دوري أبطال أوروبا.. يانغ بويز يصعق مانشستر يونايتد ورونالدو

أفسد فريق يانغ بويز السويسري احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعودة للتسجيل بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تغلب الفريق السويسري على مانشستر 2/ 1 مساء الثلاثاء (14 سبتمبر/ أيلول 2021) في افتتاح منافسات دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.

وعلى ملعب "سويس وانكدورف" بمدينة بيرن السويسرية، أحرز رونالدو أول أهداف الموسم الجديد للبطولة، حيث افتتح التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 13. ورفع رونالدو رصيده بذلك إلى 135 هدفاً في سجل مشاركاته بالبطولة الأوروبية. وكان الهدف هو الأول له بقميص مانشستر يونايتد في دوري الأبطال منذ عام 2009، الذي رحل فيه عن الفريق لينضم إلى ريال مدريد الإسباني.

وتلقى مانشستر يونايتد صدمة في الدقيقة 35 إثر طرد آرون فان بيساكا من صفوف الفريق. واستغل يانغ بويز تفوقه العددي ليدرك التعادل عن طريق نيكولاس مومي في الدقيقة 66.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل، لكن البديل جوردان سيباتشيو خطف هدف الفوز ليانغ بويز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، إثر خطأ فادح من جيسي لينغارد. وأحرز يانغ بويز بذلك أول ثلاث نقاط في المجموعة السادسة، التي تشهد الآن لقاء فياريال الإسباني مع أتلانتا الإيطالي.

تعادل ريد بول مع إشبيلية

وفي المجموعة السابعة، تعادل فريق إشبيلية الإسباني مع ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 1 / 1 الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتقدم لوكا سوتشيتش لفريق ريد بول سالزبورغ في الدقيقة 21 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك إيفان راكيتيتش التعادل لإشبيلية في الدقيقة 42.

وشهدت المباراة إهدار فريق ريد بول سالزبورغ لضربتي جزاء عن طريق كل من كريم عضيمي في الدقيقة 13 ولوكا سوتشيتش في الدقيقة 37. وتعرض يوسف النصيري لاعب إشبيلية للطرد في الدقيقة 50 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي نفس المجموعة تجري الآن مباراة تجمع ليل الفرنسي بضيفه فولفسبورغ الألماني.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ)