريق إريك تين هاج انتقاد أونانا، وقال: "الأمر لا يتعلق بالأفراد. بالطبع، الأخطاء الفردية في كرة القدم يمكن أن تصنع الفارق وتتحمل المسؤولية عنها، لكن الأمر دائماً يتعلق بالفريق. هذا الفريق جيد، وجميع اللاعبين في الفريق جيدون".

وانضم أونانا إلى نادي مانشستر يونايتد قادما من الانتر، بعد تألقه إلى جانبه وبلوغه نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، لأجل تعويض ديفيد ديخيا، لكن الكاميروني قدم عموماً أداءً ضعيفاً، وتلقت شباكه 33 هدفا في كل المنافسات إلى غاية الآن.

ع.ا