 دوري أبطال أوروبا.. يانغ بويز يصعق مانشستر يونايتد ورونالدو | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.09.2021

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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. يانغ بويز يصعق مانشستر يونايتد ورونالدو

في بداية مشوار دوري أبطال أوروبا، نجح يانغ بويز السويسري في قلب الطاولة على مانشستسر يونايتد ونجمه العائد كريستيانو رونالدو في الوقت بدل الضائع، بينما أهدر ريد بول سالزبورغ ضربتي جزاء ليتعادل مع إشبيلية الإسباني.

فاجأ يونغ بويز السويسري رونالدو ومانشستر يونايتد بفوز في الدقائق القاتلة

فاجأ يونغ بويز السويسري رونالدو ومانشستر يونايتد بفوز في الدقائق القاتلة

أفسد فريق يانغ بويز السويسري احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعودة للتسجيل بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تغلب الفريق السويسري على مانشستر 2/ 1 مساء الثلاثاء (14 سبتمبر/ أيلول 2021) في افتتاح منافسات دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.

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ربطت تقارير بين انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لمانشستر سيتي، إلا أن الصفقة تعثرت في ساعاتها الأخيرة، ليظفر غريمه التاريخي، مانشستر يونايتد بلاعبه السابق الذي توج معه بعدة ألقاب.

وعلى ملعب "سويس وانكدورف" بمدينة بيرن السويسرية، أحرز رونالدو أول أهداف الموسم الجديد للبطولة، حيث افتتح التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 13. ورفع رونالدو رصيده بذلك إلى 135 هدفاً في سجل مشاركاته بالبطولة الأوروبية. وكان الهدف هو الأول له بقميص مانشستر يونايتد في دوري الأبطال منذ عام 2009، الذي رحل فيه عن الفريق لينضم إلى ريال مدريد الإسباني.

وتلقى مانشستر يونايتد صدمة في الدقيقة 35 إثر طرد آرون فان بيساكا من صفوف الفريق. واستغل يانغ بويز تفوقه العددي ليدرك التعادل عن طريق نيكولاس مومي في الدقيقة 66.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل، لكن البديل جوردان سيباتشيو خطف هدف الفوز ليانغ بويز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، إثر خطأ فادح من جيسي لينغارد. وأحرز يانغ بويز بذلك أول ثلاث نقاط في المجموعة السادسة، التي تشهد الآن لقاء فياريال الإسباني مع أتلانتا الإيطالي.

تعادل ريد بول مع إشبيلية

وفي المجموعة السابعة، تعادل فريق إشبيلية الإسباني مع ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 1 / 1 الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتقدم لوكا سوتشيتش لفريق ريد بول سالزبورغ في الدقيقة 21 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك إيفان راكيتيتش التعادل لإشبيلية في الدقيقة 42.

وشهدت المباراة إهدار فريق ريد بول سالزبورغ لضربتي جزاء عن طريق كل من كريم عضيمي في الدقيقة 13 ولوكا سوتشيتش في الدقيقة 37. وتعرض يوسف النصيري لاعب إشبيلية للطرد في الدقيقة 50 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي نفس المجموعة تجري الآن مباراة تجمع ليل الفرنسي بضيفه فولفسبورغ الألماني.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ)

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    مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.

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    يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.

  • Olympia Rio 16 20 08 Fußball Deutschland Brasilien Finale (Reuters/M. Brindicci)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الخامسة: نيمار

    في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.

  • Connor McGregor (picture alliance/AP Photo/J. Cortez)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور

    من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.

  • UEFA Champions League | Real Madrid v Juventus Turin - Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo (Imago/Insidefoto)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو

    تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.

  • La Liga Deportivo La Coruna v Barcelona Messi (Imago)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثانية: ليونيل ميسي

    قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.

  • USA Las Vegas Boxkampf Floyd Mayweather Jr. - Conor McGregor (Reuters/S. Marcus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الأولى: فلويد مايويذر

    نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.

  • Aserbaidschan Formel 1 Qualifying | Sebastian Vettel (Getty Images/M. Thompson)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    الألماني الأفضل...

    إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.

  • French Open (picture-alliance/M. Euler)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    لا إمرأة في القائمة

    المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


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