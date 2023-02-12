دوري أبطال أوروبا: تحدٍّ صعب لسان جرمان أمام بايرن

دأب باريس سان جرمان على اللعب وجها لوجه مع بايرن ميونيخ في السنوات الأخيرة في المسابقة القارية العريقة، فحسم البافاري نهائي عام 2020 بهدف وحيد في البطولة المجمعة في البرتغال بسبب تداعيات فيروس كورونا، وثأر فريق العاصمة في الموسم التالي مجردًا بايرن من لقبه في ربع النهائي.

وإذا كان النادي الباريسي في قمة مستواه في مواجهاته الأخيرة للنادي البافاري، فإنه ليس كذلك في مواجهة الغد التي يدخلها تحت ضغط كبير وتحديدا مدربه بسبب العروض والنتائج المخيبة، بالإضافة إلى الشك الذي يحوم حول مشاركة نجميه كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

خسارتان متتاليتان

مني فريق العاصمة بخسارتين متتاليتين، الأولى أمام غريمه مرسيليا 1-2 أخرجته من ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، والثانية أمام موناكو 1-3 في الدوري سمحت للفريق المتوسطي بتقليص الفارق إلى خمس نقاط بينهما.

ويقع الضغط بقوة على غالتييه بالنظر إلى أن هذه المباريات الأوروبية الكبيرة هي التي تحدد كل موسم لسان جرمان. فقد تعاقد سان جرمان مع غالتييه من أجل تحقيق ما فشل فيه جميع أسلافه وهو باكورة ألقابه في المسابقة الأهم وهو الهدف الرئيس لملاكه القطريين منذ استحواذهم على النادي عام 2011، آخرهم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، خصوصا بعد إقناع النجم مبابي بتمديد عقده بدلاً من الانضمام إلى ريال مدريد.

وخرج سان جرمان من ثمن النهائي الموسم الماضي على يد ريال مدريد، وذلك للمرة الرابعة في المواسم الستة الأخيرة (خرج على يد ريال في عام 2018 أيضا وأمام برشلونة في 2017 ومانشستر يونايتد الانكليزي عام 2019).

نحس الإصابات

في السنوات الماضية، تعرض الفريق لإصابات في لحظات غير مناسبة، حيث أصيب نجمه البرازيلي بكسر في مشط القدم قبل مواجهة ريال مدريد في 2018 واستبعد من مواجهتي ثمن النهائي ضد مانشستر يونايتد في العام التالي، والأمر ذاته حصل معه في الموسم الماضي إيابا ضد العملاق الملكي.

ولازم "نحس" الإصابات باريس سان جرمان هذا الموسم وهذه المرة مبابي وميسي اللذين سيحسم النادي قرار مشاركتهما من عدمه في الساعات المقبلة. ويغيب مبابي عن الملاعب منذ أسبوعين بسبب إصابة في الفخذ، وحدد ناديه مدة ابتعاده بثلاثة أسابيع، لكنه عاد الأحد لخوض تدريبات جماعية وفردية حسب وسائل إعلام محيلة، فيما تعرض ميسي إلى الاصابة في الفخذ في المباراة ضد مرسيليا، وغاب عن مواجهة موناكو.

ويمني غالتييه باستعادة فريقه لأوج عطائه الذي ظهر به في بداية الموسم حيث تصدر مجموعته في المسابقة القارية وابتعد بفارق مريح عن مطارديه في الدوري، قبل أن يتراجع المستوى عقب عودة نجومه من مونديال قطر، حيث خسر أربع مرات في 10 مباريات في مختلف المسابقات. واعترف غالتييه بأن حال فريقه لم يكن أفضل ضد موناكو، مما أثار رد فعل غاضب من الجماهير التي كشفت عن لافتات مع رسائل للفريق مثل "استيقظ".

نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي قد يغيب عن مباراة بايرن ميونيخ بسبب مضاعفات إصابة في الفخذ

وأعرب غالتييه عن قلقه من أداء فريقه في الآونة الأخيرة بقوله "أنا قلق بطبيعة الحال، لدينا برنامج مضغوط وتشكيلة تضم العديد من الاصابات. أتفهم غضب أنصار النادي، فهي منطقية لكن في هذه الظروف في الاتحاد قوة".

مهمة غاية في الصعوبة

لكن مهمة غاليتييه ورجاله لن تكون سهلة أمام فريق بافاري استعاد توازنه بثلاثة انتصارات مدوية على مضيفيه ماينتس 4-0 في مسابقة الكأس وفولفسبورغ 4-2 وضيفه بوخوم 3-صفر في البوندسليغا.

ورغم ذلك، أبدى مدربه يوليان ناغلسمان قلقه بشأن أداء فريقه ضد بوخوم، وقال "كانت هناك حركة قليلة جدا، إذا لعبنا بهذه الطريقة الثلاثاء، فلن نذهب إلى أبعد من ذلك (ثمن نهائي دوري الأبطال)". وحذَّر ناغلسمان تشكيلته الأساسية بأن "المستوى تحسن فقط بعد الدقيقة 60 (عندما) أجرى تبديلات. علينا أن نتحسن قبل يوم الثلاثاء".

ويدرك ناغلسمان جيدا أن نجاحه المحلي لن يشفع له في البقاء على رأس الإدارة الفنية للنادي البافاري الذي يجعل مسؤولوه المسابقة القارية العريقة على رأس أولوياتهم تمامًا مثل نظرائهم في سان جرمان.

بقية المباريات

ويلعب غدا أيضا ميلان الإيطالي مع توتنهام الإنكليزي. ويستكمل دور الذهاب الأربعاء بلقاءي بوروسيا دورتموند الألماني مع تشلسي الإنكليزي، وكلوب بروج البلجيكي مع بنفيكا البرتغالي، على أن يختتم الأسبوع المقبل، حيث يلتقي أينتراخت فرانكفورت الألماني مع نابولي الإيطالي، وليفربول الإنكليزي الوصيف مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب الثلاثاء، وإنتر ميلان الإيطالي مع بورتو البرتغالي، ولايبزيغ الألماني مع مانشستر سيتي الإنكليزي الأربعاء.

ع.ش/ ح.ز (أ ف ب)